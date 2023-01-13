Mercedes'in W13'te yanlış yolda ilerlemesini, simülasyondaki tek bir hata tetiklemiş

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Mercedes W13, zemin etkili araçların dönüşünün ilk sezonunda, bu felsefedeki araçlarda yaşanan dalgalanma sorunundan en çok etkilenen araç olmasıyla ön plana çıktı.

Her ne kadar Mercedes sezon ilerledikçe bu sorunu aşmayı başarsa da, bu süreçte sorunu anlayabilmek için performans gelişiminden ödün verdi ve o dönemde araçta yaşanan sorunun temelini bulmaya çalıştı. Sorunu bulmasının ardından Mercedes araç gelişimine devam etti ve sezon sonunda W13'le galibiyet almayı başardı.

Mercedes'in başarılı bir şekilde dönüşünde, takımın Birleşik Devletler GP'ye getirdiği güncelleme büyük paya sahipti. Takım Patronu Toto Wolff, o hafta sonunda aracın tasarım aşamasında aldıkları tek bir kararın konseptte soruna neden olduğunu açığa çıkarmıştı.

Motorsport.com'a konuşan Elliott, aldıkları yanlış kararın etkisini kabul etti ancak onun ne olduğunu, 2023 aracı üzerinde yaptıklarıyla bağlantılı olduğu için söylemedi.

Elliott, "Bunu açıklarsam, kış döneminde yapmaya çalıştığımız ve ulaşmaya çalıştığımız şeyi açıklamış olurum."

"Ama ilginç bir şekilde, araçta hedeflediğimiz şeye, başlangıçta sahiptik."

"Sonrasında simülasyonda biraz farklı yönde ilerlememize neden olan bir sonuç aldık."

"Geriye dönüp baktığımızda, 'Neden bu şekilde oldu?' demek kolaydır. Ancak tüm bunların yaşanmasının ardından, geriye dönüp yaşananları değerlendirerek 'Eğer o adımı orada yapmasaydık, çok farklı bir konumda olurduk' demek her zaman kolay olandır."

George Russell, Mercedes W13 Photo by: Erik Junius

"Ancak o dönemde verilerdeki anormalliği görmek çok zor olurdu diye düşünüyorum."

"Bunu tamamen yüzeysel bir şekilde açıklayacağım: Eğer tüplü dalış yapıyorsanız, olay çukuru denen bir şey vardır. Yani tüplü dalışı öğretiken, insanlara olay çukurunu öğretmiş olursunuz."

"Ve bunu öğretmemizin nedeni, tüplü dalışta meydana gelen kazalara baktığınızda olanların, asla ilk ters giden şey sonucu olmadığı, insanların ilk ters giden şeyde ve [sonra] bir bütün olarak yarıda bırakmamasıdır. Bunun sonucunda bir sürü başka şey ters gider, bu da başlarının büyük belada olduğu anlamına gelir."

"Aldığımız karara geri döndüğünüzde de oldukça benzer bir şey görüyorsunuz. Yaptığımız ilk şeydeki hatayı belirlemek çok zordu."

"Sonrasında sonunda geldiğimiz yere gelmemize neden olan bir dizi olay oldu."

"Sonunda nereye vardığınızı bildiğinizde, geriye bakıp nerede yanlış adım attığımızı görmek çok kolay olur." dedi.

Tek bir simülasyon hatası nedeniyle Mercedes'in "zerepod" sidepod tasarımını takip ettiği öne sürüldü. Bu tasarım sonucunda, 2022'nin başlarında en yüksek yere basma gücü altında esneyen ve daha düşük hızlarda bile rakip araçlara göre aşırı dalgalanmayı tetikleyen geniş bir arka taban olması anlamına geliyordu.

Elliott, bu temel tasarım kusuru nedeniyle araçta sahip olduklarını düşündükleri performansı açığa çıkaramadıklarını söylerken, Gümüş Oklar'ın yeni aracında bu sorunun olmasını engellemek üzerinde çalıştığı düşünülüyor.

Mercedes'in 2022 sezonu için Elliott, "Sezon başında orta grupta yer aldığımız bir pozisyonda kaldık, bazen bundan biraz daha kötüydük."

"Ve sezonu en hızlı ikinci araçla bitirdiğimizi düşünüyorum."

"Yani, verdiğimiz karar çok büyük bir karar değildi. Doğru yapsaydık belki onda üç veya dört daha hızlı olabilecek bir şeyden bahsediyoruz."

"Bunu bilmek gerçekten zor çünkü o andan itibaren kartları tekrar oynayamazsınız."

"Ve eğer o hatayı yapmasaydık, dünya şampiyonluğunu kazanan bir araca sahip olacağımızı düşünmek kibirli bir hareket olurdu çünkü bence olaya bu şekilde bakmak doğru yol değil."

"Daha da önemlisi, bakıp, 'Bir hata yaptığımızı biliyoruz ve bunu değiştirirsek, ortaya çıkacak bir performans olduğunu biliyoruz' demektir."

"Sezonun sonuna doğru getirdiğimiz güncellemelerden bazıları bunu doğrulamak içindi. Geri kalan çalışmaları kış boyunca yapmamız gerekiyor. Sonrasında nerede olduğumuzu göreceğiz." dedi.