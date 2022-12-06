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Formula 1 Haberler

Mercedes'teki zorluklar, Hamilton ve Russell ilişkisini nasıl etkiledi?

2022 sezonu Mercedes için zorlu geçse de George Russell, bu mücadelelerin takım arkadaşı Lewis Hamilton ile ilişkisi üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu söylüyor.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Mercedes'teki zorluklar, Hamilton ve Russell ilişkisini nasıl etkiledi?
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Russell, eğer W13 aracı rekabetçi olsaydı; Hamilton ile ilişkilerinin daha farklı bir boyutta olacağını kabul ediyor. 

Russell, Williams'ta geçirdiği üç yılın ardından Hamilton'ın takım arkadaşı olarak Valtteri Bottas'ın yerine, Gümüş Oklar'a geçti. 

Mercedes, 2014-2021 yılları arasında arka arkaya Takımlar Şampiyonluğunu kazanarak sporu domine etmiş olsa da, 2022 sezonu ile birlikte gelen kural değişimleri ile Mercedes, eskisi kadar rekabetçi olamadı ve Red Bull ile Ferrari'nin hızına yetişmekte zorlandı. 

Ancak Mercedes'in karşılaştığı zorluklar, Russell ve Hamilton arasındaki ilişkiyi olumlu yönde etkilemiş olabilir.

The High Performance Podcast'ine konuşan Russell, "Bence, griddeki en hızlı araca sahip olsaydık Lewis ile aramızdaki dinamik daha farklı bir noktada olurdu." şeklinde yorum yaptı. 

Ancak Russell, Mercedes'in son zamanlarda karşılaştığı zorlukların takımı bir araya getirdiğine inanıyor.

George Russell, Mercedes AMG, 1st position, Lewis Hamilton, Mercedes AMG, 2nd position, the Mercedes team celebrate victory after the race

George Russell, Mercedes AMG, 1st position, Lewis Hamilton, Mercedes AMG, 2nd position, the Mercedes team celebrate victory after the race

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Britanyalı pilot, "Bu sezon, çok fazla kez gece geç saatlere kadar çalıştık."

"Zaman zaman pilotlar, takım ve tasarımcılar arasında ufak gerilimler de yaşandı. Sürekli, 'Doğru yolda mıyız? Neyi farklı yapmamız gerekiyor? Daha fazla mı zorlamalıyız?' diye tartışıyorduk."

"Bunlar oldukça zor tartışmalardı ama bizi birbirimize yakınlaştırdı."

"Takımda, hepimiz aynı yönde ilerliyoruz. Bu yıl yaşadığımız deneyimin, daha uzun vadeli başarılara yol açacağına yürekten inanıyorum." dedi.

Russell, en çok ilerlemenin genellikle zor zamanlarda kaydedildiğini düşünüyor ve takımın oldukça pozitif şeyler başardığına inanıyor. 

Mercedes pilotu, "Bence, ilerlemek ve kazanabilmek için; bir noktada kaybetmek gerekiyor."

"Bu yıl, başarısızlığın yanında başarılar da elde ettik."

"Takım olarak, kazanmak için buradayız. Mercedes sekiz yıldır bunu yapıyor. Sadece bu yıl, ulaşabileceğimiz bir noktada değildi."

"Ama bazı sonuçlar elde ettik ve sezon boyunca tutarlıydık."

"Elbette kazanmak için buradayız. Ama bazen, sonunda doğru şeye ulaşmak için bazı şeyleri sıraya koymamız gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca bir şeyi en iyi öğrendiğiniz an; yanlış yaptığınız andır." dedi.

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