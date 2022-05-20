Mercedes'in yeni tabanı ve "kar küreyici" kanadı

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Barselona yolunda bir mola veren Mercedes kamyonları, dün Fransa'daki Paul Ricard Pisti'nde durdular ve Alman ekip ikinci çekim gününü gerçekleştirdi.

Bu hafta sonu için getirilen güncellemeler, ilk olarak dün gerçekleştirilen çekim gününde denendiler. Dün çekim gününde güncellemelerin bulunduğu aracı süren George Russell, yeni W13'ü sürmenin Miami'deki araca kıyasla daha kolay olduğunu belirtti.

Güncellenen W13, Barselona padoğuna bu sabah ulaştı. Mercedes, şu ana kadar kendilerini 3. hızlı araç olarak sınırlayan sorunları çözme konusunda özgüvenli bir şekilde Montmelo Pisti'ne geldi.

Şu ana kadar göze çarpan en bariz değişiklik dalgalanmayı azaltmak için getirilen yeni taban oldu. Buna ek olarak, W13'e "kar küreyici" tarzı kanat eklendiği de görülmekte.

Getirilen yeni tabanın kenar kısımları, tamamen yeniden dizayn edilmişler. Dalgalanma, W13'ün performansını hem frenlemede hem de virajlarda olumsuz etkiliyor ve yeni tabanla birlikte bunun önüne geçilmesi hedefleniyor.

Mercedes W13: Yeni kar küreyici kanat Fotoğraf: Giorgio Piola

Mercedes; Aston Martin'in öncülüğünü yaptığı ve ardından Ferrari, Red Bull ve Alpine takımlarının takip ettiği kar küreyici tarzı kanat tasarımını W13'e eklemiş.

Ferrari, bu tasarımı Aston Martin'in lansmanında fark etmiş ve F1-75'in lansmanından önce hemen aracına eklemişti.

Aston Martin AMR22, dettaglio dello splitter winglet Photo by: Giorgio Piola Il doppio splitter della Ferrari F1-75 e, sotto, quello della Red Bull Photo by: Giorgio Piola Red Bull RB18: il doppio splitter apparso a Imola Photo by: Giorgio Piola

Bu tasarım, araca sürüklenme getirmeden yere basma gücü kazanılmasını sağlıyor. Giorgio Piola'nın çekmiş olduğu fotoğraflarda, splitterın yerine dönmesini sağlayan sistem olarak Ferrari'nin gerçek bir amortisör kullandığını ve bu sayede kolayca kırılmasını engellediğini, Mercedes'te ise farklı bir tasarıma sahip torsiyon çubuğu olduğunu görüyoruz.

FIA, tabanın ön kısmındaki tepsi bölümünün esnemesini kontrol etmek ve pist yüzeyi ya da bordürle olan temasından sonra eski yerine gelmesini sağlamak, dolayısıyla pahalıya mal olacak bir kırılmayı engellemek için bu tür sistemlerin kullanılmasına izin verdi. Ancak bu çözüm, aracın ön tarafını daha da alçaltmasına izin vererek, yere basma kuvvetini önemli ölçüde arttırdığı düşünülürse yasaklanabilir çünkü bu sayede çok ciddi yere basma gücü elde edilebilir.

W13: Miami'ye getirilen ön kanat detayları Fotoğraf: Giorgio Piola

Mercedes, Miami'de gördüğümüz ön kanadı Barselona'ya da getirdi. Bu kanat, hava akımını ön lastiklerin dışına daha sert bir yönlendiriyor.