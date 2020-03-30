Mercedes’in solunum cihazlarının İngiltere’de kullanılmasına onay verildi

Koronavirüs pandemisinin etkisi tüm dünyada hissedilirken, F1 takımları, mühendislik yeteneklerini sağlık alanında ‘Project Pitlane’ adı altında sergiliyorlar.

Londra Akademi Üniversitesi’ndeki (UCL) makine mühendisleri ile Mercedes-AMG Yüksek Performanslı Motorlar (HPP) birimi, bir solunum cihazının üretiminde birbirlerine yardımcı oldu.

Sürekli Pozitif Havayolu Basıncı (CPAP) solunum cihazı, koronavirüs hastalarının yoğun bakımdan uzak tutmak için tasarlandı ve İtalya ile Çin’de yaygın olarak kullanılıyor.

UCL’ye göre İtalya’da CPAP kullanan hastaların %50’si mekanik solunum cihazlarını kullanmak zorunda kalmadı.

CPAP eksikliği nedeniyle mühendisler UCL kampüsünde aralıksız çalıştılar ve 18 Mart’taki ilk toplantıdan sonra 100 saat içerisinde ilk cihazı üretmeyi başardılar.

Cihaz artık İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu’ndan da onay almış durumda.

Yüz adet cihaz, ülke genelindeki hastanelere hızlı şekilde gönderilmeden önce Akademi Üniversitesi Hastanesi’nde klinik araştırmalar için kullanılacak.

Mercedes motor şefi Andy Cowell, “Formula 1 topluluğu, farklı projelerde ulusal ihtiyaçları desteklemek için ‘Project Pitlane’ çalışmasında bir araya gelerek destek çağrısına etkileyici bir tepki verdi.”

“CPAP projesini en yüksek standartlarda ve en hızlı şekilde bitirmek için kaynaklarımızı UCL’nin hizmetine sunmaktan gurur duyuyoruz.” dedi.

UCL Makine Mühendisliği’nden Profesör Tim Baker ise, “Acil ihtiyaç nedeniyle, yıllar sürebilecek bir süreci birkaç güne indirdiğimiz için minnettarız.”

“Brifingden sonra günün her saatinde aralıksız çalıştık, analizler yaptık. Bilgisayar simülasyonları kullanarak seri üretime uygun en gelişmiş cihazı daha da geliştirdik.”

“UCL Makine Mühendisliği ve HPP arasındaki yakın bağ ile birlikte yaptığımız iş birliğiyle beraber Formula 1’in yeteneklerini kullanabilme ayrıcalığına sahip olduk.” dedi.

İngiltere hükümeti, 10 bin solunum cihazı için sipariş vermiş durumda.

Hükümet yetkilileri 30 bin solunum cihazına ihtiyaç duyduklarını tahmin ediyorlar, ancak mevcut olarak sadece 8 bin cihaz kullanımda ve uluslararası tedarikçiler de 8 bin cihaz daha için sipariş verdi.