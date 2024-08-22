Mercedes'te Verstappen defteri 2025 için kapandı
Max Verstappen'e yakınlığıyla bilinen De Telegraaf'a göre Hollandalı pilot, 2025'te de Red Bull'da kalacak.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Hollanda gazetesi De Telegraaf'ın Mercedes'teki kaynaklarına dayandırdığı habere göre Alman üretici, 2025 için Andrea Kimi Antonelli ile sözleşme imzalamaya karar verdi.
Mercedes yaz tatilinde tüm seçeneklerini analiz etti ve Max Verstappen ile sözleşme imzalamanın mümkün olmadığı sonucuna vardı. Bu nedenle 2025'te George Russell'ın takım arkadaşı bu Pazar 18 yaşına girecek olan Antonelli olacak.
Mercedes uzun vadede Verstappen'i takıma getirme umudundan vazgeçmiyor fakat Hollandalı pilotun Red Bull Racing ile olan sözleşmesinin sona ereceği tarih 2029.
De Telegraaf'a göre, Max'in sözleşmesinde, takımın sonuçlarının belirli bir seviyenin altında kalması halinde takımdan erkenden ayrılmasını sağlayacak bir madde var.
Mercedes, yeni motor ve şasi kuralların başlangıç tarihi olan 2026'da daha iyi bir konumda olmayı bekliyor. Bu da 2025 için olmasa da, 2026 ve sonrasında buraya geçmesini sağlayabilir.
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