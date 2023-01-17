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Formula 1 Haberler

Mercedes'in yeni partneri Solera oldu

Mercedes, 2023 F1 sezonu öncesinde Solera ile sponsorluk anlaşması imzaladığını duyurdu.

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, Editör
Mercedes'in yeni partneri Solera oldu
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2023 Formula 1 lansmanlarının başlamasına 1 aydan çok daha kısa bir süre kaldı ve takımlar, yeni araçlarını tanıtmadan önce sponsorluk anlaşmalarını açıklamaya başladılar.

Geçen yılı üçüncü bitiren Mercedes, 2023 sezonu öncesinde Amerikan şirketi Solera ile uzun vadeli bir anlaşma imzaladığını duyurdu.

Anlaşma 2023 sezonu öncesinde başlayacak ve şirket logoları, takımın araçlarının yanı sıra, sürücülerin mekanikerlerin ve diğer Mercedes çalışanlarının takım kıyafetlerinde yer alacak.

Ayrıca takım garajında ve sezon boyunca kullanılacak Mercedes-Benz spor araçlarında da yine logolar yer alacak. Bu da anlaşmanın oldukça büyük çaplı olduğunu gösteriyor.

Toto Wolff takım patronu, "Yenilikçilik, tüm süreç ve operasyonlarda maksimum verimlilik arayışı, başarılı bir işletmenin ayırt edici özellikleridir."

"Bu durum takım için de geçerli."

"Solera'nın yeni partnerimiz olmasından sadece şirketin kendi alanındaki liderlik ününden dolayı değil,  aynı değerleri paylaştığımız için de çok memnunuz." dedi.

 

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