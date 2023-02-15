Önceki / Mercedes, yeni F1 aracı W14'ü tanıttı! Sonraki / Hamilton: "Kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağım"
Formula 1 / Mercedes launch Haberler

Mercedes'in siyah renge dönüş sebebi ağırlık tasarrufu!

W14 ile siyah renge dönüş yapan Mercedes, bunun sebebinin ağırlık tasarrufu olduğunu itiraf etti.

Altay Gök
Ekleyen:
Mercedes'in siyah renge dönüş sebebi ağırlık tasarrufu!
Haberi dinle

Çarşamba sabahı Silverstone'da yeni W14'ü tanıtan Mercedes, geçen sene tercih ettiği gümüş renklerini bir kez daha terk etti ve 2020-2021 sezonlarında kullandığı siyah renge dönüş yaptı. 

Ancak bu kez durum farklı, nitekim o iki sezonda sporda çeşitliliğe destek için aracı siyaha boyayan takımın bu kez birçok parçayı boyamadığı ve ham karbon fiber olarak direkt monte ettiği görülüyor.

Burnun üst kısmı ve motor kapağı mat siyah boyaya sahip, ancak kanatlar da dahil olmak üzere aracın alt kısmı tamamen boyasız.

Mercedes takım patronu Toto Wolff, aracı boyamama konusunda bu kadar cesur davranma kararlarının -tahmin edildiği üzere- ağırlık tasarrufu yapma isteğinden kaynaklandığını söyledi.

Wolff, "Geçen yıl araç fazla ağırdı, dolayısıyla bu yıl bir gram dahi azaltabileceğimiz her alanı değerlendirdik. Kısacası tarih tekerrür ediyor!"

"Araçta bazı ham karbon parçaların yanı sıra mat siyaha boyanmış bazı parçaların da olduğunu göreceksiniz."

"2020'de renk düzenimizi değiştirirken ana düşünce, her zaman kalbimize yakın olan çeşitlilik ve eşitlik amaçlarını desteklemekti. Siyah renk o noktada DNA'mızın bir parçası haline geldi, dönüş yapmaktan memnuniyet duyuyoruz." 

Mercedes W14

Mercedes W14

Fotoğraf: Mercedes AMG

Ağırlık tasarrufu, W14'ün önemli ölçüde hafiflediğinin yanı sıra revize edilmiş ön süspansiyon geometrisi, soğutma sistemi ayarlamaları ve rafine edilmiş aerodinamik özelliklere sahip olduğu gerçeklerine de katkıda bulunuyor.

Teknik direktör Mike Elliott, W14 üzerinde yapılan çalışmaların çoğunun geçen yıl bütçe sınırı nedeniyle ertelemek zorunda kaldıkları çalışmalar olduğunu açıkladı. 

Elliott, "Geçen yıl W13 ile yapmak istediğimiz ancak kaynak kısıtlamaları nedeniyle ya da odak noktamız başka yerlerde başka sorunları çözmek olduğu için yapamadığımız her şeyi yaptık." dedi.

Takımlar geçen yıl 798 kg ağırlık sınırına inmek için çok mücadele etti ve birçok takım sezon boyunca bu sınırın çok üzerinde kaldı.

2023'e girerken ağırlığı 796 kg'a düşürme planları vardı ancak takımlar ve FIA ile yapılan görüşmelerin ardından bundan vazgeçildi.

paylaşım
yorumlar

Mercedes, yeni F1 aracı W14'ü tanıttı!

Hamilton: "Kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağım"
Altay Gök Daha fazlası
Altay Gök
Ferrari, kış arasını dayanıklılık sorunlarına odaklanarak geçirmiş

Ferrari, kış arasını dayanıklılık sorunlarına odaklanarak geçirmiş

Formula 1
Ferrari lansmanı

Ferrari, kış arasını dayanıklılık sorunlarına odaklanarak geçirmiş Ferrari, kış arasını dayanıklılık sorunlarına odaklanarak geçirmiş

Lawrence Stroll, şampiyonluk mücadelesi vermeyi iple çekiyor

Lawrence Stroll, şampiyonluk mücadelesi vermeyi iple çekiyor

Formula 1
Aston Martin lansmanı

Lawrence Stroll, şampiyonluk mücadelesi vermeyi iple çekiyor Lawrence Stroll, şampiyonluk mücadelesi vermeyi iple çekiyor

Fallows: "Sadece sidepod kısmında değil, aracın tamamında yenilikler mevcut"

Fallows: "Sadece sidepod kısmında değil, aracın tamamında yenilikler mevcut"

Formula 1
Aston Martin lansmanı

Fallows: "Sadece sidepod kısmında değil, aracın tamamında yenilikler mevcut" Fallows: "Sadece sidepod kısmında değil, aracın tamamında yenilikler mevcut"

Son Haberler

Ferrari, SF-23'ü Fiorano'da piste çıkardı, yeni fotoğraflar geldi

Ferrari, SF-23'ü Fiorano'da piste çıkardı, yeni fotoğraflar geldi

F1 Formula 1

Ferrari, SF-23'ü Fiorano'da piste çıkardı, yeni fotoğraflar geldi Ferrari, SF-23'ü Fiorano'da piste çıkardı, yeni fotoğraflar geldi

Mercedes neden sıfır sidepod konseptinden vazgeçmedi?

Mercedes neden sıfır sidepod konseptinden vazgeçmedi?

F1 Formula 1

Mercedes neden sıfır sidepod konseptinden vazgeçmedi? Mercedes neden sıfır sidepod konseptinden vazgeçmedi?

Galeri: Yeni Mercedes W14'ten kareler

Galeri: Yeni Mercedes W14'ten kareler

F1 Formula 1

Galeri: Yeni Mercedes W14'ten kareler Galeri: Yeni Mercedes W14'ten kareler

Hamilton: "Kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağım"

Hamilton: "Kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağım"

F1 Formula 1

Hamilton: "Kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağım" Hamilton: "Kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağım"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.