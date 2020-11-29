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Formula 1 / Bahreyn GP / Son dakika

Mercedes'le aradaki fark, 2021 için Verstappen'in "cesaretini kırmıyor"

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Mercedes'le aradaki fark, 2021 için Verstappen'in "cesaretini kırmıyor"
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Max Verstappen, Red Bull'un Mercedes ile olan farkı kapatamamış olmasına rağmen cesaretinin kırılmadığını söyledi ve gelecek yıl daha da iyi olabileceklerinden emin olduğunu belirtti.

Mercedes, önümüzdeki yılın aracına odaklanabilmek amacıyla mevcut W11'in gelişimini birkaç ay önceden durdursa da, rahat şekilde pole pozisyonu kazanmaya devam ediyor.

Bu hafta sonu Bahreyn GP sıralama turlarında pole pozisyonunu Lewis Hamilton ile üçüncü Max Verstappen arasında tam 0.414 sanyie vardı.

Verstappen, Mercedes'le aradaki farkı kapatmaları gerektiğini kabul etse de, RB16'da kış aylarından önce çözülemeyecek problemler olduğunu söyledi.

Hollandalı pilot, "Elbette aradaki farkı kapatmak için çok zorluyoruz, ancak araç üzerinde bu yıl düzeltemeyeceğimiz bazı zayıflıklar var ve bu yüzden bunların çözülebilmesi için gelecek yıla kadar beklememiz gerekiyor."

"Elbette, daha yakın olmak isterdim, ama bu aracı öğrenmeye devam ediyoruz. Aynı zamanda önümüzdeki yıl için bazı değişiklikler yapmamız gerektiğinin farkındayız ve önümüzdeki yıl için her şeyi bir araya getirmeye çalışıyoruz. Bunu başardığımız zaman umarım daha yakın olacağız. " dedi.

2021'de araçların şasi anlamında aynı kalması gerekiyor fakat takımların aerodinamik değişiklikler yapmasının önünde hiçbir engel bulunmuyor. Bu da Red Bull'un geleneksel olarak çok iyi olduğu bir alan.

Mercedes bir süre önce araca güncelleme getirmeyi bıraktı. Fakat Hamilton, takımın son aylarda aracı daha iyi anladığı için güncelleme olmadan dahi hızlandığını belirtti.

"Güncellemeler getirmemiş olsak bile, aracı geliştirmeyi bıraktıktan sonra gelişimimiz devam etti çünkü lastikleri daha fazla anladık, tüm paketi daha iyi anladık ve onu kullanma şeklimizi daha iyi hale getirdik."

"Bunun gerçekten ilginç bir süreç olduğunu düşünüyorum, ama çoğu zaman böyledir. Önümüzdeki yıl için hazırlık konusunda iyi bir pozisyondayız gibi geliyor ama rüzgar tüneline veya başka bir yere gitmedim. Hatta bu yıl neredeyse hiç fabrikaya gitmedim, bu yüzden bir sonraki paketin tam olarak hangi konumda olduğuna dair bir fikrim yok. Ama doğal olarak fabrikadaki ekibe olan inancım tam."

"Red Bull'un da gelişmeye devam ettiğini görüyorsunuz. Bence çok, çok iyi bir araçları var ve gelecek yıl motorlarının biraz daha gelişmesiyle beraber biraz daha yaklaşacaklarını düşünüyorum."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Bahreyn GP
Pilotlar Max Verstappen
Editör Jonathan Noble

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