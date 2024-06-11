Mercedes'in "stratosferik" hızı rakiplerini alarma geçirdi

George Russell ve Lewis Hamilton’un karmaşık geçen yarışları, Mercedes’in pol pozisyonundan başladığı yarışta zafer şanslarının kaçmasına neden olsa da hafta sonu hızlarının derinlemesine incelenmesi, rakiplerini Mercedes'in sıralamadaki yerini tekrar değerlendirmeye yöneltti.

McLaren takım patronu Andrea Stella, Mercedes’in en azından kuru koşullarda yarış hafta sonlarının belli noktalarında kendi takımının başa çıkamayacağı bir otomobil sunduğunu kabul etti.

"Perşembe günü bazı meslektaşlarınıza zaten söylediğim gibi, Mercedes'in en hızlı takımlar arasında olduğunu düşünüyorum."

"Monako’da ve önceki etkinliklerde yaptıkları bazı tur zamanları, bizim için o hafta sonunun o aşamasında erişilemezdi.”

"O tur zamanını o hafta sonunun o anında, düşük yakıt ve yüksek motor gücüyle bile yapamazdık.”

"Açıkça bir potansiyelleri vardı ve bence nasıl kullanacaklarını öğrenmeye başlıyorlar." dedi.

Bu erişilemez anlardan biri, Hamilton'un Cumartesi sabahı Kanada’da son serbest antrenmanda Max Verstappen’in Red Bull’undan 0.374 saniye daha hızlı bir tur atarak hakimiyet kurduğu zamandı.

Ve bu farkın bir kısmı ekstra bir yumuşak lastik seti kullanmaktan kaynaklanmış olsa da, bu turun Mercedes’in formuna dair gerçek resmi anlatmayan bir gösterişten ibaret olduğunu söylemek yanlış olur.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Mercedes patronu Toto Wolff, hafta sonu performansı ve takımın vaatleri hakkında düşündüğünde, takımın durumu hakkında kendilerine bir görüş kazandıran şeyin bu tek tur olmadığını açıkça belirtti.

"Üçüncü antrenman seansında Lewis’in yaptığı tur dünya dışıydı. O kadar hızlıydı."

"Sonra uzun koşusu stratosferik, galaktik oldu. Yani, çok fazla hız vardı." dedi Wolff.

Hamilton’ın üçüncü antrenman seanslarında yaptığı uzun turlamalar gerçekten ilginçti çünkü Cuma günkü seans hava durumu tarafından kesintiye uğradığı için birçok takım son antrenman seansında bazı yarış koşularını yapmayı seçmemişti.

Hamilton'un uzun turlamalarında yaptığı zamanlar şu şekildeydi: 18.224, 18.278, 17.969, 17.533, ardından bir aykırı değer ve ardından 17.559 ve 18.490.

Seansın biraz daha ilerleyen zamanlarında Max Verstappen, şu zamanları ürettiği benzer bir uzun turlama yaptı: 18.777, 18.419, 17.980, 17.884, 17.982, 17.935, 18.334, 18.889, 18.327.

Veriler tek başına Hamilton'un turlama derecelerini biraz önde gösteriyor. Bu nedenle Wolff'un bahsettiği ‘stratosferik’ hız tam anlamıyla doğru olmayabilir.

Ancak tabii ki bilmediğimiz şey yakıt yükleri ve bu, Wolff’ün neden bu kadar mutlu olduğu sorusunun cevabı olabilir. Eğer Hamilton bu formu oldukça dolu bir depo ile ortaya koyabildiyse, bu gerçekten çok umut verici olurdu.

Kanada'da Mercedes’in rakipleri üzerindeki etkisini yaratması sadece tur zamanlarıyla ilgili değildi, çünkü hafta sonu boyunca güçlü formlarının daha belirgin olduğuna dair başka kanıtlar da vardı.

Sezon boyunca W15'in hızlı olduğuna ilişkin işaretler vardı, ancak bu tutarsızdı ve takım düşük ve yüksek hızlı virajlarda araçtan en iyi şekilde yararlanma konusunda zorlanıyordu.

Düşük hızda önden kaymayı düzeltmek W15'i yüksek hızda arkadan kayma nedeniyle zaptedilmesi zor bir canavar haline getirdi. Araç, yüksek hızda agresif arka ucu dengelemek için yavaş virajları dönmekte zorlanıyordu.

Son yarışlarda Mercedes’in getirdiği bir dizi güncellemenin üstüne, yeni ön kanat bu denge sorunlarını çözme konusunda oldukça etkiliydi.

Bir yandan bu Hamilton ve Russell'ın bir süredir orada olan potansiyeli en üst düzeye çıkarmalarını sağlayan son adım olabilir. Yani Kanada'da gördüğümüz gerçek hikâye olabilir.

McLaren takım patronu Andrea Stella, Mercedes otomobillerinin aksiyon halindeyken bazı araç üzeri görüntülerini izlerken W15 paketinin güçlü yönlerinden hiç şüphe duymadığını söyledi.

Andrea Stella, Takım Müdürü, McLaren F1 Takımı, Takım Müdürleri Basın Toplantısında Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Mercedes'in ön kanat üzerinde çalışarak performansın kilidini açabileceğine şaşırmadım."

"Önceki ön kanatla yaşadıkları bazı sorunları da çözmüş olabilecekleri ihtimali var. Sanırım önceki kanat sadece çok deneyseldi ya da bekledikleri gibi çalışmıyordu.”

"Ama bu ön kanat gelişimiyle birlikte, ön uçları çok güçlü görünüyor.

"Ve Mercedes sürücülerinin araç üzeri görüntülerine baktığınızda, ki ben de inceledim, aracın burnunu apex’e getirmek için direksiyonu neredeyse hiç çevirmeleri gerekmiyor. Bu bazen iyi bir özellik!" dedi.