Mercedes'in yeni sidepodu ortaya çıktı!

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Son günlerde çıkan iddialar, Mercedes'in çok dar bir sidepod yapısına geçiş yapacağı ve hatta sıfır sidepod olabileceği yönündeydi.

Bu sabah yayınlanan Mercedes fotoğraflarında Mercedes W13'ün sidepod girişinin baş aşağı çevrildiği ve sidepodun üst kısmının oldukça dar olup aşağıya doğru genişlediği görüldü.

Kokpitin yanından dışarı doğru dikiz aynasının da bağlandığı bir kol uzanırken onun altında sidepod bölgesinde oldukça büyük bir boşluk bulunuyor.

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Mercedes, bu güncellemeyle minimalist bir sidepod tasarımına geçiş yapmış. Kokpitin yanında dışarıya doğru uzanan kaza yapısının tasarımı da oldukça agresif.

Mercedes, Williams'ın sahip olduğu delikli sidepod yapısını daha ileriye taşımış gibi görünüyor. Williams'ın sidepodunda içeriden hava akımını arkaya aktaran bir kanal yer alıyor.

Bu seneki yeni kurallar sayesinde özellikle sidepod bölgesinde çok farklı tasarımlar ortaya çıktı. Takımlar, bu tasarımlarla araç üzerindeki sürüklenme etkisini minimize ederek hava akımını maksimum seviyeye çıkarmaya, zemin etkili tabanı beslemeye çalışıyorlar.

Mercedes'in bu tasarımı eşsiz görünüyor çünkü yan kaza barı, sidepoddan tamamen ayrılmış durumda.