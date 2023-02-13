Mercedes'in yeni sponsoru Nuvei oldu
Mercedes, Kanadalı Nuvei firmasıyla sponsorluk anlaşması imzaladığını açıkladı.
Mercedes, yeni aracını 15 Şubat'ta yapacağı lansmanla tanıtacak ve bugün itibariyle yeni bir sponsorluk anlaşması açıkladılar.
Geçtiğimiz günlerde Solera ile anlaşan Mercedes, şimdi de elektronik ödeme konusunda uzmanlaşmış Kanadalı finansal hizmet şirketi Nuvei ile anlaştı.
Mercedes'in açıklamasına göre, iki taraf arasındaki sponsorluk anlaşması "çok yıllık" olacak.
Anlaşma kapsamında şirketleri logoları, sürücü kasklarında, tulumlarında ve takım kıyafetlerinde yer alacak. Ayrıca Lewis Hamilton, George Russell ve Toto Wolff, pazarlama faaliyetlerinde yer alacak.
Mercedes F1'in patronu Toto Wolff, "Nuvei'yi Sezon başlamadan önce Nuvei'ye uzun vadeli bir partner olarak ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.
Son Haberler
Aston Martin, yeni AMR23'ü Silverstone'da piste çıkardı
Aston Martin, yeni AMR23'ü Silverstone'da piste çıkardı Aston Martin, yeni AMR23'ü Silverstone'da piste çıkardı
Ferrari, SF-23'ü Fiorano'da piste çıkardı, yeni fotoğraflar geldi
Ferrari, SF-23'ü Fiorano'da piste çıkardı, yeni fotoğraflar geldi Ferrari, SF-23'ü Fiorano'da piste çıkardı, yeni fotoğraflar geldi
Mercedes neden sıfır sidepod konseptinden vazgeçmedi?
Mercedes neden sıfır sidepod konseptinden vazgeçmedi? Mercedes neden sıfır sidepod konseptinden vazgeçmedi?
Galeri: Yeni Mercedes W14'ten kareler
Galeri: Yeni Mercedes W14'ten kareler Galeri: Yeni Mercedes W14'ten kareler
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.