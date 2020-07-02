Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
23 Saat
:
47 Dakika
:
58 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Styrian GP
09 Tem
-
12 Tem
Sıradaki Etkinlik
6 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
14 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
29 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
06 Ağu
-
09 Ağu
Sıradaki Etkinlik
34 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
56 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
63 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
84 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
113 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
120 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
134 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
147 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Mercedes'in yeni yarış tulumları ortaya çıktı

paylaşım
yorumlar
Mercedes'in yeni yarış tulumları ortaya çıktı
Ekleyen:
, Editör
2 Tem 2020 08:33

Mercedes pilotlarının bu sezon kullanacağı yeni yarış tulumları bugün ortaya çıktı.

Mercedes normalde her zamanki gümüş renk düzenini kullanacaktı ancak yaşanan ırkçılık olayları sonrası bu yıl siyah renkle yarışmaya karar verdi.

Pilotların yarış tulumlarının değişmesi beklenen bir şeydi ve bugün itibariyle ortaya çıktı.

Yarış tulumları da tıpkı araç gibi siyah renge sahip olacak.

Göğüs kısmında her zaman olduğu gibi Petronas logosu yer alıyor. Ayrıca kol kısmında takımın bir başka önemli sponsoru Ineos'un logoları var.

Sonraki haber
"Hamilton, Mercedes'ten 50 milyon dolar istiyor"

Önceki haber

"Hamilton, Mercedes'ten 50 milyon dolar istiyor"

trending Bugün

"Hamilton, Mercedes'ten 50 milyon dolar istiyor"
Formula 1 / Formula 1
56dk

"Hamilton, Mercedes'ten 50 milyon dolar istiyor"

Mercedes'in yeni yarış tulumları ortaya çıktı
Formula 1 / Formula 1
38dk

Mercedes'in yeni yarış tulumları ortaya çıktı

Binotto: "Vettel harika bir şampiyon"
Formula 1 / Formula 1
1s

Binotto: "Vettel harika bir şampiyon"

Seidl: "Sainz, Ferrari'de başarılı olacak"
Formula 1 / Formula 1
1s

Seidl: "Sainz, Ferrari'de başarılı olacak"

Binotto: "Diğer takımlar güncelleme getirirse şaşırırım"
Formula 1 / Formula 1

Binotto: "Diğer takımlar güncelleme getirirse şaşırırım"

Avusturya GP saat kaçta yapılacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
Formula 1 / Formula 1

Avusturya GP saat kaçta yapılacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

Sainz, koronavirüse yakalanmaktan korkuyor
Formula 1 / Formula 1
2s

Sainz, koronavirüse yakalanmaktan korkuyor

2020 F1 yarışları hangi kanalda yayınlanacak?
Formula 1 / Formula 1

2020 F1 yarışları hangi kanalda yayınlanacak?

Son Haberler

Mercedes'in yeni yarış tulumları ortaya çıktı
Formula 1 / Formula 1
38dk

Mercedes'in yeni yarış tulumları ortaya çıktı

"Hamilton, Mercedes'ten 50 milyon dolar istiyor"
Formula 1 / Formula 1
56dk

"Hamilton, Mercedes'ten 50 milyon dolar istiyor"

Seidl: "Sainz, Ferrari'de başarılı olacak"
Formula 1 / Formula 1
1s

Seidl: "Sainz, Ferrari'de başarılı olacak"

Binotto: "Vettel harika bir şampiyon"
Formula 1 / Formula 1
1s

Binotto: "Vettel harika bir şampiyon"

Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

"Hamilton, Mercedes'ten 50 milyon dolar istiyor"

56dk
2
Formula 1

Mercedes'in yeni yarış tulumları ortaya çıktı

38dk
3
Formula 1

Sainz, koronavirüse yakalanmaktan korkuyor

2s
4
Formula 1

Red Bull, Mercedes'in DAS sistemini protesto edebilir

5
Formula 1

Seidl: "Sainz, Ferrari'de başarılı olacak"

1s

Son Videolar

Grand Prix Greats – Kaotik 2005 Amerika GP 03:41
Formula 1

Grand Prix Greats – Kaotik 2005 Amerika GP

Ferrari, Mugello testi 01:02
Formula 1

Ferrari, Mugello testi

Ferrari: Leclerc, Maranello'da 00:49
Formula 1

Ferrari: Leclerc, Maranello'da

Araç üstü görüntüsü: Bahreyn pistinin oval versiyonu 01:01
Formula 1

Araç üstü görüntüsü: Bahreyn pistinin oval versiyonu

Le Grand Rendez-Vous, Charles Leclerc'in oynadığı filmi izle 05:59
Formula 1

Le Grand Rendez-Vous, Charles Leclerc'in oynadığı filmi izle

Son Haberler

Mercedes'in yeni yarış tulumları ortaya çıktı
F1

Mercedes'in yeni yarış tulumları ortaya çıktı

"Hamilton, Mercedes'ten 50 milyon dolar istiyor"
F1

"Hamilton, Mercedes'ten 50 milyon dolar istiyor"

Seidl: "Sainz, Ferrari'de başarılı olacak"
F1

Seidl: "Sainz, Ferrari'de başarılı olacak"

Binotto: "Vettel harika bir şampiyon"
F1

Binotto: "Vettel harika bir şampiyon"

Sainz, koronavirüse yakalanmaktan korkuyor
F1

Sainz, koronavirüse yakalanmaktan korkuyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.