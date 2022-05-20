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Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
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Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
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Formula 1 / İspanya GP Analiz

Mercedes'in yeni tabanı ve "kar küreyici" kanadı

Brackley merkezli ekip, yeni güncellemelerini denediği Fransa molasının ardından Barselona'ya ulaştı. Montemlo Pisti'ne güncellemelerle gelen Mercedes'te, göze en çok yeni taban ile "kar küreyici" kanat çarpıyor.

Franco Nugnes
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Giorgi Piola
Çeviren:
Can Çarpıcı
Mercedes'in yeni tabanı ve "kar küreyici" kanadı
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Barselona yolunda bir mola veren Mercedes kamyonları, dün Fransa'daki Paul Ricard Pisti'nde durdular ve Alman ekip ikinci çekim gününü gerçekleştirdi. 

Bu hafta sonu için getirilen güncellemeler, ilk olarak dün gerçekleştirilen çekim gününde denendiler. Dün çekim gününde güncellemelerin bulunduğu aracı süren George Russell, yeni W13'ü sürmenin Miami'deki araca kıyasla daha kolay olduğunu belirtti. 

Güncellenen W13, Barselona padoğuna bu sabah ulaştı. Mercedes, şu ana kadar kendilerini 3. hızlı araç olarak sınırlayan sorunları çözme konusunda özgüvenli bir şekilde Montmelo Pisti'ne geldi. 

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Şu ana kadar göze çarpan en bariz değişiklik dalgalanmayı azaltmak için getirilen yeni taban oldu. Buna ek olarak, W13'e "kar küreyici" tarzı kanat eklendiği de görülmekte. 

Getirilen yeni tabanın kenar kısımları, tamamen yeniden dizayn edilmişler. Dalgalanma, W13'ün performansını hem frenlemede hem de virajlarda olumsuz etkiliyor ve yeni tabanla birlikte bunun önüne geçilmesi hedefleniyor. 

Mercedes W13: Yeni kar küreyici kanat

Mercedes W13: Yeni kar küreyici kanat

Fotoğraf: Giorgio Piola

Mercedes; Aston Martin'in öncülüğünü yaptığı ve ardından Ferrari, Red Bull ve Alpine takımlarının takip ettiği kar küreyici tarzı kanat tasarımını W13'e eklemiş. 

Ferrari, bu tasarımı Aston Martin'in lansmanında fark etmiş ve F1-75'in lansmanından önce hemen aracına eklemişti. 

Aston Martin AMR22, dettaglio dello splitter winglet

Aston Martin AMR22, dettaglio dello splitter winglet

Photo by: Giorgio Piola

Il doppio splitter della Ferrari F1-75 e, sotto, quello della Red Bull

Il doppio splitter della Ferrari F1-75 e, sotto, quello della Red Bull

Photo by: Giorgio Piola

Red Bull RB18: il doppio splitter apparso a Imola

Red Bull RB18: il doppio splitter apparso a Imola

Photo by: Giorgio Piola

Bu tasarım, araca sürüklenme getirmeden yere basma gücü kazanılmasını sağlıyor. Giorgio Piola'nın çekmiş olduğu fotoğraflarda, splitterın yerine dönmesini sağlayan sistem olarak Ferrari'nin gerçek bir amortisör kullandığını ve bu sayede kolayca kırılmasını engellediğini, Mercedes'te ise farklı bir tasarıma sahip torsiyon çubuğu olduğunu görüyoruz.

FIA, tabanın ön kısmındaki tepsi bölümünün esnemesini kontrol etmek ve pist yüzeyi ya da bordürle olan temasından sonra eski yerine gelmesini sağlamak, dolayısıyla pahalıya mal olacak bir kırılmayı engellemek için bu tür sistemlerin kullanılmasına izin verdi. Ancak bu çözüm, aracın ön tarafını daha da alçaltmasına izin vererek, yere basma kuvvetini önemli ölçüde arttırdığı düşünülürse yasaklanabilir çünkü bu sayede çok ciddi yere basma gücü elde edilebilir.

W13: Miami'ye getirilen ön kanat detayları

W13: Miami'ye getirilen ön kanat detayları

Fotoğraf: Giorgio Piola

Mercedes, Miami'de gördüğümüz ön kanadı Barselona'ya da getirdi. Bu kanat, hava akımını ön lastiklerin dışına daha sert bir yönlendiriyor. 

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