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Formula 1 / Son dakika

Mercedes'le artan işbirliği, 2020'de Racing Point'e yardım edebilir

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Mercedes'le artan işbirliği, 2020'de Racing Point'e yardım edebilir
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
30 Oca 2020 17:28

Silverstone merkezli Racing Point, bu yıl Mercedes'le yakın bir teknik ortaklığa sahip olacak ve bunun etkilerini 2020 aracında görebilirler.

Silverstone merkezli olan Racing Point, Kanadalı yatırımcılardan oluşan bir konsorsiyum tarafından satın alınmıştı.

2019 yılında takımlar şampiyonasında hayal kırıklığı yaşayıp yedinci oldular ve bu sonuç, 2021 yılındaki kural değişiklikleriyle ön tarafı hedefleyen İngiliz ekibi pek de memnun etmedi.

Motorsport.com İtalya'nın haberine göre Andy Green ve teknik ekibi, yeni Racing Point RP20'ye oldukça güveniyorlar.

Mercedes'in Brackley'deki rüzgar tünelini kullanan Racing Point, oldukça umut verici sonuçlar elde etti. Bu sayede Mercedes'le güç ünitesi ortaklığının da ötesinde bir işbirliğine sahip olacaklar.

Green'in araçları hızlı pistlerde hep iyi oldu ve genellikle yavaş pistlerde daha fazla sorun yaşadı.

Mercedes'le yapılan işbirliğiyle birlikte takımın yeni araçta bu sorunun üstesinden gelebileceği ve aerodinamik anlamda çok daha iyi olacağı konuşuluyor.

Ayrıca Racing Point, daha az dayanıklılık sorunu yaşaması beklenen Mercedes motoruna güvenebilecek ve bu da aerodinamik anlamda şasiyi daha iyi kullanmalarına yardımcı olacak.

Tüm bunlar, Racing Point'in 2020 yılı için iyimser kalmasını sağlıyor. Sergio Perez ve Lance Stroll, yeni sezonda iyi sonuçlar almak istiyorlar.

Racing Point, çarpışma testlerini haftalar öncesinden geçti ve artık tamamen aerodinamik parçalara odaklanmış durumda.

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Liste

Lance Stroll, Racing Point RP19

Lance Stroll, Racing Point RP19
1/20

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Sergio Perez, Racing Point RP19

Sergio Perez, Racing Point RP19
2/20

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Lance Stroll, Racing Point RP19

Lance Stroll, Racing Point RP19
3/20

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Sergio Perez, Racing Point RP19

Sergio Perez, Racing Point RP19
4/20

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Sergio Perez, Racing Point

Sergio Perez, Racing Point
5/20

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Lance Stroll, Racing Point RP19, e Sergio Perez, Racing Point RP19, nel garage

Lance Stroll, Racing Point RP19, e Sergio Perez, Racing Point RP19, nel garage
6/20

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Lance Stroll, Racing Point

Lance Stroll, Racing Point
7/20

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Sergio Perez, Racing Point

Sergio Perez, Racing Point
8/20

Fotoğraf: Erik Junius

Lance Stroll, Racing Point

Lance Stroll, Racing Point
9/20

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Toto Wolff, Direttore del Motorsport, Mercedes AMG F1 e Lawrence Stroll, proprietario del team Racing Point Force India F1

Toto Wolff, Direttore del Motorsport, Mercedes AMG F1 e Lawrence Stroll, proprietario del team Racing Point Force India F1
10/20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Andy Green

Andy Green
11/20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Racing Point RP19, dettaglio del fondo

Racing Point RP19, dettaglio del fondo
12/20

Fotoğraf: Giorgi Piola

Racing Point RP19, ali anteriori

Racing Point RP19, ali anteriori
13/20

Fotoğraf: Giorgi Piola

Racing Point RP19, confronto dell'ala anteriore

Racing Point RP19, confronto dell'ala anteriore
14/20

Fotoğraf: Giorgi Piola

Racing Point RP19: uno dei radiatori dell'impianto di raffreddamento

Racing Point RP19: uno dei radiatori dell'impianto di raffreddamento
15/20

Fotoğraf: Giorgi Piola

Sergio Perez, Racing Point, al GP della Cina del 2019

Sergio Perez, Racing Point, al GP della Cina del 2019
16/20

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Lance Stroll, Racing Point RP19

Lance Stroll, Racing Point RP19
17/20

Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images

Lance Stroll, Racing Point, al GP di Canada del 2019

Lance Stroll, Racing Point, al GP di Canada del 2019
18/20

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Lance Stroll, Racing Point, sulla griglia

Lance Stroll, Racing Point, sulla griglia
19/20

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Sergio Perez, Racing Point RP19, fa un pit stop

Sergio Perez, Racing Point RP19, fa un pit stop
20/20

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lance Stroll Şimdi al , Sergio Perez Şimdi al
Takımlar Racing Point
Editör Franco Nugnes

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
Son sonuçlar Puan Durumu

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