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Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
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Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
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Formula 1 / Bahreyn GP Analiz

Mercedes'in yeni tabanı dalgalanmaya çözüm olmadı

Mercedes F1 takımı, Bahreyn'deki sezon öncesi testlerde dalgalanmaya çözüm bulacağını umuyordu ancak Bahreyn GP'deki ilk antrenman seansı, takımın henüz çözüm bulamadığını gösterdi.

Franco Nugnes
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Giorgi Piola
Çeviren:
Abdullah Çelik
Mercedes'in yeni tabanı dalgalanmaya çözüm olmadı
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Mercedes, sıkıntı yaşadığının farkında. Mercedes W13, Bahreyn'deki ilk antrenman seansında pek etkilemeyi başaramadı. Mercedes pilotlarının ikisi de yumuşak lastikleri kullanmalarına rağmen araçlarından istediklerini alamadılar.

Bahreyn testlerinde görülen dalgalanma sorunu, en azından ilk antrenman seansına göre çözülememiş gibi görünüyor.

Il casco di George Russell, Mercedes W13

Il casco di George Russell, Mercedes W13

Photo by: Erik Junius

İlk antrenman seansında George Russell daha standart bir tabanla sürüş yaparken, Lewis Hamilton yan kısmında Z şeklinde kesik bulunan, geliştirilmiş bir tabanı kullandı. Hamilton'ın test için getirilen tabanla yaşadığı sorun, takımın en azından şimdilik sorunu aşamadığını işaret ediyor.

Mercedes W13: i due fondi che sono stati provati nei test

Mercedes W13: i due fondi che sono stati provati nei test

Photo by: Giorgio Piola

Mercedes'in simülasyon verileriyle pist üstü verileri arasında bir korelasyon sorunu olduğunu söyleyebiliriz. Araç zemin etkisiyle birlikte yere yaklaşıyor ancak belli noktalarda yere basma gücü kaybediliyor ve bunun sonucunda araç pist üstünde dalgalanıyor.

Sorun testlere göre bir miktar azalmış gibi görünse de pilotlar yine de araçtan maksimumu almakta zorlanıyorlar. Hamilton'ın tabanının yan kısmında, aracın sürüş yüksekliğinin değiştirilmeden dalgalanma sorununun azalması için bir kesik oluşturuldu. 

Diğer taraftan FIA, 2022 Formula 1 Teknik Kuralları'nda bazı değişiklikler yaptı ve bu kapsamda testlerde tabanların arka kısmına esnemeyi azaltmak için eklenen metal destek kolları yasal hale getirildi. Mercedes'te de bu destek kolları yer alıyor.

Mercedes'in 2. antrenman seansında iki pilotta farklı taban mı kullanacağı yoksa hangi versiyon tabanla ilerlediğini görmek ilginç olacak.

Lewis Hamilton, Mercedes W13

Lewis Hamilton, Mercedes W13

Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

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