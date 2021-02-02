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Formula 1 / Son dakika

"Mercedes'le anlaşmaya varan Hamilton, takım arkadaşını veto edebilecek"

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"Mercedes'le anlaşmaya varan Hamilton, takım arkadaşını veto edebilecek"
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, Editör

AutosportWeb'in özel haberine göre Mercedes ve Lewis Hamilton arasındaki anlaşma büyük ölçüde tamamlandı. Hamilton bu anlaşmayla beraber artık takım arkadaşını veto edebilecek.

Aylardır Mercedes'in Lewis Hamilton'la yeni kontrat imzalayıp imzalamayacağı merak ediliyor ve şimdiye kadar çok sayıda söylenti çıksa da, henüz resmi bir anlaşma yapılmadı.

Bugün Japon AutosportWeb isimli internet sitesi, Lewis Hamilton ve Mercedes'in büyük ölçüde anlaştığını iddia etti.

Japon sitesinin haberine göre resmi anlaşma bu hafta imzalanacak ve Hamilton en az iki yıl daha takımda kalacak.

Anlaşma 2+1 yıl olacak. Hamilton, 2022'nin Ağustos ayına kadar sözleşmesini bir yıl daha uzatabilecek.

Takım ve Hamilton, maaş, bonus ve ticari haklarla ilgili konularda prensip olarak anlaştılar.

Ayrıca yedi kez dünya şampiyonu, takımın ikinci pilotu üzerinde de söz sahibi olacak ve ikinci koltuk için "veto hakkına" sahip olacak.

Yani artık Hamilton'ın istemediği bir isim Mercedes'te yarışamayacak. Haberde tarafların maaş konusunda tamamen anlaşmadığına ve bunun önümüzdeki süreçte görüşülmeye devam edileceğine de yer verildi.

Bu da İngiliz pilotun alacağı nihai ücretin ilerleyen haftalarda netleşeceği anlamına geliyor. Kaynağa göre resmi açıklamanın bu hafta gelmesi bekleniyor.

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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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