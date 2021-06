Mercedes'in "sihirli düğmesi" tam olarak nedir, ne işe yarar?

Hamilton, Azerbaycan GP'de kazanarak şampiyonada liderliğe yükselecek gibi duruyordu ancak son 2 tur için ikinci startta Hamilton ilk virajda lastiklerini kilitleyerek pist dışına çıktı ve hem galibiyeti, hem de şampiyonada liderlik fırsatını kaçırmış oldu.

Max Verstappen'in kazası sonrası duraklatılan yarışın gridden yeniden başlatılmasından sadece birkaç saniye sonra Hamilton, ilk virajda liderlik için atak yaparken frenlere basınca lastiklerini kilitledi ve kaçış alanına çıkmak zorunda kaldı.

Kaçış yolundan en geride yarışa dönerken Hamilton, yaşananlarla ilgili takımına hemen geri bildirimde bulundu ve "sihirli düğme" nedeniyle bu sorunun olduğundan şüphelendiğini söyledi.

Takım telsizinden Hamilton, "Sihirli düğmeyi açık mı bıraktım? Onu kapattığıma yemin edebilirim." dedi.

Peki sihirli ayar ne ve tam olarak ne iş yapıyor?

Daha önce telsizde bu ifadeyi yine duymuştuk. Bazen sihirli pedal denen bu sistemden geçen sene George Russell da bahsetmişti. Russell, Sakhir GP'de Hamilton'ın yerine yarışma fırsatı bulduğunda "sihirli düğmeye basması gerektiğini" söylemişti.

"Sihirli düğme" pilotların ön lastikleri hızlı bir şekilde ısıtmalarına yardımcı olan akıllıca bir sistemi çalıştıran ve direksiyonun arkasında yer alan bir tuş.

F1 2014'te turbo motorlara geçtiğinde, fren sisteminde de kapsamlı bir değişiklik yaptı. O noktada, MGU-K'nın enerji geri dönüşümü de dikkate alınarak fren dengesi için daha fazla elektronik desteğe ihtiyaç duyuldu.

Sonuç olarak takımlar, elektronik fren sistemlerine alışmak zorunda kaldılar. Ön ve arka fren dengesini yönetebilmek için yazılımda ayrı haritalar kullanıldı ve aynı zamanda MGU-K tarafından yürütülen mevcut geri dönüşüm dikkate alındı.

Eskiden fren dengesi, kokpit içerisinde yer alan ve elle kontrol edilen ayrı bir kolla kontrol ediliyordu. Ancak yeni dönemde fren dengesi kontrolü için direksiyondan ayar yapılmaya başlandı.

Bu, pilotların direksiyonun alt tarafında yer alan ve FOM'un araç üstü görüntülerinde de zaman zaman görülen düğmelerle yapılıyor.

Bu ayarlarla alakalı pilotların birkaç seçeneği bulunuyor. Mercedes'in direksiyonunda fren ayarı için bir çevirmeli düğme, iki tane de basmalı düğme bulunuyor. Bir diğer çevirmeli düğme ile ise motor freni oranı seçilebiliyor.

Sihirli düğme ise fren dengesi ayarlarını tamamen değiştiriyor ve normal yarış koşullarda kullanabileceğinizden çok daha öne alıyor.

Bu kapsamda fren dengesi %90 ön aksa aktarılıyor. Normalde pilotlar ön taraf için % 55-60 seçerler. Sihirli düğmeye basıldığında, MGU-K'nın enerji geri dönüşümü yapması da engelleniyor.

Sihirli düğmeye basıldığında frenlerde üretilen sıcaklık ön lastiklere aktarılıyor. Bu sayede lastikler, normalde olabileceğinden çok daha hızlı bir şekilde çalışma aralığına getiriliyor.

Hamilton, Azerbaycan GP'nin son bölümündeki gridden start için formasyon turunda sihirli düğmeyi kullandı ve ön lastiklerini ısıtmaya çalıştı.

Hamilton bu konuda başarılı olmuştu çünkü gridde beklerken sürekli aracından dumanlar yükseldi. Yani sıcaklığı lastiklerine aktarmıştı.

Ancak Hamilton'ın gride geldikten sonra direksiyon üzerindeki kontrolleri kullanarak sihirli düğmeyi iptal etti ve ardından starta hazırlandı. Yani böyle yapmış olması gerekiyor.

Hamilton bu işlemi yaptıysa, yeniden start esnasında 1. virajda Sergio Perez'i geçmeye çalışırken yanlışlıkla sihirli düğmeye bastı ve böylece fren dengesi ayarları sıfırlandı.

Bunun sonucunda birinci viraja gelirken fren dengesi büyük ölçüde öne aktarıldı ve Hamilton aracını yeteri kadar yavaşlatamayarak kaçış alanına çıktı.

Mercedes, yarıştan sonraki incelemelerinde Hamilton'ın sihirli düğmeyi nasıl yeniden aktif ettiğini inceleyecek. Tasarımda bir sorun olduğu fark edilirse düğmelerin yerinde değişiklik yapılabilir ya da yazılımda bunu engelleyecek önlemler alınabilir.

Lewis Hamilton, Mercedes W12, locks up at the restart

Photo by: Charles Coates / Motorsport Images