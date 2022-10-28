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Formula 1 / Mexico City GP Haberler

Mercedes'le çok yıllık yeni bir kontrat görüşen Hamilton, kendisine sınır koymuyor

Lewis Hamilton, Mercedes ile çok yıllık yeni bir kontrat görüşmesi yaparken, Formula 1'de daha ne kadar yarışacağı konusunda herhangi bir sınır koymuyor.

Luke Smith
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Mercedes'le çok yıllık yeni bir kontrat görüşen Hamilton, kendisine sınır koymuyor
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Yedi kez F1 dünya şampiyonu Hamilton, Austin'de Motorsport.com da dahil olmak üzere seçili medya kuruluşlarıyla yaptığı röportajda, önümüzdeki birkaç ay içinde yeni bir kontrat imzalamayı planladığını söylemişti.

Hamilton'ın mevcut Mercedes F1 sözleşmesi 2023 sezonunun sonunda bitiyor fakat sekizinci şampiyonluğu peşinden koşarken, en az birkaç yıl daha sporda kalmak istiyor.

Perşembe günü Meksika'da kendisine F1'de ne kadar daha kalmayı düşündüğü sorulunca, şu yanıtı verdi: "Açık konuşmak gerekirse bu konuda kendime bir sınır koymuyorum."

"Takımımla çok yıllık yeni bir anlaşma yapmayı planlıyorum. Önümüzdeki beş yılın ne getireceğini bilemem fakat bunun üzerinde çalışmaya devam ediyorum."

"Halihazırda gerçekleşen pek çok harika şey var, örneğin bu hafta bir [film] yapım şirketi kurdum. Fakat kendimi hem zihnen hem de bedenen harika hissediyorum."

"Bence birlikte başaracağımız daha çok şey var. Sadece bunun ne kadar süreceğini bilmiyorum."

Hamilton, eski takım arkadaşı ve rakibi Fernando Alonso'nun F1'den ayrılması durumunda "O zaman belki bunu iki kez düşünürüm, çünkü o zaman en yaşlı pilot ben olacağım!" diye şaka da yaptı.

Lewis Hamilton, Mercedes W13

Lewis Hamilton, Mercedes W13

Photo by: Erik Junius

37 yaşındaki Hamilton, Mercedes'in bu yıl daha güçlü taraf olan Red Bull ve Ferrari'ye karşı verilen savaşta, hızını kaybetmiş gibi görünmüyordu.

Michael Schumacher'in galibiyet rekorunu kıran ve şampiyonluk rekorunda da ortak olan Hamilton, bu yıl henüz yarış kazanamadı ve her sezonda en az bir zafer kazanma başarısı sona ermek üzere.

Hamilton, bu yıl Mercedes'le yaşadığı zorlukların motivasyonunu nasıl etkilediğini söylemenin "zor" olduğunu düşünse de, işleri tersine çevirme tutkusu ve kararlılığının her zamanki kadar güçlü olduğunu belirtti.

Hamilton, "Her yıl kendinize ne vermek istediğinizi sorarsınız ve ilk başladığınızdaki kadar olmasa da mümkün olduğunca çok şey vermelisiniz."

"Hazırlanmak, antrenman yapmak, takımla çalışmak ve işi yerine getirmek için tüm zamanınızdan vazgeçmeye hazır mısınız? Soru bu. Eğer buraya geldiğim ve sadece takıldığım bir zaman gelirse, işte o zaman öncelikle buraya ait olmadığımı, burada bir koltuğu hak etmediğimi ve bırakmam gerektiğini düşünürüm."

"Kendime bunu yapıp yapamayacağımı ve bunu yapmak isteyip istemediğimi soruyorum, cevabım da evet oluyor."

"Geri kazanmamız gereken bir şampiyonluk var ve takımımla birlikte bu mücadeleye girişmeyi seviyorum." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13

Lewis Hamilton, Mercedes W13

Photo by: Erik Junius

Hamilton ve Mercedes sezon boyunca W13 aracında karşılaştıkları sorunları, özellikle de yılın başlarında karşılaştıkları dalgalanma problemini anlamak için çok çalıştı.

Takımın yaptığı güncellemeler aracın öne yaklaşmasına yardımcı oldu ve Hamilton'ın geçtiğimiz hafta sonu Austin'de zafere yaklaşmasını da sağladı.

Hamilton, Mercedes'in bu yıl ortaya koyduğu çalışmayı takdir ederek, "herkesin hem bireysel hem de takım olarak" ortaya koyduğu çabayı görmenin etkileyici olduğunu söyledi.

"Birbirimize daha fazla kaynaştık ve kenetlendik, daha açık olduk ve erkeklerle dolu bir odada daha sık zayıflıklarımızı gösterdik."

"Bu gerçekten ilginç bir süreç oldu ve bunun bir parçası olduğum için minnettarım. Yeniden başarılı olacağımız, o zaferi kazanacağımız ve o şampiyonluğa ulaşacağımız zamanı iple çekiyorum."

"Tüm bu zorlu anlara değeceğine hiç şüphem yok."

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