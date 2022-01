Mercedes’in yeni ikilisi: Lewis Hamilton ve George Russell 

Açıkçası George Russell’ın ismi Mercedes ile uzun zamandır anılıyordu ve sonunda 2022 sezonuyla birlikte Mercedes’in ana takımına geçiş yapacağı açıklandı. George geçtiğimiz yıllarda alt serilerde ve ayrıca Formula 1’de de çok iyi bir performans sergiledi ve Mercedes’e geçmeyi kesinlikle hak ettiğini düşünüyorum.

George Russell’ı sadece F1’den tanımıyoruz. Alt serilerde de çok büyük işler başaran George’un kariyeri 7 yaşında kartingle başladı ve yıllar içinde üst serilere geçmeyi başardı.

İlk olarak 2014 yılında Formula’ya adım atan Russell, bu sezonda ilk kez Formula 1 aracı sürme fırsatı buldu. Bu sürüşün ardından sezon sonunda George’a McLaren tarafından McLaren Autosport BRDC ( Britanyalı Yarış Sürücüleri Kulübü ) ödülüne layık görüldü. 16 yaşındayken bu ödülün sahibi olmak da bence çok güzel bir başarı.

2017 yılında Mercedes’in genç sürücü akademisine katılan George Russell aynı sezonda GP3’te büyük başarılara imza attı. 2017 Avusturya’da kariyerinin ilk galibiyetini aldı. Ayrıca 2017 Monza’da muhteşem bir zafer kazandı. Merak edenlere kesinlikle izlemelerini tavsiye ederim.

Aslında pilotlar Formula 1’de şampiyon olmayı başardıklarında bu ilk şampiyonlukları olmuyor. Alt serilerde yani GP3 ve GP2 kategorilerinde de çok iyi bir sezon geçirip şampiyonluk yaşayabiliyorlar. George Russell’da 2017 Jerez’de GP3 şampiyonluğunu ilan etti. Sezonun tamamında 4 yarış zaferi, 3 pole pozisyonu ve 5 kez podyum gördü. Ayrıca o sezon Brezilya’da ilk kez bir F1 antrenmanına katıldığını da belirtelim.

George ayrıca 2017 sezonunu daha önce pek görülmemiş bir farkla en yakın rakibine 80 puan fark atmayı başardı. Bu farkın o seri için çok büyük bir fark olduğunu söyleyelim.

Ben 2018 yılıyla yani George’un GP2 dönemiyle birlikte daha komplike bir pilot olduğunu düşünüyorum. 2018’de Norris ile olan rekabetini izlemek gerçekten çok zevkliydi. Russell sıralamalardaki üstün başarısını da bu sezonda kazanmaya başladı bence. Özellikle 2018’de sıralamalarda çok hızlıydı ve en önde giderken yarışı yönlendirme yeteneğinin öne çıktığını düşünüyorum.

Russell’ın bana göre GP2’deki en büyük başarısı o sezonun Azerbaycan yarışıdır. 12 sıradan başladığı yarışı kazanarak çok yetenekli bir pilot olduğunu gösterdi. Ben genelde Formula 1 dışında başka bir Formula serisi takip etmem ama o zamanlarda George için takip etmiştim. Önümüzdeki yıllarda da temsilcimiz Cem Bölükbaşı için takip edeceğiz gibi görünüyor.

Bu arada George Russell’ın idolünden de bahsedelim. Onun da idolü birçoğumuzun idolü olan Michael Schumacher’dir. Açıkçası benim de çocukluğumdan beri idolüm M.Schumacher’di.

Ayrıca George’un 2018’deki üstün bir başarısına değinmek istiyorum. Russell Mercedes takımıyla Macaristan testinde pistin zaman rekorunu gayri resmî olarak kırdı. Alt serilerden gelip pistin rekorunu kırmak da Formula 1 pilotları için sinir bozucu bir durum. Çok yetenekli bir pilot olduğunun ayrı bir kanıtı.

Son olarak GP2 sezonunda büyük başarılara imza atan George, Abu Dabi’de en yakın rakibine 68 puan fark atarak GP2 şampiyonu oldu. Ayrıca çaylak sezonunda, bu kadar büyük bir puan farkıyla GP2 şampiyonluğunu kazanmak önemli bir yetenek göstergesidir.

George’un alt serilerdeki üst düzey başarıları karşılıksız kalmadı. 2019 yılında Toto Wolff’un güçlü bağlarının olduğu Williams takımıyla Formula 1’e adım attı. F1’deki ilk sezonunda puan alamasa da bu konuda tecrübe kazandığını düşünüyorum. Zaten pilotların F1’deki ilk yılları alışma yıllardır, kendilerinden üstün bir başarı beklenmez, önemli olan kazanılan tecrübedir.

George Formula 1’deki ilk yıllarında puan alamamış olsa da tek turda gösterdiği performans ve takım arkadaşlarına kurduğu üstünlükle genç yeteneklerin arasında öne çıkan bir pilot. Hatta gridin en iyi tek tur pilotunun Russell olduğunu düşünüyorum. Kullandığı aracı göz önüne alırsak rakiplerine kıyasla daha iyi bir tek tur performansı olduğu görülebiliyor.

2020 yılına gelirsek George’un sıralama performansının daha da geliştiğini düşünüyorum. Gridin en yavaş araçlarından birini birçok kez Q2’ye taşımayı başarmıştı. Tek tur performansı gerçekten çok etkileyici. Williams’ın aracıyla bu performansı gösteriyorsa Mercedes gibi bir araçla yeni sezonda pole pozisyonun diğer pilotlara bırakmayabilir.

