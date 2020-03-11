Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avustralya GP
09 Mar
-
15 Mar
FP1:
1 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
19 Mar
-
22 Mar
FP1:
8 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Vietnam GP
Biletler
02 Nis
-
05 Nis
FP1:
22 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
30 Nis
-
03 May
FP1:
50 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
07 May
-
10 May
FP1:
57 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monaco GP
Biletler
21 May
-
24 May
FP1:
70 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
04 Haz
-
07 Haz
FP1:
85 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
FP1:
93 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
106 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
113 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
127 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
141 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
169 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
176 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
190 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
197 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
211 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
226 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
233 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
246 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
260 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Mercedes'ten Red Bull'a yanıt: "DAS'ı Melbourne'de kullanacağız!"

paylaşım
yorumlar
Mercedes'ten Red Bull'a yanıt: "DAS'ı Melbourne'de kullanacağız!"
Ekleyen:
, Editör
11 Mar 2020 13:29

Mercedes'in sözcüsü, Red Bull veya Ferrari'nin protesto ihtimaline rağmen DAS'ı Melbourne'de kullanmaya devam edeceklerini açıkladı.

Mercedes, Barcelona testlerinde bir yıldan fazladır üzerinde çalıştığı ve FIA'dan onay aldığı DAS sistemini test etmişti.

Rakip takımlar bu sistemi görünce kelimenin tam anlamıyla "şoke oldular" ve sistemin yasallığını sorgulamaya başladılar.

Şimdilik kimse bunun Mercedes'e ne kadar zaman kazandıracağını bilmiyor ancak ortalama olarak tur başına 0.2 ila 0.3 saniyelik bir zaman getirmesi bekleniyor.

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, geçtiğimiz günlerde Mercedes'in DAS sistemini kullanması halinde Alman üreticiyi protesto edeceklerini açıklamıştı.

Protesto sonrası kurallara göre hakemlerin aracı incelemesi gerekecek. Eğer yasal bulunmazsa, araç yarıştan diskalifiye edilecek.

Ancak sistemin yasallığından %100 emin olan Mercedes, Red Bull'un tehdidine rağmen DAS sistemini Melbourne'de kullanacağını açıkladı.

Auto Motor und Sport'a konuşan Mercedes sözcüsü, "2018 yılında bunu yaptık(Ferrari'nin protesto riskini ortadan kaldırmak için orijinal jantları kullandılar) çünkü şampiyonluk zaten cebimizdeydi. Ama şimdi durum farklı."

"Sezon daha yeni başlıyor ve ne kadar küçük olursa olsun Red Bull ve Ferrari'ye karşı yakalayabileceğimiz herhangi bir avantajdan vazgeçmemiz mantıksız."

"Bu nedenle birinin protesto yapma riski olsa bile DAS sistemi aracımızda yer alacak." dedi.

Bu karar sonrası Red Bull'un ne yapacağı büyük merak konusu.

Sonraki haber
Melbourne, Coronavirüs konusunda en kötüsüne hazırlanıyor

Önceki haber

Melbourne, Coronavirüs konusunda en kötüsüne hazırlanıyor

Sonraki haber

Marko: "Hamilton ve Verstappen daha iyi, ancak Vettel'in üstünü çizmeyin"

Marko: "Hamilton ve Verstappen daha iyi, ancak Vettel'in üstünü çizmeyin"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

9 Mar - 15 Mar
Immagini Başlangıç:
22 Saat
:
06 Dakika
:
16 Saniye
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
Immagini
Per 12 Mar
Cum 13 Mar
13:00
00:00
FP1
Cum 13 Mar
Cum 13 Mar
01:00
12:00
FP2
Cum 13 Mar
Cum 13 Mar
05:00
16:00
FP3
Cmt 14 Mar
Cmt 14 Mar
03:00
14:00
Sıralama
Cmt 14 Mar
Cmt 14 Mar
06:00
17:00
Yarış
Paz 15 Mar
Paz 15 Mar
05:10
16:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Marko: "Hamilton ve Verstappen daha iyi, ancak Vettel'in üstünü çizmeyin"

49dk
2
Formula 1

Mercedes'ten Red Bull'a yanıt: "DAS'ı Melbourne'de kullanacağız!"

1s
3
Formula 1

Melbourne, Coronavirüs konusunda en kötüsüne hazırlanıyor

1s
4
Formula 1

Rosberg: "Verstappen'in yeteneği eşsiz ama Hamilton'dan daha iyi değil"

3s
5
Formula 1

Vettel'in kask tasarımcısı: "Sebastian Red Bull'daki kadar tasarım değiştirmeyecek"

8dk

Son Videolar

F1, 188BET ile Asya bölgesinde ortaklık anlaşması imzaladı 01:34
Formula 1

F1, 188BET ile Asya bölgesinde ortaklık anlaşması imzaladı

Giorgio Piola, Mercedes'in 2020 için yaptığı süspansiyon ve şasi değişikliklerine göz atıyor 01:05
Formula 1

Giorgio Piola, Mercedes'in 2020 için yaptığı süspansiyon ve şasi değişikliklerine göz atıyor

Ferrari hile mi yapıyordu? FIA açıklaması ve anlaşma neden diğer takımları kızdırdı? 04:33
Formula 1

Ferrari hile mi yapıyordu? FIA açıklaması ve anlaşma neden diğer takımları kızdırdı?

Zandvoort pistine yukarıdan bir bakış 01:10
Formula 1

Zandvoort pistine yukarıdan bir bakış

Max Verstappen'le Zandvoort'ta araç üstü kamerasından bir tur 01:31
Formula 1

Max Verstappen'le Zandvoort'ta araç üstü kamerasından bir tur

Son Haberler

Vettel'in kask tasarımcısı: "Sebastian Red Bull'daki kadar tasarım değiştirmeyecek"
F1

Vettel'in kask tasarımcısı: "Sebastian Red Bull'daki kadar tasarım değiştirmeyecek"

Marko: "Hamilton ve Verstappen daha iyi, ancak Vettel'in üstünü çizmeyin"
F1

Marko: "Hamilton ve Verstappen daha iyi, ancak Vettel'in üstünü çizmeyin"

Mercedes'ten Red Bull'a yanıt: "DAS'ı Melbourne'de kullanacağız!"
F1

Mercedes'ten Red Bull'a yanıt: "DAS'ı Melbourne'de kullanacağız!"

Melbourne, Coronavirüs konusunda en kötüsüne hazırlanıyor
F1

Melbourne, Coronavirüs konusunda en kötüsüne hazırlanıyor

Vietnam Grand Prix'si erteleniyor mu?
F1

Vietnam Grand Prix'si erteleniyor mu?

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
19 Mar - 22 Mar
Biletler
2 Nis - 5 Nis
Biletler
30 Nis - 3 May
Biletler
7 May - 10 May
Biletler
21 May - 24 May
Biletler
4 Haz - 7 Haz
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.