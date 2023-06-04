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Mercedes, kapalı park ihlali nedeniyle inceleme altında

Mercedes, İspanya GP sonrasındaki kapalı park kurallarına tam olarak uymadığı gerekçesiyle hakemler tarafından görüşmeye çağrıldı.

Jonathan Noble
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Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 2nd position, in Parc Ferme

Mercedes, yarışı kazanan Max Verstappen'in ardından Lewis Hamilton ve George Russell'ın ikinci ve üçüncü olmasıyla önemli puanlar kazandı ve şampiyonada ikinci sıraya yükseldi.

Ancak yarışın bitmesinden birkaç saat sonra takım, bazı personelinin kapalı park kurallarını ihlal etmiş olabileceği gerekçesiyle görüşmeye çağrıldı.

FIA, bir Mercedes temsilcisinin yanı sıra hem Hamilton hem de Russell'ın fizyoterapistlerinin Pazar akşamı görevlilerle görüşmesini istedi.

Takımlar genelde, yarıştan sonra kimlerin kapalı park alanına girip giremeyeceği konusunda FIA tarafından bilgilendiriliyorlar.

Bunun dışında fizyoterapistlerin podyum kutlaması öncesinde pilotlarla ne zaman etkileşim kurabileceği konusunda katı kurallar var.

Pazar sabah FIA tarafından takımlara gönderilen notta, "Takım mekanikerleri (gerekirse soğutma fanları ile birlikte), yetkililer ve FIA tarafından onaylı televizyon ekipleri ve FIA tarafından onaylı fotoğrafçılar dışında, araçlar Kapalı Park alanına girdikten sonra belirlenen alana başka hiç kimsenin girmesine izin verilmeyecektir (takım PR personeline izin yok)" şeklinde bilgilendirilme yapıldı.

George Russell, Mercedes-AMG, 3rd position, celebrates in Parc Ferme

George Russell, Mercedes-AMG, 3rd position, celebrates in Parc Ferme

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Diğer taraftan özellikle fizyoterapistler için bilgilendirme, şu sözlerle yapıldı: "Sürücü fizyoterapistleri, Medya Delegesi tarafından tüm takımlara verilen talimatları izleyerek podyum töreni sona erene kadar podyumun arkasındaki soğuma odasının dışında beklemelidir."

Fizyoterapistler ilk defa kapalı park kurallarını ihlal etmiyorlar. Geçen sene gerçekleştirilen Avusturya GP'de yarışı ilk üçte bitiren Charles Leclerc, Max Verstappen ve Hamilton'ın fizyoterapistleri, benzer ihlal yaptıkları için 10.000 Euro para cezası verilmişti.

O yarışta fizyoterapistler, yarıştan sonra izin verilmeyen anda kapalı park alanına girdikleri için günün erken saatlerinde gönderilen talimatları çiğnemişlerdi ve bu yüzden ceza verilmişti.

Bugünkü ihlalle ilgili de bir ceza verilecekse bunun sportif bir cezadan ziyade para cezası olması bekleniyor.

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