Ve şimdi gelelim George Russell’ın kariyerinin kırılma noktasına, hepimizin tahmin edebileceği gibi bahsettiğimiz yarış 2020 Sakhir GP. Russell bu yarışta Mercedes pilotu Lewis Hamilton’un Covid-19 olmasıyla birlikte yarışta onun yerini aldı. Daha önce fazla kullanmadığı bir araçla Valtteri Bottas ile benzer bir performans göstermesi gerçekten takdire şayan. Ayrıca yarışı çok iyi bir yerde tamamlayacakken pit stop hatası yüzünden alt sıralara düştü. Tabii ki bu onun kötü yarıştığı anlamına gelmiyor, bana göre mükemmel bir yarış çıkardı.

Ek olarak Russell’ın o yarışta yaşadığı büyük zorluklara dikkat etmek gerekiyor, zorlu koşullara rağmen iyi bir performans göstermesi onun kalitesini gösteriyor. Bildiğimiz gibi Formula 1 araçlarının kokpiti her pilota özel şekilde üretiliyor. George ile Lewis arasında 11 cm boy farkı olduğunu göz önüne alırsak ortaya büyük bir sorun çıkıyor. George da Lewis’in aracına sığmak için 2 numara daha küçük numara ayakkabılar giydi. Omuzları kokpite sığmaması ve direksiyondaki tuş kompinasyonlarını bilmemesine rağmen yarışmayı başardı.

2021 sezonuna geldiğimizde ise George kendini daha da geliştirdi ve bu sezonda Macaristan’da Formula 1 kariyerinin ilk puanlarını ve Belçika’da ilk podyumunu aldı. Belçika’yı ne kadar yarıştan saymasak da Russell’a bu podyumunu tek tur performansı getirdi bunu belirtelim.

Russell açıkçası geçtiğimiz sezonda en iyi performansını gösterdi bana göre. Özellikle sıralama performansının yanı sıra yarış performansını da geliştirdi. 3 yıllık Formula 1 kariyeri yetenekli ve akıllı bir pilot için tecrübe kazandırmaya yetecek bir zamandır. Russell’da Williams zamanlarında önemli tecrübeler kazandı.

George bu sezonla birlikte daha da olgunlaştı bence. Ayrıca Russell’ın, fabrikada çok zaman geçirmesi, mühendislerle iletişimi ve ayrıntılar üzerinde yoğunlaşması nedeniyle efsane pilot Michael Schumacher’e benzediğini düşünüyorum. Tabii ki hiçbir pilot bir Schumacher olamaz, sadece benzeyebilir. Bu sporun Schumacher’e benzeyen pilotlara ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.

Russell’ı eleştireceğim birkaç nokta var. Bunlardan birincisi şu, George, sezonun başından itibaren çok iyi bir performans sergiliyordu fakat Mercedes’e geçiş haberi açıklandıktan sonra ise tam anlamıyla saldı diyebilirim. Bütün performansını sırf Mercedes’e yaranmak amacıyla yapması bence hoş bir hareket değil. Bunu yapan adam belki de Mercedes’le birkaç yarış kazanıp yine salabilir, bunun bir garantisi yok. Büyük bir başarı yaşadığında daha büyük başarılara ulaşmak için kendisinde güç bulması lazım.

Açıkçası Russell’ı alt serilerden beridir takip ediyorum ve çok yetenekli bir pilot olduğu şüphesiz. Sonuçta her pilot Formula 1’e alt serilerde şampiyon olup gelmiyor. George bunu başarmış biri.

Geçtiğimiz yıllarda George Russell’ı sevmemek için herhangi bir nedenim yoktu ama 2021 sezonunun Imola yarışında Valtteri ile kazasından sonraki hareketlerinden sonra onu sevmemeye başladım. Açıkçası o yarıştaki hareketleri fazlasıyla iticiydi. Hem Valtteri’nin kaza yapmasına sebep oldu hem de üste çıkmaya çalıştı. Hadi Bottas sana vurup yarış dışı bıraksa anlarım ama böyle bir durum yok, tam tersi bir durum var. Ayrıca Valtteri’nin kaskına vurması da onun kibirli biri olduğunu gösteriyor bence.

Russell kariyerinde birçok başarı yaşamış bir pilot olsa da Mercedes’teki performansını tahmin etmek çok zor. Yani başarıları var ama bence halen kendini tam anlamıyla kanıtlamadı. Rekabetçi bir araçla yarış performansını pist üzerinde izlemeden bilemeyeceğiz gibi görünüyor.

Ayrıca George Russell’ın karşısında yeni sezonda Lewis Hamilton olacak. Russell ne kadar yetenekli olsa da tarihin en başarılı pilotuyla mücadele etmek de kolay bir şey değil. Ben açıkçası George’un yeni sezonda ne kadar iyi bir performans sergilese de Lewis Hamilton’ın performansının altında kalacağını düşünüyorum. Bu durum gerçekleşirse bu Russell’ın kötü bir pilot olduğunu göstermez, karşısındaki adam çok iyi olduğundan dolayı bu olur.

Yazının büyük bir kısmında George Russell’ın kariyerini değerlendirdik bundan sonrasında ise Lewis Hamilton’ın emeklilik durumunu kısa bir şekilde değerlendirmek istiyorum.

George Russell, Williams, 2nd position, with his trophy and Champagne

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images