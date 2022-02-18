Mercedes'in yedek pilotları yine De Vries ve Vandoorne olacak

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Mercedes, 2022 Formula 1 aracını bugün gerçekleştirdiği lansmanla tanıtmıştı. Yeni sezonda takımın yarış pilotluğunu George Russell ve Lewis Hamilton üstlenecek.

Takımın yedek pilotluğunu ise son yıllarda olduğu gibi bir kez daha Formula E'de Alman üretici ile mücadele eden Nyck de Vries ve Stoffel Vandoorne yapacak.

Eski Formula 2 şampiyonu De Vries, 2019'dan beri Mercedes markasıyla birlikte çalışıyor ve bu süreçteki ana odak noktası Formula E oldu. Hollandalı pilot, geçen yıl Formula E şampiyonu olurken, adı zaman zaman Formula 1 takımlarıyla anıldı.

Geçen yılın sonunda Mercedes'in 2021 aracını da test eden De Vries, test ve gelişim pilotluğu rolünü, yedek pilotluk rolüyle birleştirecek.

Ayrıca McLaren'la iki sezon Formula 1'de mücadele eden Stoffel Vandoorne da yeni sezonda takımın yedek pilotlarından birisi olacak.

Böylelikle Mercedes, sürücü kadrosunu korumuş olacak. De Vries'ın bu yıl iki antrenman seansında piste çıkması bekleniyor.