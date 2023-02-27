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Mercedes, W14'ün "yeni versiyonunu" hazırlıyor olabilir

İtalyan basınına göre Mercedes, W14'ün yeni bir versiyonu üzerinde çalışmalar yapıyor ve bunu yakında piste çıkartabilirler.

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Mercedes, W14'ün "yeni versiyonunu" hazırlıyor olabilir
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Brackley merkezli Mercedes, 15 Şubat'ta yeni W14'ün örtüsünü kaldırmış ve bu araçla, W13'te yaşadıkları pek çok problemi geride bırakacaklarını açıklamıştı.

Fakat testler esnasında aracın beklentileri karşılamadığı yönünde görüşler var. İddiaya göre W14, virajlarda çok fazla kayma yaşıyor. Dolayısıyla Lewis Hamilton ve George Russell sadece C5 lastiğiyle iyi bir yol tutuş yakalayabildiler. Ancak önümüzdeki hafta sonu takımlar, daha sert lastiklere sahip olacaklar ve en yumuşak hamur C3 olacak.

Bu nedenle Hamilton'ın Cumartesi günü kaydettiği zaman (1:30.664) temsili bir sonuç olarak kabul edilmiyor.

İtalyan La Gazzetta dello Sport'a göre Mercedes'in yeni aracı, zemin etkisini kullanma konusunda yetersiz kalıyor, bu nedenle virajlara girmeden önce yapılan frenlemelerde, arka tekerleklerin tutuşu önemli ölçüde düşüyor ve bu da aracın dengesinin bozulmasına neden oluyor. Ayrıca ön lastikler de pisti çok güvenilir şekilde tutmuyor çünkü yere basma gücü seviyesi, arzulananın çok gerisinde.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Gazete, Toto Wolff'un "Yakında yeni parçalar getireceğiz ve W14 diğer araçlara daha çok benzeyecek" dediğini iddia ediyor.

Bu, takımın 2023 için güncellenmiş bir araç üzerinde çalıştığı anlamına geliyor -fakat bu yeni versiyonun ilk üç yarışa gelmesi pek olası değil.

Eğer Mercedes geçen yıl Aston Martin takımının izlediği senaryoyu takip ederse, güncellenmiş versiyonun ancak Avustralya Grand Prix'sinden sonra, yani Nisan sonunda Azerbaycan'daki yarışta kullanılması mantıklı olabilir.

Takımın lehine olan şey, Melbourne ve Bakü yarışları arasında üç haftalık bir boşluk olması.

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