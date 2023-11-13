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Anderson: "Mercedes zor bir durum içerisinde"

Eski Jordan Takım Patronu Gary Anderson, Mercedes'in büyük bir zorluğun içine düştüğüne inanıyor ve takımın 2024 aracı için ne yapacaklarını bilmediğini söylüyor.

Editör Burak Yasul
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Gary Anderson

2014-2021 arasında 8 kez Takımlar Şampiyonu olan Mercedes, F1’in zemin etkisi çağına geçmesinin ardından sadece bir galibiyet alabildi.

Mercedes 2023’te şampiyonluk yarışına geri dönmeyi umuyordu. Ancak sezonun bitmesine son iki yarış kala, 2023 sezonunu galibiyetsiz devam ettiriyor.

Mercedes’in sezonu, Max Verstappen’in Lewis Hamilton’ın önünde bir dakikadan fazla farkla kazandığı Brezilya Grand Prix’inde tekrar bir düşüş yaşadı. Mercedes, Takımlar Şampiyonasında Ferrari’nin 20 puan önünde yer alıyor.

Telegraph'taki köşesinde bir yazı kaleme alan Anderson, takımın rakiplerine kıyasla ilerleme kaydedememesinin kendisini hayrete düşürdüğünü itiraf etti.

“Mercedes, gördüğüm en iyi takımlar arasındaki en zor duruma düşmüş takım. Mesele daha hızlı gitmek için otomobili yere yaklaştırmak değil. Bunu yaptıklarında aslında durum daha da kötüleşiyor.”

“Zor bir görevleri var. 2024 için temiz bir sayfa açmaları gerekiyor. Çünkü henüz tam olarak hangi yöne gideceklerini göstermediler.”

“Mercedes diğer takımlara bakıyor ve Red Bull’un sezona iyi başlayıp iyi devam ettiğini görüyor. McLaren ise sezona kötü başladı ama sezonu çok daha güçlü bitiriyor. Aston Martin sezona güçlü başladı ama daha sonra yolunu kaybetti. Brezilya’da yeniden toparlayarak podyuma geri döndüler. AlphaTauri bile sezon içerisinde aracı geliştirebildiklerini gösterdi.”

“Ferrari bir ilerleme kaydedemedi ancak oldukça iyi bir şekilde yerlerini korudular. Red Bull’u düzenli bir şekilde mağlup edemediler fakat neredeyse en iyi ikinci takım oldular.”

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, George Russell, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, George Russell, Mercedes F1 W14

“Mercedes bunu hiç gösteremedi. Onlar Yo-Yo gibiler. Bir hafta sonu ön sıralarda yer alırken, bir sonraki hafta ilk 10’a giremeyebilirler. Kendileri de bunun nedenini bilmediklerini söyleyeceklerdir.”

Anderson, Mercedes'i gelecek yıl için basit bir Red Bull kopyası üretmemesi konusunda uyardı. 

“Otomobillerinin mekanik geometrisi nedeniyle, örneğin sıfır sidepod konseptinden ötürü performans kısıtlaması yaşıyorlar. Soğutma sistemi ve şasi profilleri tabanı optimize etme kabiliyetini kısıtlıyor olabilir. Ancak son haftalarda şu anda sahip oldukları felsefeyi değiştirmeleri gerekeceğinin altı çizildi.”

“Mercedes, Red Bull’un, McLaren’in veya Aston Martin’i tabanını kopyalayacak kadar cesur mu? Önemli olan bu geometrinin arkasındaki aerodinamik felsefedir.”

“Aracın aynı görünmesi ayrı bir şey, ancak aynı şekilde çalışması ayrı bir şeydir. İşte bu noktada aerodinamik felsefeye sahip olmanız gerekir. Pilota nasıl bir güven aşıladığı ve bir paket halinde nasıl çalıştığı önemlidir."

“Gidip Red Bull’u kopyalayabilirler fakat durum çok daha kötü olabilir. Çünkü felsefeleri ve aerodinamileri aynı değil.” dedi.

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