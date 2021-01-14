Mercedes'in yeni genç sürücüsü Vesti olabilir

Mercedes, fabrika takımı olarak spora dönüşünden bu yana Pascal Wehrlein, Esteban Ocon ve George Russell gibi isimlerin Formula 1'de mücadele etmesini sağlamıştı.

Wehrlein şu anda Porsche ile Formula E'de yarışırken, Ocon (Renault) ve Russell'ın (Williams) Formula 1 macerası devam ediyor.

Danimarkalı Ekstra Bladet gazetesi, genç Formula 3 sürücüsü Frederik Vesti'nin Mercedes programına katılmak için görüşmeler gerçekleştirdiğini iddia etti.

Motor sporları kariyerine 2016'da başlayan Frederic Vesti, 2017'de Danimarka Formula 4 Şampiyonası'nda 8 galibiyet aldı ve şampiyona ikincisi oldu. Ertesi yıl ADAC Formula 4'ü dördüncü sırada bitirirken, 2019'da Formula Regional Avrupa Şampiyonası'nı 13 galibiyetle şampiyon olarak tamamladı.

2020'de Prema Racing'le FIA F3'e katılırken, sezonu 3 galibiyetle dördüncü sırada bitirdi.