Mercedes'in yeni tabanı dalgalanmaya çözüm olmadı

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Mercedes, sıkıntı yaşadığının farkında. Mercedes W13, Bahreyn'deki ilk antrenman seansında pek etkilemeyi başaramadı. Mercedes pilotlarının ikisi de yumuşak lastikleri kullanmalarına rağmen araçlarından istediklerini alamadılar.

Bahreyn testlerinde görülen dalgalanma sorunu, en azından ilk antrenman seansına göre çözülememiş gibi görünüyor.

Il casco di George Russell, Mercedes W13 Photo by: Erik Junius

İlk antrenman seansında George Russell daha standart bir tabanla sürüş yaparken, Lewis Hamilton yan kısmında Z şeklinde kesik bulunan, geliştirilmiş bir tabanı kullandı. Hamilton'ın test için getirilen tabanla yaşadığı sorun, takımın en azından şimdilik sorunu aşamadığını işaret ediyor.

Mercedes W13: i due fondi che sono stati provati nei test Photo by: Giorgio Piola

Mercedes'in simülasyon verileriyle pist üstü verileri arasında bir korelasyon sorunu olduğunu söyleyebiliriz. Araç zemin etkisiyle birlikte yere yaklaşıyor ancak belli noktalarda yere basma gücü kaybediliyor ve bunun sonucunda araç pist üstünde dalgalanıyor.

Sorun testlere göre bir miktar azalmış gibi görünse de pilotlar yine de araçtan maksimumu almakta zorlanıyorlar. Hamilton'ın tabanının yan kısmında, aracın sürüş yüksekliğinin değiştirilmeden dalgalanma sorununun azalması için bir kesik oluşturuldu.

Diğer taraftan FIA, 2022 Formula 1 Teknik Kuralları'nda bazı değişiklikler yaptı ve bu kapsamda testlerde tabanların arka kısmına esnemeyi azaltmak için eklenen metal destek kolları yasal hale getirildi. Mercedes'te de bu destek kolları yer alıyor.

Mercedes'in 2. antrenman seansında iki pilotta farklı taban mı kullanacağı yoksa hangi versiyon tabanla ilerlediğini görmek ilginç olacak.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images