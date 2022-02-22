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Mercedes'te yeni aracı Barselona'da ilk Russell kullanacak
Mercedes, Barselona testi için ilk gün programını resmen açıkladı.
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Barselona testi, yarın itibariyle başlıyor ve takımların büyük kısmı sürücü kadrolarını doğruladılar.
Mercedes, McLaren, Ferrari ve Alpine'den henüz bir açıklama gelmemişti. Mercedes, akşam saatlerinde sessizliğini bozdu ve en azından ilk günkü programını açıkladı.
Buna göre testin ilk gününde, sabah George Russell piste çıkacak. Öğleden sonra ise direksiyona Lewis Hamilton geçecek.
Diğer günler şimdilik belli değil.
Test programı:
|Takım
|Çarşamba
|Perşembe
|Cuma
|Mercedes
|Russell / Hamilton
|-
|-
|Red Bull
|Verstappen
|Perez
|Verstappen / Perez
|Ferrari
|-
|-
|-
|McLaren
|-
|-
|-
|AlphaTauri
|Tsunoda
|Gasly
|Gasly / Tsunoda
|Alpine
|-
|-
|-
|Aston Martin
|Vettel / Stroll
|Stroll / Vettel
|Vettel / Stroll
|Williams
|Latifi / Albon
|Albon / Latifi
|Latifi / Albon
|Alfa Romeo
|Kubica / Bottas
|Bottas / Zhou
|Zhou / Bottas
|Haas F1
|Mazepin / Schumacher
|Schumacher / Mazepin
|Mazepin / Schumacher
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