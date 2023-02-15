Mercedes'in siyah renge dönüş sebebi ağırlık tasarrufu!

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Çarşamba sabahı Silverstone'da yeni W14'ü tanıtan Mercedes, geçen sene tercih ettiği gümüş renklerini bir kez daha terk etti ve 2020-2021 sezonlarında kullandığı siyah renge dönüş yaptı.

Ancak bu kez durum farklı, nitekim o iki sezonda sporda çeşitliliğe destek için aracı siyaha boyayan takımın bu kez birçok parçayı boyamadığı ve ham karbon fiber olarak direkt monte ettiği görülüyor.

Burnun üst kısmı ve motor kapağı mat siyah boyaya sahip, ancak kanatlar da dahil olmak üzere aracın alt kısmı tamamen boyasız.

Mercedes takım patronu Toto Wolff, aracı boyamama konusunda bu kadar cesur davranma kararlarının -tahmin edildiği üzere- ağırlık tasarrufu yapma isteğinden kaynaklandığını söyledi.

Wolff, "Geçen yıl araç fazla ağırdı, dolayısıyla bu yıl bir gram dahi azaltabileceğimiz her alanı değerlendirdik. Kısacası tarih tekerrür ediyor!"

"Araçta bazı ham karbon parçaların yanı sıra mat siyaha boyanmış bazı parçaların da olduğunu göreceksiniz."

"2020'de renk düzenimizi değiştirirken ana düşünce, her zaman kalbimize yakın olan çeşitlilik ve eşitlik amaçlarını desteklemekti. Siyah renk o noktada DNA'mızın bir parçası haline geldi, dönüş yapmaktan memnuniyet duyuyoruz."

Mercedes W14 Fotoğraf: Mercedes AMG

Ağırlık tasarrufu, W14'ün önemli ölçüde hafiflediğinin yanı sıra revize edilmiş ön süspansiyon geometrisi, soğutma sistemi ayarlamaları ve rafine edilmiş aerodinamik özelliklere sahip olduğu gerçeklerine de katkıda bulunuyor.

Teknik direktör Mike Elliott, W14 üzerinde yapılan çalışmaların çoğunun geçen yıl bütçe sınırı nedeniyle ertelemek zorunda kaldıkları çalışmalar olduğunu açıkladı.

Elliott, "Geçen yıl W13 ile yapmak istediğimiz ancak kaynak kısıtlamaları nedeniyle ya da odak noktamız başka yerlerde başka sorunları çözmek olduğu için yapamadığımız her şeyi yaptık." dedi.

Takımlar geçen yıl 798 kg ağırlık sınırına inmek için çok mücadele etti ve birçok takım sezon boyunca bu sınırın çok üzerinde kaldı.

2023'e girerken ağırlığı 796 kg'a düşürme planları vardı ancak takımlar ve FIA ile yapılan görüşmelerin ardından bundan vazgeçildi.