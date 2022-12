Mercedes'teki zorluklar, Hamilton ve Russell ilişkisini nasıl etkiledi?

Russell, eğer W13 aracı rekabetçi olsaydı; Hamilton ile ilişkilerinin daha farklı bir boyutta olacağını kabul ediyor.

Russell, Williams'ta geçirdiği üç yılın ardından Hamilton'ın takım arkadaşı olarak Valtteri Bottas'ın yerine, Gümüş Oklar'a geçti.

Mercedes, 2014-2021 yılları arasında arka arkaya Takımlar Şampiyonluğunu kazanarak sporu domine etmiş olsa da, 2022 sezonu ile birlikte gelen kural değişimleri ile Mercedes, eskisi kadar rekabetçi olamadı ve Red Bull ile Ferrari'nin hızına yetişmekte zorlandı.

Ancak Mercedes'in karşılaştığı zorluklar, Russell ve Hamilton arasındaki ilişkiyi olumlu yönde etkilemiş olabilir.

The High Performance Podcast'ine konuşan Russell, "Bence, griddeki en hızlı araca sahip olsaydık Lewis ile aramızdaki dinamik daha farklı bir noktada olurdu." şeklinde yorum yaptı.

Ancak Russell, Mercedes'in son zamanlarda karşılaştığı zorlukların takımı bir araya getirdiğine inanıyor.

George Russell, Mercedes AMG, 1st position, Lewis Hamilton, Mercedes AMG, 2nd position, the Mercedes team celebrate victory after the race

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images