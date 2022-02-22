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Mercedes'te yeni aracı Barselona'da ilk Russell kullanacak

Mercedes, Barselona testi için ilk gün programını resmen açıkladı.

Mercedes'te yeni aracı Barselona'da ilk Russell kullanacak
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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Barselona testi, yarın itibariyle başlıyor ve takımların büyük kısmı sürücü kadrolarını doğruladılar.

Mercedes, McLaren, Ferrari ve Alpine'den henüz bir açıklama gelmemişti. Mercedes, akşam saatlerinde sessizliğini bozdu ve en azından ilk günkü programını açıkladı.

Buna göre testin ilk gününde, sabah George Russell piste çıkacak. Öğleden sonra ise direksiyona Lewis Hamilton geçecek.

Diğer günler şimdilik belli değil.

Test programı:

Takım Çarşamba Perşembe Cuma
Mercedes Russell / Hamilton - -
Red Bull Verstappen Perez Verstappen / Perez
Ferrari - - -
McLaren - - -
AlphaTauri Tsunoda Gasly Gasly / Tsunoda
Alpine - - -
Aston Martin Vettel / Stroll Stroll / Vettel Vettel / Stroll
Williams Latifi / Albon Albon / Latifi Latifi / Albon
Alfa Romeo Kubica / Bottas Bottas / Zhou Zhou / Bottas
Haas F1 Mazepin / Schumacher Schumacher / Mazepin Mazepin / Schumacher
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