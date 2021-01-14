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Formula 1 / Son dakika

Mercedes'in yeni genç sürücüsü Vesti olabilir

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Mercedes'in yeni genç sürücüsü Vesti olabilir
Ekleyen:
, Editör

Danimarka basınına göre Mercedes genç sürücü programının en yeni üyesi Frederik Vesti olacak.

Mercedes, fabrika takımı olarak spora dönüşünden bu yana Pascal Wehrlein, Esteban Ocon ve George Russell gibi isimlerin Formula 1'de mücadele etmesini sağlamıştı.

Wehrlein şu anda Porsche ile Formula E'de yarışırken, Ocon (Renault) ve Russell'ın (Williams) Formula 1 macerası devam ediyor.

Danimarkalı Ekstra Bladet gazetesi, genç Formula 3 sürücüsü Frederik Vesti'nin Mercedes programına katılmak için görüşmeler gerçekleştirdiğini iddia etti.

Motor sporları kariyerine 2016'da başlayan Frederic Vesti, 2017'de Danimarka Formula 4 Şampiyonası'nda 8 galibiyet aldı ve şampiyona ikincisi oldu. Ertesi yıl ADAC Formula 4'ü dördüncü sırada bitirirken, 2019'da Formula Regional Avrupa Şampiyonası'nı 13 galibiyetle şampiyon olarak tamamladı.

2020'de Prema Racing'le FIA F3'e katılırken, sezonu 3 galibiyetle dördüncü sırada bitirdi.

Şimdi genç sürücünün  Mercedes'in yeni genç pilotu haline geleceği iddia edildi.

Ekstra Bladet'in haberine göre Vesti, elde ettiği iyi sonuçların ardından Mercedes'in dikkatini çekti. Bundan ötürü Mercedes, son birkaç aydır hem sürücü hem de menajeriyle sözleşme görüşmeleri yapıyor.

İddiaya göre taraflar arasındaki görüşmelerde sona yaklaşıldı ve yakında resmi imzalar atılabilir.

 
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Editör Kemal Şengül

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