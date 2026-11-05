Formula 1 Meksika GP

Mercedes’ten Meksika GP açıklaması: “Yarışı bırakmanın tam eşiğindeydik”

Bradley Lord, Meksika'da şampiyonluğunu ilan eden Kimi Antonelli'nin son turlarda karter çatlağı nedeniyle yarışı yarıda bırakmanın eşiğine geldiğini açıkladı.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 5 Kas 2026 12:25

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Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Meksika GP'sinde elde ettiği üçüncülükle ilk Formula 1 dünya şampiyonluğuna ulaşan Kimi Antonelli'nin yarışı tamamlayamama riskiyle karşı karşıya kaldığı ortaya çıktı.

Mercedes takım patronu yardımcısı Bradley Lord, yarış sonrasında W17'nin tabanı söküldüğünde motor karterinin çatladığını ve aracın yağ içinde kaldığını belirterek, İtalyan pilotun bitime dört tur kala motorun zorlandığını hissettiğini aktardı. Puan alamasa dahi rakiplerinin kazanamaması sayesinde unvanı garantileyecek olan Antonelli, yarışın son bölümünde Charles Leclerc'in yaşadığı kitlenmeyi fırsata çevirip 1. virajda temiz bir manevrayla podyum basamağına yükselmeyi başarmıştı.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Meksika'daki teknik kriz ve Antonelli'nin pist üstü performansına dair konuşan Bradley Lord, şu değerlendirmelerde bulundu: "Meksika mücadelesinin ardından ilginç bir şeyle karşılaştık; yarıştan sonra Kimi’nin aracını garaja aldık, tabanını çıkardık ve her yer yağ içindeydi.”

“Karter çatlamıştı ve Kimi bitime yaklaşık dört tur kala motorun zorlanmaya başladığını hissettiğini bize söylemişti. Yarışı bırakmanın tam eşiğindeydik ama yine de araç dayanmayı başardı.”

“Charles yeniden startta ciddi bir blokaj yaşamıştı ve lastiği neredeyse katmanlarına kadar aşınmıştı. Ferrari bu yüzden onu pite almayı değerlendiriyordu. Kimi bir fırsat gördü ve bence tüm gün 1. virajda gördüğümüz en temiz geçişi yaptı.”

“İşte Kimi’de olan şey tam olarak bu. İçgüdüsel olarak fırsat gördüğü noktalarda son derece soğukkanlı davranıyor ve bu gerçekten çok etkileyici."

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

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