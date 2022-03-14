Mercedes'in testlerdeki sıkıntıları bu sefer neden farklıydı?

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Brackley merkezli takım, geçmişte güçlü görünmediği çok fazla test geçirdi ve daha sonra ilk yarışa gelip her zaman rakiplerini geçti.

Mercedes, geçtiğimiz yıl bile testlerde geride kaldı ve araçtan istediğini alamadı ancak yine de ilk yarışta Red Bull'u geçmeyi başardı.

Ancak Mercedes'in gerçek hızını sakladığına dair söylentilere ve bu hafta, fabrikada araçtan istediklerini almalarını sağlayacak bir şey bulacaklarına dair korkulara rağmen, takım sezona gerçekten geriden başlayacak gibi duruyor.

Bu durum, Lewis Hamilton'ın şu anki araçla yarış kazanamayacak durumda olduğunu söylemesinden kaynaklandı.

Mercedes geçtiğimiz yıl testlerde W12'nin doğru dengesini bulamamıştı. Bu sefer ise sürücüler ve takım, tutarlı bir hız yakalamakta çok zorluk çekiyorlar.

Araç, asıl rakipleri Red Bull ve Ferrari'ye kıyasla dalgalanma sorunuyla çok daha fazla mücadele ediyor ve Mercedes, bu problemi çözmek için henüz bir yol bulabilmiş değil.

Bu sadece düzlüklerin sonunda yaşadıkları bir problem değil çünkü araç aynı zamanda, bazı virajlarda zeminin yere değmesinden de muzdaripler. Bu da, tutarlı bir şekilde yere basma kuvveti üretmelerini engelliyor.

George Russell, Mercedes W13 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

George Russell, bu durumu şöyle açıkladı: "W13'de çok fazla potansiyel var ve takımdakilerin bu sorunun derinine ineceklerine inanıyorum. Sadece performansımızı ortaya çıkaracak bir yol bulmamız gerekiyor."

"Zıplama, aracı doğru aralığa getirmemizi etkiliyor ve takımlar buna çözüm bulmak için çok fazla çalışıyorlar. Bu uzun sürecek bir oyun ve performansımız olduğuna inanıyorum. Sadece bulmamız gerekiyor."

Eğer Mercedes, aracın yüksekliğini yere değmemesi için attırırsa, W13 en iyi performans aralığından çıkmış olacak. Bu da yere basma kuvvetinden ve tur zamanından kaybetmeleriyle sonuçlanacak.

Takım bu konuda ikilemde kalmış durumda. Araca daha fazla yere basma kuvveti sağlandıkça -Bahreyn testindeki güncellemede olduğu gibi- araç daha fazla aşağı inecek. Böylece dalgalanma daha kötü hale gelecek ve tur zamanında gelişim olmayacak.

Mercedes, bu soruna geçici bir çözüm olarak, aracın yüksek hızda aşağı inme seviyesini azaltmak ve tur süresini geliştirmek için yere basma kuvvetini azaltabilir.

Takım bir çözüm bulmak için, Bahreyn'de süspansiyon ayarları ve sürüş yüksekliği ile birçok deneme yaptı. Testin sonunda ise yardımcı olup olmayacağını görmek için zeminin bir kısmını böldüler ve aracın arkasını biraz kaldırmaya karar verdiler.

Pist mühendislik direktörü Andrew Shovlin, takımın son test denemelerinden olumlu geri bildirimler aldığını öne sürdü.

"Dalgalanma konusunda biraz gelişme gösterdik ve araç sınırına yaklaştığında daha kolay idare edilebilir hale geldi. Aynı zamanda ayarlar ile de doğru yönde adım attığımızı hissediyorum. Eğer zıplama açısından daha fazla kazanç sağlayabilirsek ve aracı daha sabit hale getirebilirsek çok daha fazla hız bulabiliriz."

Ron Meadows, Sporting Director, Mercedes AMG, Andrew Shovlin, Trackside Engineering Director, Mercedes AMG Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Ancak tek problem dalgalanma değil. Bu yıl, araç ağırlığı da takımlar için büyük bir mesele oldu ve sadece birkaç takım minimum ağırlık sınırına yaklaşabildi.

Grid içerisindeki ağırlık farklarının çok fazla olduğuna inanılıyor ve Alfa Romeo'nun, en hafif araca sahip olduğu anlaşılıyor.

Padokta söylenenlere göre en iyi üç takım arasında da büyük farklılıklar olabilir. Ferrari'nin, ağır Mercedes'e kıyasla oldukça hafif olduğu söyleniyor.

F1'de, 10 kilogram ağırlığın 0.3 saniye tur zamanına eşit olduğu kabul ediliyor. Yani herhangi bir ağırlık farkı çok önemli rol oynuyor.

Ancak Mercedes'in şu anda yaşadığı zorluklara rağmen, yetişme ihtimali olmayan ve rekabet edemeyen bir araca sahip olduğu doğru olmayabilir de.

W13'ün umut vaat ettiği ve ön tarafta en iyisi olmak için gereken yere basma kuvvetinin olduğu biliniyor. Sadece aracın güçlü taraflarını ortaya çıkarmanın bir yolunu bulmaları ve dalgalanma sorunu olmadan bir tur atabilmeleri gerekiyor.

Hamilton bu konuda testin sonunda şöyle konuştu: "Araçta potansiyel var. Sadece bunu ortaya çıkarmamız ve bazı problemleri çözmemiz gerekiyor. Biz de bunun üzerinde çalışıyoruz."