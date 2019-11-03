Mercedes’in soğutma çözümü, rakiplerinin ilgisini çekti

Özellikle son dönemde cumartesi günü Ferrari, sıralama modlarıyla maksimumu alması sayesinde en hızlı olmayı başarırken Mercedes yarışta daha iyi araca sahip oldu.

Ferrari, 2020’de şampiyonluk mücadelesi vermek istiyorsa, lastikleri daha iyi kullanması gerektiğini biliyor.

Ferrari’nin yaz arasından bu yana kazandığı altı pole pozisyonu için takım patronu Mattia Binotto, “Art arda 6 pole pozisyonu olağanüstü. En azından sıralamalarda yeteri kadar hızlı olduğumuzu gördük ancak yarışta yeteri kadar hızlı değiliz.”

“Yarış performansı açısından hâlâ dezavantajlıyız ancak en azından sezonun başına kıyasla çok az bir fark kaldı. Yani yarış performansımızı da geliştirdik ancak yeteri kadar olmadı.”

“Yarış performansını geliştirmeliyiz. Bunu nasıl yapacağız? Zayıf kaldığımız yönlerimizi biliyoruz. Şu anda yaptığımız şeyleri sürdürerek doğru noktaya ulaşabileceğimizden eminim.” dedi.

Mercedes’i avantajlarından birisi, lastik sıcaklıklarını kontrol altında tutması oldu. Austin’de, rakip takımların Mercedes’in kullandığı soğutma çözümüne baktıkları ortaya çıktı..

Mercedes AMG F1 W10, rear duct Photo by: Giorgio Piola

Giorgio Piola’nın bu özel çizimi, Mercedes’in arka süspansiyon yapısı içerisinde bir kanal oluşturduğu, bu kanal sayesinde fren kampanası ile jant arasına hava yönlendirdiğini gösteriyor.

Bu boşluğun amacı çok açık; o kanal ile hava yönlendirerek arka lastik sıcaklığını mümkün olduğu kadar düşük seviyede tutmak. Bu yüzden kampananın kendisi tamamen kapalı.

Böylece sıcak havanın Mercedes’in soğuk havayla beslediği alana çıkmaması sağlanıyor. Normalde tekerleğin etrafındaki hava açıklıkları, fren soğutma kanalı kurallarının içerisinde yer alıyor ancak Mercedes bu kuralın dışında bir şey yapıyor.

Kurallar, bu tür boşlukların tam olarak nerede olabileceğini söylüyor. Mercedes ise o alanın dışında bir yere kanal açmış durumda.

Teknik Kurallar’ın 11.5 maddesinde tekerlek merkez çizgisinin 160 mm üstünde ve altında hava kanalı olamayacağı belirtiliyor.

Mercedes’in süspansiyon sisteminde kullandığı kanal, bu bölgenin dışında yer alıyor. Yani bu tasarım fren kanalı üzerindeki boşlukla aynı faydayı sağlıyor olsa da, kuralların kısıtladığı bölgede olmadığı için bir sorun olmuyor.

Mercedes’in süspansiyonları kullanarak fren kanallarına hava yönlendirmesi zekice bir çözüm olarak görülse de, rakip takımlar bu çözümün kurallara uygun olduğundan emin değiller.

F1 kurallarına göre süspansiyon parçaları aerodinamik avantaj sağlayacak şekilde kullanılamaz. Bu açıdan Mercedes’in hava akımını yönlendiren bu çözümünün tam olarak bunu yaptığı düşünülüyor.

Ancak Mercedes, süspansiyonların ortaya çıkardığı aerodinamik avantajın, arka süspansiyon kolunun en iyi şekilde çalışması sonucunda hazırlanan tasarımın kasıtlı olmayan bir sonucu olarak savunabilir.

Bu yüzden sezon başında en azından bir takımın FIA’ya böyle bir tasarıma izin verilip verilmeyeceğini sorduğu düşünülüyor.

Cevap olarak böyle bir tasarıma izin verilebileceği söylendi. Yani 2020’de diğer takımlar da benzer çözümün peşinden koşabilir.

Mercedes, gelecek sene için rakip takımların bu sistemi incelediğini anlamış olmalı ki, son dönemdeki teknik kontrollere aracını arka süspansiyonu lastik battaniyesiyle kapatarak getirdi.

Araçlar rakip takımlar tarafından en çok teknik kontrole getirildiği esnada inceleniyor. Mercedes, zekice hazırlanan bu tasarımı bu yüzden saklamaya çalışmış gibi görünüyor..