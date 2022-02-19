Teknik Analiz: Mercedes'in yeni dalgalı kenarlarının sırrı ne?

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Mercedes W13, kubbeli bir ön bölüme sahip. Aracın burnu ön kanat üzerinde ana planyaya kadar uzanıyor.

Burun ucunda ayrıca, sıcaklıklar yükseldiğinde sürücüleri soğutmak için bir girişle değiştirmesine izin verecek bir panel de bulunuyor.

Ana planyanın merkezi, hava akışını burun gövdesinin altına ve ileriye, yani taban altına ve sidepodlara yönlendirmeye yardımcı olmak için alçaltılmış durumda.

Mercedes W13 front wing detail Photo by: Mercedes AMG

Birçok takımda gördüğümüze benzer şekilde dört planyalı bir ön kanat bulunuyor. Ön kanadın ana planyası daha genişken, arkasında yer alan üç planya daha dar duruyor.

Mercedes, ön kanat planyaları konusunda şu ana kadar en agresif tasarıma sahip takım gibi göründü. Planyalar burun kısmına, aynı kenar plakasında olduğu gibi ince bir şekilde bağlanmış ve planyalarla burun arasında bir boşluk oluşturulmuş.

Kanadın ayarlanabilir bölümleri ve o bölümlerde kullanılan mekanizmalar, açık bir şekilde hava akımını yönlendirecek şekilde ayarlanmışlar. Kurallar, takımların daha önceden ön kanatlarda kullanılan hava yönlendiricileri yasakladığı için, takımlar bu tür çözümleri değerlendiriyorlar.

Mercedes W13 front wing endplate detail Photo by: Mercedes AMG

Ön kanat planyalarının dış kısmı, kurallarda belirtildiği gibi yüksüz tasarıma sahip ancak kenar plakasına dönüş kısmı, şu ana kadar gördüklerimizdeki gibi oval değil daha köşeli (kırmızı ok) hatta sahip. Bu köşeli hattın gerisinde, mavi ok ile gösterilen bölümde kıvrımlı bölüm ile kenar plakası arasında ufak da olsa bir basamak oluşturduğu görülüyor.

Kenar plakası ayrıca başka yerlerde gördüğümüzden daha belirgin bir üçgen uca sahiptir. Bunu daha kısa bir üst kenar takip ediyor. Böylece ortaya baskın bir ön kanat kenar plakası çıkmış durumda. Tasarımcılar ayrıca kızılötesi lastik sensörlerini kenar plakasının üst ön köşesine yerleştirmeyi seçmişler. Bunun tamamen aerodinamik fayda amaçlı olduğunu söyleyebiliriz.

Mercedes W13 detail Photo by: Mercedes AMG Mercedes W13 tunnel entrance detail Photo by: Mercedes AMG

Mercedes, tabanın uç kısmında diğer bazı takımlar gibi kar küreyici ya da çift dağıtıcı gibi çözümler kullanmamış onun yerine uç kısmı oldukça daraltmış. Bu bölümde kama şekli (sol resim - kırmızı ok) bulunuyor. Bu muhtemelen orada oluşacak girdapların devamında değişmesiyle sonuçlanacak.

Tabanda McLaren ve Alfa Romeo'da görülen daha dar, üst kat beslemeli çözüm değil, şasinin her iki yanında tam genişlikte bir tünele sahip. Tünelin girişinde üç tane hilal şeklinde direk (sağ resim - mavi okun sol tarafı) bulunuyor.

Mercedes'in Venturi tünelinde tam boy genişlik kullanan takımlardan ayrıştığı nokta, uç kısımları ve ondan ayrışan diğer direkler. Tünel girişinin, kenar kanadına doğru oldukça dik bir şekilde alçalmadan ve önemli bir sarp yüzey bırakmadan önce şasinin yanında nasıl çok daha yüksek olduğunu görebilirsiniz.

Mercedes W13 floor and sidepods Photo by: Mercedes AMG Mercedes W12 floor detail Photo by: Giorgio Piola

Tabanın bu bölümü, hava akışının sidepodların alt kısmında daha belirgin bir rota izlemesi için özenle hazırlanmış. W13 ayrıca geçen sezon W12'de de görülen ve ardından Silverstone'daki B versiyonda terk edilen bir çözüme - dalgalı kenara - da sahip.

W13 versiyonunda ön tarafta daha aşağı yönde büyüyen daha küçük dalgalanmalar görüyoruz. Selefinde olduğu gibi, bunların tabanın altından dışarı doğru taşan hava akımının, normalde ön lastiklerden gelen kirli havanın taban altına itilmesiyle rahatsız olacağı yerde, tabanın genişliğini yapay olarak arttırması bekleniyor.

Sidepodun genel tasarımı, yan kaza darbe barları ile ilgili revize edilmiş yönetmeliklere uyum sağlaması için dar, uzun bir girişle değiştirilmiş.

2017'de Ferrari'nin öncülüğünü yaptığı düşük kaza barı konumlandırılmasının yasaklanmasının ardından takımlar bu sene yan kaza barlarını yükseltmek zorunda kaldılar.

Yan görünümde, Mercedes sidepodunun en ön kısımda nasıl içe doğru eğildiğini ve iç bileşenleri hem kaplamak hem de aerodinamik açıdan olumlu bir tasarım sunmak için nasıl çok geometrili bir yüzey oluşturduğunu görebiliriz.

Takım ayrıca, uzun, dışa doğru yönlendirilmiş bir hava akışı yönlendirici oluşturmak için sidepodun dış kenarında dikiz aynası için bir destek kolu hazırladı. Bu parça, hava akışını dışarı doğru itmek için benzer bir geometriyi takip eden yüksek sidepod omzu ile birlikte çalışacak.

Sidepodlar, geçmişte olduğu gibi, hem zemine doğru inceliyor hem de aracın arkasına ve kola şişesi bölgesine kadar alttan kesik oluşturuyor. Şu anda araçtaki tek soğutma çıkışı, motor kapağının arkasında bulunuyor.

Soğutma çıkışı, yarışılan piste bağlı olarak büyük olasılıkla büyüyecektir ancak aynı zamanda şu anda araçta olmasa da karoser üstündeki soğutma ızgaraları da araca eklenebilir.

Mercedes W13 detail Photo by: Mercedes AMG

Takım, taban altı tünelleri ve difüzör arasındaki geçişi iyileştirmeye çalışırken, zeminin iç kısmında çift yükselti oluşturmuş. Takım bu sayede arka lastikler önündeki hava akımını dışarıya yönlendirmenin bir yolunu bulmuş olabilir.

Beklendiği gibi, daha önceden Aston Martin ve Williams'ta görüldüğü üzere arka tarafta çekme kollu süspansiyon tasarımı bulunuyor.

Arka kanat tasarımı, bazı açılardan başka yerlerde gördüklerimizden farklı duruyor. Mercedes'in arka kanadının ucu yukarı doğru kaldırılmış ana planyası, W şeklinde bir dalgalanmaya sahip. Uç kısmı yukarıya doğru kaldırılmış olan ana planya, tek parça arka kanat destek kolu ve DRS aktivasyon mekanizmasıyla ortadan ikiye ayrılıyor.

Mercedes W13 rear wing detail Photo by: Mercedes AMG