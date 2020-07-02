Mercedes'in yeni yarış tulumları ortaya çıktı

Mercedes normalde her zamanki gümüş renk düzenini kullanacaktı ancak yaşanan ırkçılık olayları sonrası bu yıl siyah renkle yarışmaya karar verdi.

Pilotların yarış tulumlarının değişmesi beklenen bir şeydi ve bugün itibariyle ortaya çıktı.

Yarış tulumları da tıpkı araç gibi siyah renge sahip olacak.

Göğüs kısmında her zaman olduğu gibi Petronas logosu yer alıyor. Ayrıca kol kısmında takımın bir başka önemli sponsoru Ineos'un logoları var.