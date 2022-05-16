Mercedes'in sıfır sidepod felsefesindeki sorun geniş taban mı?

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Şu ana kadar bu konsepti dalgalanma sorunları nedeniyle çalıştıramayan Mercedes için Barselona hafta sonu kritik olacak.

Mercedes, Barselona'daki sezon öncesi testlerinde daha geleneksel sidepod tasarımına sahip araçla çalıştığı için çok fazla veriye sahip. Takım bu sayede mevcut tasarım ile performans kazanıp kazanmadığını görecek ve geleceğe yönelik kararlar alacak.

Takım, W13'te yaşadığı sorunlarda derine indikçe sorunun temelinde sıfır sidepod tasarımında tabanın çok hassas olduğunu fark etti.

Mercedes'in Takım Patronu Toto Wolff Miami'de, "Grid boyunca yürüdüğünüzde, bizim taban kenarlarımızın diğer herkesten çok daha geniş olduğunu görebilirsiniz. Bu daha fazla istikrarsızlığa, farklı bir istikrarsızlığa neden oluyor olabilir."

"Bizim konseptimizin o noktada farklılaştığını düşünüyorum. Açık bir şekilde Barselona'daki lansman aracı kağıt üstünde çok daha yavaştı ancak mevcut aracı pilotlarımız için nasıl daha tahmin edilir hale getirebileceğimizi bulmamız lazım." demişti.

Mercedes W13 ve Red Bull RB18 taban - sidepod kıyaslaması Fotoğraf: Giorgio Piola

Mercedes'in çözümü gerçekten de zemini daha fazla açığa çıkarıyor. Bu da aracın etrafından geçen hava akışına daha fazla özgürlük veriyor ve üretilen yere basma gücünü tabanın çok daha geniş bir bölümüne yayıyor.

Mercedes'e göre bu durum, düşük hızlarda rakiplerine kıyasla daha fazla dalgalanma yaşamasına sebep oluyor. Bu yüzden bu olumsuz etki, rakiplerine kıyasla daha erken başlıyor ve onlardan geç bitiyor. Dalgalanma süreci, Mercedes pilotları frenleme noktasını geçtikten bir süre sonra noktalanıyor.

Öyle ya da böyle tüm takımlar dalgalanmadan etkilendiği için, FIA kış testlerinin ardından tabanın arka bölümünde, arka lastiklerin önünde esnemeyi engellemek için metal destek kollarının kullanılmasına izin vermişti.

Mercedes'in tabanına eklenen metal parça, rakiplerinden çok daha uzun görünüyor çünkü yukarıdaki resimde kırmızı ok ile göreceğiniz üzere o parça karoser içerisinden geçmiyor.

Bu destek kolları bazı takımların ağırlık azaltmasında da yardımcı oldu. Önceden tabanın esnememesi için daha sert malzemeler kullanan takımlar, destek kollarına izin verilmesiyle daha hafif ancak esneme ihtimali olan tabanlar kullanmaya başladılar ancak destek kollarıyla durumu kontrol etmeye başladılar.

Ancak Mercedes bu konseptte dezavantajlı durumda gibi görünüyor çünkü rakiplerinin aksine destek kolunu karoser içerisinde gizleyemiyor.

Ferrari F1-75 iç taban destekleri Fotoğraf: Giorgio Piola

Yukarıda Ferrari, aşağıda ise Red Bull araçlarında göreceğiniz üzere, bu destek kolları genelde sidepod karoseri içerisinde yer alıyor ve aracın merkez çizgisine daha yakın bir noktada tabana bağlanarak destek veriyor.

Red Bull RB18 iç taban destekleri Fotoğraf: Giorgio Piola

Bu şekilde dış hava akımına maruz kalmadıkları için, aracın arkasında izin verilen bir çift destek ile aynı kriterlere tabi olmuyorlar.

Red Bull'da olduğu gibi bazı takımlar birden fazla desteğe sahipler. Red Bull'un aracında yükü taban yüzeyine yaymaya yardımcı olmak için daha karmaşık bir tasarım kullanılıyor.

Mercedes, sidepod tasarımının diğer herkesin tasarımından farklı olması nedeniyle sık sık ilk kış testlerindeki sidepod tasarımına dönüp dönmeyeceğine dair sorularla karşılaşıyor.

Mercedes, 2017'deki kural değişikliklerinde de "diva" nazına sahip uzun dingil tasarımı için benzer sorularla karşılaşmıştı ancak bu sefer yaşadığı sorun, o döneme göre çok daha karmaşık görünüyor.

Bu arada, Mercedes'in Barselona'daki kış testlerinde dalgalanma sorunu yaşamadığını unutmamak lazım. Eski tasarımda, sidepodun ön kısmındaki hava akımı karakteristikleri tabii ki farklıydı ancak sidepodun arka tasarımı yine inceydi ve onda da tabanın arkasındaki hava akışı benzer şekilde oluyordu.

Diğer taraftan, Mercedes'in sezon boyunca şimdiye kadar aracına eklediği güncellemeleri nasıl geri alacağı veya eski tasarıma dahil edeceği konusunda da bir ikilem var.

Mercedes, bu hafta sonu hem bu sezon durumu nasıl düzeltip iyileştirebileceğini anlamaya çalışırken, hem de yakın zamanda başlayacak olan gelecek sezonki araç projesinde hangi yönde ilerleyeceğine karar vermeye çalışacak gibi.