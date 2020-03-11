Mercedes'ten Red Bull'a yanıt: "DAS'ı Melbourne'de kullanacağız!"

Mercedes, Barcelona testlerinde bir yıldan fazladır üzerinde çalıştığı ve FIA'dan onay aldığı DAS sistemini test etmişti.

Rakip takımlar bu sistemi görünce kelimenin tam anlamıyla "şoke oldular" ve sistemin yasallığını sorgulamaya başladılar.

Şimdilik kimse bunun Mercedes'e ne kadar zaman kazandıracağını bilmiyor ancak ortalama olarak tur başına 0.2 ila 0.3 saniyelik bir zaman getirmesi bekleniyor.

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, geçtiğimiz günlerde Mercedes'in DAS sistemini kullanması halinde Alman üreticiyi protesto edeceklerini açıklamıştı.

Protesto sonrası kurallara göre hakemlerin aracı incelemesi gerekecek. Eğer yasal bulunmazsa, araç yarıştan diskalifiye edilecek.

Ancak sistemin yasallığından %100 emin olan Mercedes, Red Bull'un tehdidine rağmen DAS sistemini Melbourne'de kullanacağını açıkladı.

Auto Motor und Sport'a konuşan Mercedes sözcüsü, "2018 yılında bunu yaptık(Ferrari'nin protesto riskini ortadan kaldırmak için orijinal jantları kullandılar) çünkü şampiyonluk zaten cebimizdeydi. Ama şimdi durum farklı."

"Sezon daha yeni başlıyor ve ne kadar küçük olursa olsun Red Bull ve Ferrari'ye karşı yakalayabileceğimiz herhangi bir avantajdan vazgeçmemiz mantıksız."

"Bu nedenle birinin protesto yapma riski olsa bile DAS sistemi aracımızda yer alacak." dedi.

Bu karar sonrası Red Bull'un ne yapacağı büyük merak konusu.