Mercedes'ten bir diğer önemli mühendis de Ferrari'ye geçiyor olabilir

Mercedes, Hamilton'ın 2025'ten itibaren Charles Leclerc ile birlikte Ferrari'ye katılacağının şok bir şekilde açıklanmasının ardından Formula 1 pilot pazarında sonuçlandırması gereken büyük bir işle baş başa kaldı.

Performans direktörü Loïc Serra'nın, Hamilton Ferrari'ye geçmeden önce ayrılmasıyla birlikte Mercedes kampından Ferrari'ye geçmesi beklenen isim olarak görünüyor. Hamilton ve Serra'nın Maranello'nun kapılarından içeri girdiklerinde yanında arkadaşlarına da getirecekler gibi görünüyor.

Son yıllarda, 2014-21 yılları arasında sekiz Markalar şampiyonluğu ve yedi Pilotlar şampiyonluğu kazanan Mercedes rüya takımı, birkaç kilit ismin ayrılmasıyla yavaş yavaş dağıldı.

Tasarım gurusu Aldo Costa, Mercedes motor patronu Andy Cowell ve teknik şef Mike Elliott bu isimlere örnek teşkil ederken, Serra ve Hamilton da bu isimleri takip ettiler.

La Gazzetta dello Sport'a göre Mercedes'in yeni ayrılıklara hazırlıklı olması gerekiyor. Zira gazete, Serra ve Hamilton'un ayrılışlarının Mercedes'ten bazı meslektaşlarını da harekete geçirmesinin 'çok muhtemel' olduğunu iddia ediyor.

Haberde özellikle Musconi'nin üzerinde duruluyor ve Mercedes'in pist performans şefinin Ferrari'de de aynı rolü üstlenebileceği ve yeni şasi ve güç ünitesi düzenlemelerinin Formula 1'i kasıp kavuracağı 2026 yılını göz önünde bulundurarak sezon içi geliştirmelere liderlik edebileceği iddia ediliyor.

George Russell, Mercedes F1 W14, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Maranello'nun hemen aşağısındaki Imola'da doğan Musconi de Mercedes'ten Ferrari'ye geçmeye karar verirse, bu durum Mercedes'ten Ferrari'ye geçişin kapılarını açabilecek bir 'dönüm noktası' olarak nitelendiriliyor.

Pilotlar cephesinde ise, Mercedes takım patronu Toto Wolff, yedi kez Dünya Şampiyonu olan pilotlarının yerine geçecek ismi bulma konusunda şuanlık acele etmiyor. Hatta Red Bull'un yıldız pilotu ve F1'in şu anki baskın gücü haline gelen Max Verstappen için bir hareket bile göz ardı edilmiyor. Çünkü Gümüş Oklar mümkün olan en iyi pilot ikilisini takımda görmek istiyor.

Verstappen'in Mercedes içi bir seçenek olup olmadığı sorusuna Wolff, "Her zaman aracımızda mümkün olan en iyi kombinasyona sahip olmaya çalışacağız ve bu görüşmeleri yürüteceğiz."

"Durumun ne kadar çabuk değişebileceğini görebilirsiniz. Aynı zamanda var olan sözleşmelere de saygı duyuyoruz."

"Pilotlar her zaman en hızlı araçta olmak ister. Bize düşen sadece kısa ve orta vadede değil, uzun vadede de en hızlı aracı üretebileceğimizi göstermektir. Bu daha sonra fırsatlara yol açacaktır. Hamle yapma sırası artık bizde." dedi.

Mercedes, sürücü akademisi mezunu ve 2022 Brezilya Grand Prix'sini kazanan George Russell'a yeni bir takım arkadaşı bulma arayışında.