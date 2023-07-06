Mercedes'in yeni ön kanadı ortaya çıktı

Yeni tasarım, yarı ayrık planya ve kenar plakası birleşimi gibi selefinin birçok özelliğini kullanmaya devam ediyor.

Bununla birlikte, kanadın açıklığı boyunca nasıl yere basma gücü üreteceği ve burun ile nasıl etkileşime girdiği konusunda da büyük bir değişiklik var.

Kenar plakasının ön bölümündeki üçgen birleşimi daha yuvarlak bir yüzey lehine kullanımdan kaldırılmış. Bu, sadece dış yüzeydeki kanatçığın değil aynı zamanda kenar plakasının kamberinin de uygun şekilde ayarlanmasıyla sonuçlanmış.

Kızılötesi lastik sensörünü barındıran bölme de kenar plakasının yeniden tasarlanmasının bir sonucu olarak yeniden konumlandırılmış ve aerodinamik açıdan en yüksek performansı sunan bir konuma taşınmış.

Mercedes W14 ön kanadı

Ön kanadın ana planyasının uç kısmı da artık kanadın dış kısmında daha konturlu (kırmızı ok) bir tasarıma sahip. Bu, ana planyanın alt tarafını karşıdan gelen hava akımına açıyor ve daha sonra zaten var olan konturları geliştiriyor.

Bu, önceki kurallar döneminde takımlar tarafından kullanılan çözümleri anımsatan bir tasarım gibi duruyor ancak geçen sezondan bu yana uygulanan yarıçap kuralları nedeniyle eski tasarımı tamamen kopyalayamayacakları açık.

Mercedes W14 ön kanat ve burun

Ana planyanın orta kısmında mavi ok ile gösterilen yukarı doğru kıvrılan tasarım kaldırılmış çünkü artık kanadın burun ucuyla buluştuğu yerde merkez çizgisine doğru eğilen daha yumuşak bir geçiş tercih ediliyor.

Bu aynı zamanda, takip eden ön kanat planyalarının iç kısımlarının, burunla etkileşimlerini değiştirecek şekilde yeniden şekillendirilmesiyle sonuçlanmış.

Bu değişikliklerin bir sonucu olarak, burun ucunun ve gösterişli makyaj panelinin geri kalanının da değiştirildiği görülmekte.

Görsel olarak en belirgin değişiklik iki üst kanat planyasının şeklinde olup, hareketli bölümlerin her ikisinin de akor uzunluğu öncekilerden çok daha uzun hale getirilmiş. Yük ve akış dağılımı arasında doğru dengeyi sağlaması için üst planyanın arka kenarı boyunca gerekli eğriliğin sağlanmasına açıkça özen gösterilmiş.

Ayrıca, üst dış köşede daha aero-odaklı bir planya ayırıcı braketin (2. resim daire içindeki metal parça) yer alması dikkat çekerken, braketlerin geri kalanı hâlâ daha geleneksel at nalı görünümünü koruyor.

Mercedes, hiç yarışmamış olsa da geçen sene aero tarzı braketleri ortaya çıkaran ilk takım olurken daha sonra onları kullanmamıştı. Ferrari ise bunları tüm sezon boyunca ön kanadında kullandı. Haas da daha yakın zamanda kendi varyantını yerleştirdi.