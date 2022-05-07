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Formula 1 / Miami GP Haberler

Mercedes'in yeni ekstrem ön kanadı ortaya çıktı

Mercedes F1 takımı Miami GP için getirdiği güncellemeleri pek önemsemiyor gibi görünse de takımın bu güncellemelerin performans getirmesini umduğu çok açık.

Matt Somerfield
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Giorgi Piola
Çeviren:
Abdullah Çelik
Mercedes'in yeni ekstrem ön kanadı ortaya çıktı
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Mercedes'in arka tarafında oldukça geleneksel düşük yere basma gücü üreten, düşük sürüklenmeye sahip arka kanat bulunuyor ancak bu kanadın kenar plakasında bazı ekstrem çözümler bulunuyor.

Sezon başından beri zemin etkili aracındaki dalgalanma sorunlarıyla boğuşan Mercedes, bu sorunu aşarak aracın sürüş yüksekliğini azaltmak istiyordu.

Mercedes W13 front wing detail
Mercedes W13 front wing detail

Miami'ye getirilen ön kanadın en üst planyasının geometrisinde değişiklik olduğu açık. Yukarıda sol tarafta yeni, sağ tarafta eski çözümü görüyorsunuz. Önceki çözümde üst planyanın kıvrımlı bölümünde bir parça kırpılmıştı ancak yeni planyada bu daha geleneksel bir hatta sahip.

Ancak ön kanattaki en büyük değişiklik, kanadın dış kısmında yapılmış durumda.

Ana planyanın dış tarafının uç kısmı yukarı doğru kıvrılırken, planyalardan kenar plakasına geçiş bölgesinde ekstrem bir tasarım hazırlanarak bu seneki kurallarda kaybedilen hava akımını dışarı doğru yönlendirme özelliği geri kazanılmaya çalışılmış.

Mercedes W13 front wing detail
Mercedes W13 front wing detail

Normalde yeni kurallarda ön kanat planyalarından kenar plakasına nispeten pürüzsüz bir geçiş yapılıyordu. Ancak Mercedes'in yeni ön kanadında ön kanat planyaları kenara geldiğinde agresif bir şekilde öne doğru uzatılmış ve kenar plakasına daha ileri bir noktadan bağlanmış.

Kenar plakasının ya da planyaların esnemesinin önüne geçmek için, planyaların kenar plakasına bağlandığı alanlar metal parçalarla güçlendirilmiş.

Bu, lastik kullanımı ve o bölgedeki hava akımını ciddi ölçüde değiştireceği için ilginç bir yorumlama diyebiliriz. Bu değişiklik, aracın diğer bölgelerindeki hava akımı üzerinde de domino etkisi şeklinde değişikliğe yol açabilir.

Şu ana kadar takımlar ön kanat kenar plakasına geçişte çok benzer çözümlere sahip oldular ve kurallar oluşturulurken muhtemelen böyle bir tasarımın çıkacağı pek düşünülmedi. Bu açıdan diğer takımlar muhtemelen Mercedes'in tasarımını sorgulayıp benzer tasarım üzerinde çalışmalar yapacaklardır.

Mercedes W13 rear detail

Mercedes W13 rear detail

Photo by: Uncredited

Aracın en arkasında, yeni düşük yere basma gücü üreten arka kanat bulunuyor. Takım, kaşık şeklinde ana planya kullanan bazı rakiplerinin aksine geçtiğimiz dönemlerde kullanılan geleneksel, düz ana planya tasarımını kullanmış.

Egzoz borusunun üstünde yer alan yatay kiriş kanatta da değişiklik yapılmış ve üst parçanın genişliği, kenar plakasına bağlandığı noktada azaltılmış. Bu, orta bölümde yere basma gücü korunurken o bölgedeki sürüklenme seviyesinin azaltılacağı manasına geliyor.

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