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Mercedes'in yeni sponsoru Nuvei oldu

Mercedes, Kanadalı Nuvei firmasıyla sponsorluk anlaşması imzaladığını açıkladı.

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Mercedes'in yeni sponsoru Nuvei oldu
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Mercedes, yeni aracını 15 Şubat'ta yapacağı lansmanla tanıtacak ve bugün itibariyle yeni bir sponsorluk anlaşması açıkladılar.

Geçtiğimiz günlerde Solera ile anlaşan Mercedes, şimdi de elektronik ödeme konusunda uzmanlaşmış Kanadalı finansal hizmet şirketi Nuvei ile anlaştı.

Mercedes'in açıklamasına göre, iki taraf arasındaki sponsorluk anlaşması "çok yıllık" olacak.

Anlaşma kapsamında şirketleri logoları, sürücü kasklarında, tulumlarında ve takım kıyafetlerinde yer alacak. Ayrıca Lewis Hamilton, George Russell ve Toto Wolff, pazarlama faaliyetlerinde yer alacak.

Mercedes F1'in patronu Toto Wolff, "Nuvei'yi Sezon başlamadan önce Nuvei'ye uzun vadeli bir partner olarak ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

 

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