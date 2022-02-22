Mercedes'te yeni aracı Barselona'da ilk Russell kullanacak

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Barselona testi, yarın itibariyle başlıyor ve takımların büyük kısmı sürücü kadrolarını doğruladılar.

Mercedes, McLaren, Ferrari ve Alpine'den henüz bir açıklama gelmemişti. Mercedes, akşam saatlerinde sessizliğini bozdu ve en azından ilk günkü programını açıkladı.

Buna göre testin ilk gününde, sabah George Russell piste çıkacak. Öğleden sonra ise direksiyona Lewis Hamilton geçecek.

Diğer günler şimdilik belli değil.

Test programı:

Takım Çarşamba Perşembe Cuma Mercedes Russell / Hamilton - - Red Bull Verstappen Perez Verstappen / Perez Ferrari - - - McLaren - - - AlphaTauri Tsunoda Gasly Gasly / Tsunoda Alpine - - - Aston Martin Vettel / Stroll Stroll / Vettel Vettel / Stroll Williams Latifi / Albon Albon / Latifi Latifi / Albon Alfa Romeo Kubica / Bottas Bottas / Zhou Zhou / Bottas Haas F1 Mazepin / Schumacher Schumacher / Mazepin Mazepin / Schumacher