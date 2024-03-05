Marko'nun ayrılığı, Verstappen'in Mercedes'e geçişinin önünü açabilir!
Mercedes ile Max Verstappen arasında görüşmeler olduğuna dair ilk söylentilerin ardından, sözleşmesinde yeni bir madde olduğu ortaya çıktı ve bu madde sayesinde beklenenden erken ayrılabilir. Üst düzey danışman Helmut Marko bu konuda çok önemli bir rol oynuyor.
Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, in the Press Conference
Mark Sutton / Motorsport Images
Verstappen'in 2022'de imzaladığı süper anlaşmanın 2028'e kadar devam ettiği göz önüne alındığında, kontratın çeşitli performans maddeleri içermesi sürpriz değil.
Ancak görünen o ki Helmut Marko'nun takımdan ayrılması halinde, istediği yere gitmekte özgür olmasını sağlayacak bir madde de var. De Telegraaf'a göre, F1-Insider ve Bild'in daha önce yaptığı haberlerin ardından bu durum, takımın çevresindeki çeşitli kaynaklar tarafından doğrulandı.
Verstappen'in menajeri Raymond Vermeulen haberle ilgili yorum yapmadı.
Verstappen'in Red Bull Racing'dende ziyade, Avusturya'daki ana şirket için çalışan Marko'nun daha uzun süre takımda kalması için baskı yaptığı ortaya çıkmıştı.
Şu anda 80 yaşında olan üst düzey yönetici, Verstappen'i 2014 yılında takım programına dahil etti ve ertesi yıl Formula 1'de yarışmasını sağladı.
Verstappen, "Saygı ve sadakat benim için en önemli şey. Helmut'tan da bu saygıyı görüyorum. Onu hayal kırıklığına uğratmayacağım." demişti
Şu anda Red Bull içerisinde bir "güç çatışması" mevcut gibi görünüyor. Horner, geçen hafta Taylandlı büyük hissedar Chalerm Yoovidhya'dan yana dururken, Marko daha farklı bir noktadaydı.
Eğer Marko, Horner'ın takımda kalması nedeniyle ayrılmayı seçerse, Verstappen de istediği takıma gitmekte özgür olacak.
Horner olayının yakın gelecekte ne kadar etkili olacağını zaman gösterecek. Takım patronu, çeşitli iddiaların ardından Red Bull tarafından soruşturma altına alınmış ve sonunda aklanmıştı.
Fakat bu açıklamadan bir gün sonra, isimsiz bir gönderici olaya dair kanıtları paylaştı ve kapanan dosya adeta tekrar açıldı.
Baba Jos Verstappen, Bahreyn'de Mercedes takım patronu Toto Wolff ile sohbet ederken fotoğraflandı ve ardından Max'in Mercedes'e geçiş söylentileri başladı.
Şu an için henüz çok erken olsa da, karşılıklı ilişkilerin yaklaşık iki yıl öncesine göre çok daha iyi olduğu açık.
Söylentiler üzerine konuşan Toto Wolff, Verstappen'in 2025'te Hamilton'ın yerini alması için bir seçenek olup olmadığı sorusuna, "Her şey mümkün." yanıtını verdi.
Race winner Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Erik Junius
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