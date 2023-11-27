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Formula 1 Abu Dabi GP
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Mercedes'ten taraftarlarına mesaj: "Bize inanmaya devam edin!"

Toto Wolff, Mercedes taraftarlarına seslenerek onlara inanmaya devam etmelerini istedi.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
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George Russell, Mercedes-AMG, Toto Wolff, Takım Müdürü ve CEO, Mercedes-AMG

Mercedes, 2022'de yalnızca Brezilya Grand Prix'sinde kazanmasının ardından tartışmalı 'zeropod' konseptinden vazgeçmedi. 

Ancak 2023 sezonuna da geride başlaması üzerine Monako Grand Prix'sine getirilen güncellemelerle yeni bir sidepod tasarımına geçti.

Yine de takım, sezon boyunca beklenen gelişmeyi gösteremedi ve 2023 sezonundan galibiyetsiz ayrılmış oldu.

Abu Dabi'deki son yarışın ardından takım patronu Wolff, "Bu sezon liderle aramızda büyük fark vardı ama Brackley ve Brixworth'teki ekipler çok motive, sırada çok iyi ve çok yeni şeyler var."

"Buradan ivme kazanmalı ve bu ivmeyi fabrikalara taşımalıyız."

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"Dürüst olalım, yeni düzenlemelerle birlikte arayı kapatmak muazzam bir çaba gerektiriyor... Umarım bunu başarabiliriz."

"Red Bull olağanüstü bir sezon geçirdi ve pek çok rekor kırdı. Bu, harika bir pilotun ve Red Bull mühendislik ekibinin kanıtı."

"Bizim aracımızda ise temel bir sorun vardı: Araç stabil değildi ve pilotlarımız araca güvenmiyordu. Eğer bunu çözebilirsek diğer takımların yaptığı gibi ileriye doğru bir adım atabiliriz."

Wolff ayrıca, Mercedes taraftarlarına bir mesaj göndererek kendilerini desteklemekten vazgeçmemelerini söyledi.

"Tüm taraftarlarımıza şunu söylemek istiyorum: Bize inanmaya ve zorlamaya devam edin."

"Bir şampiyonluk elde etmeli ve yıldızlara ulaşmalıyız! Size söz veriyorum ki bu gerçekleşecek."

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