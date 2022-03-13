Mercedes'in yorumlarından etkilenmeyen Verstappen: "Hep böyleler"

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Verstappen, cumartesi günü Bahreyn'de gerçekleştirilen son günü zirvede tamamlamayı başardı ve böylelikle testlerin en hızlı ismi oldu.

Sıralama temposuna odaklanan Mercedes sürücüsü George Russell, günü Verstappen'in 1 saniye gerisinde tamamladı. Seans sonrası konuşan Russell, performans anlamında Mercedes'in en iyilerin gerisinde olduğu konusunda netti.

Aynı gün Lewis Hamilton da Mercedes'in şu anda galibiyet için çekişebilecek seviyede olmadığını iddia etti.

Eğer bu açıklamalar doğruysa, Bahreyn GP'deki ilk yarışta durumu tersine çevirebilmeleri için önlerinde sadece bir hafta var. Fakat Mercedes'in bu yorumları, gridde yeni bir tartışma başladı ve Carlos Sainz, kendisini yavaş şekilde gösteren Alman ekibi "klasik Mercedes" şeklinde yorumladı.

Son şampiyon Verstappen de Mercedes'in geride kaldığına dair iddiaları reddetti ve "her zaman böyle oldukları konusunda" Sainz'la aynı fikirdeydi.

Verstappen, Cumartesi günü Bahreyn'de yaptığı açıklamada, "Birisi gerçekten iyi gidiyorsa veya herkes bir takımın iyi olmasını bekliyorsa, o zaman 'aah, hayır, kesinlikle favori değiliz' der."

"Bir hafta sonra işler iyi gittiği zaman aniden 'Bir hafta içinde her şeyi tamamen değiştirdik. Bu, gerçek olamaz, inanılmaz bir iş. Fabrikadaki tüm çocuklara teşekkürler' der." ifadelerini kullandı.

Verstappen, Mercedes'in geçen yıl Bahreyn'deki test performansından sonra da endişeli olduğuna dikkat çekerek, "Geçen yıl da böylelerdi. Sonrasında geldiler ve ilk yarış hafta sonunda çok güçlüydüler." dedi.

Mercedes geçen yılki testlerde büyük denge sorunları yaşadığını açıklamış fakat ilk yarışı Hamilton kazanmıştı.

Mercedes hakkında daha fazla konuşmak istemeyen Verstappen, "Bu benim sorunum değil. Kendi tarafımızda iyi bir iş çıkardığımızdan emin olmak istiyorum." dedi.

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Motorsport.com'un sorusunu da yanıtlayan Verstappen, en büyük tehdidin şu anda hızlı görünen Ferrari olduğunu ima etti.

Verstappen, "Ferrari her türlü şartta hızlı görünüyor. Bu da şu anda açıkça dengeli bir araca sahip olduklarını gösteriyor."

“Şu ana kadar çok az sorun yaşadılar ve durum onlar için iyi görünüyor. Önümüzdeki hafta kimin daha hızlı olduğunu göreceğiz ama şu ana kadar çok iyi bir test dönemi geçirdiler."

"Son iki yıl onlar için harika değildi, bu yüzden sezona otomatik olarak diğer takımlardan biraz daha erken odaklandılar. 2022 aracına bizden daha erken başlamaları gayet normal ve bu da sorun değil."

"Sonuçta bu yeni araçlarla sezon içindeki gelişim oranı en önemli şey." dedi.