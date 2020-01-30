Mercedes'le artan işbirliği, 2020'de Racing Point'e yardım edebilir
Silverstone merkezli Racing Point, bu yıl Mercedes'le yakın bir teknik ortaklığa sahip olacak ve bunun etkilerini 2020 aracında görebilirler.
Silverstone merkezli olan Racing Point, Kanadalı yatırımcılardan oluşan bir konsorsiyum tarafından satın alınmıştı.
2019 yılında takımlar şampiyonasında hayal kırıklığı yaşayıp yedinci oldular ve bu sonuç, 2021 yılındaki kural değişiklikleriyle ön tarafı hedefleyen İngiliz ekibi pek de memnun etmedi.
Motorsport.com İtalya'nın haberine göre Andy Green ve teknik ekibi, yeni Racing Point RP20'ye oldukça güveniyorlar.
Mercedes'in Brackley'deki rüzgar tünelini kullanan Racing Point, oldukça umut verici sonuçlar elde etti. Bu sayede Mercedes'le güç ünitesi ortaklığının da ötesinde bir işbirliğine sahip olacaklar.
Green'in araçları hızlı pistlerde hep iyi oldu ve genellikle yavaş pistlerde daha fazla sorun yaşadı.
Mercedes'le yapılan işbirliğiyle birlikte takımın yeni araçta bu sorunun üstesinden gelebileceği ve aerodinamik anlamda çok daha iyi olacağı konuşuluyor.
Ayrıca Racing Point, daha az dayanıklılık sorunu yaşaması beklenen Mercedes motoruna güvenebilecek ve bu da aerodinamik anlamda şasiyi daha iyi kullanmalarına yardımcı olacak.
Tüm bunlar, Racing Point'in 2020 yılı için iyimser kalmasını sağlıyor. Sergio Perez ve Lance Stroll, yeni sezonda iyi sonuçlar almak istiyorlar.
Racing Point, çarpışma testlerini haftalar öncesinden geçti ve artık tamamen aerodinamik parçalara odaklanmış durumda.
Lance Stroll, Racing Point RP19
Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images
Sergio Perez, Racing Point RP19
Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images
Lance Stroll, Racing Point RP19
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Sergio Perez, Racing Point RP19
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Sergio Perez, Racing Point
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Lance Stroll, Racing Point RP19, e Sergio Perez, Racing Point RP19, nel garage
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Lance Stroll, Racing Point
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Sergio Perez, Racing Point
Fotoğraf: Erik Junius
Lance Stroll, Racing Point
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Toto Wolff, Direttore del Motorsport, Mercedes AMG F1 e Lawrence Stroll, proprietario del team Racing Point Force India F1
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Andy Green
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Racing Point RP19, dettaglio del fondo
Fotoğraf: Giorgi Piola
Racing Point RP19, ali anteriori
Fotoğraf: Giorgi Piola
Racing Point RP19, confronto dell'ala anteriore
Fotoğraf: Giorgi Piola
Racing Point RP19: uno dei radiatori dell'impianto di raffreddamento
Fotoğraf: Giorgi Piola
Sergio Perez, Racing Point, al GP della Cina del 2019
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Lance Stroll, Racing Point RP19
Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images
Lance Stroll, Racing Point, al GP di Canada del 2019
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Lance Stroll, Racing Point, sulla griglia
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Sergio Perez, Racing Point RP19, fa un pit stop
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Pilotlar
|Lance Stroll Şimdi al , Sergio Perez Şimdi al
|Takımlar
|Racing Point
|Editör
|Franco Nugnes
Mercedes'le artan işbirliği, 2020'de Racing Point'e yardım edebilir
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