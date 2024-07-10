Mercedes'le görüştüğünü doğrulayan Bottas: "Tek yıllık bir anlaşma istemiyorum"

Sauber pilotu Valtteri Bottas, 2025 yılı için Formula 1 takımlarıyla görüşmeler yapmaya devam ediyor.

Daily Mail'e konuşan Fin pilot, Mercedes takım patronu Toto Wolff ile bir dizi görüşme yaptığını ancak Brackley merkezli ekibe dönmek gibi bir planı olmadığını söyledi.

Bottas, geleceği için uzun vadeli bir anlaşma istediğini fakat Mercedes'in bunu kendisine sunmadığını ima etti.

Bottas şöyle konuştu: "Şu anda istediğim veya ihtiyaç duyduğum şey, bir takımla tek yıllığına yarışmak değil."

"Sadece gelecek yılı kapsayan tek yıllık bir kontrat istemiyorum; takımla beraber çalışabileceğim, net bir planı olan çok yıllık bir anlaşma imzalamak istiyorum."

"Bir mücadeleye ve net bir plana ihtiyacım var."

"Eğer sadece bir sezonluk bir sözleşme imzalarsam, bir yıl sonra yine aynı durumda olacağım ve yine ne yapacağıma karar vermek zorunda kalacağım."

"Toto ve ben iyi arkadaşız ve elbette her şeyi konuştuk."

"Fakat gelecek için güvene sahip olmak güzel olurdu."

"Mevcut sözleşmemi imzaladığımda, üç yıl sonra yine aynı şeyin olacağını biliyordum. Eğer bir değişiklikl olursa, bu da bir bakıma heyecan verici olur."

"Yani kendimi kötü hissetmiyorum ama bu durumda yakında halletmek istiyorum. O zaman daha da mutlu olacağım."