Mercedes'in şasi değişimi, nasıl temelsiz bir komplo teorisine sebep oldu?

Valtteri Bottas ve Lewis Hamilton'ın şasilerini değiştirmesi, yarış hafta sonunun en çok konuşulan konularından birisi oldu. Günümüzde birçok konuda olduğu gibi, herkesin konu hakkında bir şey söylemesiyle tartışma giderek büyüdü.

Ancak kısaca özetlemek gerekirse, aslında önemli olmayan bir şey büyümüş oldu.

Perşembe günü, Bottas'ın basın toplantısının ardından şasi değişikliği bilgisi ortaya çıktı. Bu sene başında FIA, basın toplantısına bir adet taraftar sorusu ekledi. Bu kapsamda yerel halktan bir çocuk, pilotlara soru soruyor. Genelde sevilen filmler veya süper güçler hakkında eğlenceli sorular sorulduğu için bu bölüm gazeteciler için pek ilgi çekici olmuyor.

Ancak bu sefer öyle olmadı. Genç taraftar Bottas'a "Her zaman aynı aracı sürüp sürmediğini" sordu. Bu soruya Bottas, "Bazen şasiyi değiştirebiliyoruz. Sanırım bu hafta sonu farklı bir şasiye sahibim. Yani her zaman aynı araç olmuyor." şeklinde cevap verdi.

Bu yorum ortalığı karıştırdı. Bottas, açıklamasının devamında "Bu noktada benim için her zaman farklı bir şasiye geçiş planlanıyordu" diye ekledi ve ardından Mercedes, Bottas'ın şasisini kilometre ve kullanım ömrü ile bağlantılı bir hareketle 4 numaralı şasiden Hamilton'ın 6 numaralı şasisine geçtiğini ekledi. Bottas yılın başında 5 numaralı şasiyi kullanmıştı ancak o şasi, Imola'daki kazadan sonra henüz kullanıma yeniden sokulamadı.

Valtteri Bottas, Mercedes in the Press Conference Photo by: FIA Pool

F1'de şasi değişikliği çok sık olur ancak Bottas'ın seneye zorlu bir başlangıç yapmasının ve özellikle de Azerbaycan'da yaşadığı sıkıntıların ardından bu değişiklik daha fazla tartışmayı beraberinde getirdi. Bottas'ın cuma günkü antrenmanlarda Hamilton'ın önünde yer alması, tartışmaların alevlenmesini sağladı. Hamilton'ın sürüş yaptığı bir esnada "Aracımda bir şeyler doğru değil" demesi bu entrikaya yeni bir boyut kazandırdı. Hamilton, daha sonraki açıklamalarında bu sözlerinin ayarlarla alakalı olduğunu belirtti.

Bottas, cuma günkü antrenmanların ardından takım arkadaşının önde olmasının şasi değişikliği sayesinde mi olduğunu söylemenin zor olduğunu söylerken, Hamilton bunun bir etkisinin olmadığını söyledi. Hamilton, "Şasiler arasında çok nadiren fark olur." dedi ve Bakü'ye göre yeni şaside bir fark hissetmediğini söyledi.

Ancak bu, bazı köşelerde konuşmaları durdurmadı. Gerçek şu ki Hamilton, Bottas'ın Monako'da ikinciliğe doğru gittiği şasiye geçiş yapmıştı ve bu göz ardı edildi. Onlara göre Bottas, Azerbaycan'da çok zorlanmıştı ve Hamilton yeni şasisiyle bu yüzden gerideydi.

Toto Wolff, Cuma günü Sky Sports ile yaptığı röportajda şasinin Monako'da "harika" olduğuna dikkat çekti ancak şasiyle ilgili herhangi bir gerçekçi endişe varsa, Mercedes'in elbette bir değişiklik yapacağını açıkça belirtti.

Sıralamalara doğru ilerlerken, şasi ile ilgili konuşmalar hâlâ devam ediyordu. 3. antrenman seansında Bottas yine Hamilton'ın önündeydi ve Mercedes'in eski şampiyon pilotu Nico Rosberg'in Sky Sports ile röportajında "kendi döneminde şasi değişikliği gibi bir standartın olmadığını" söylemesi yangını körüklemeye devam etti.

Ancak çok geçmeden Rosberg'in bu açıklamalarının doğru olmadığını gösteren bir paylaşım ortaya çıktı. Mercedes'in 2018 yılında Twitter'dan yaptığı bir paylaşımda 2015 aracı W06'ya yer verilmiş ve o paylaşımda şu mesaj yazılmıştı: "Lewis Hamilton bu aracı, 2015'in ikinci yarısında Nico Rosberg'e verilmeden önce ilk yarıda kullandı. Bu araç 6 galibiyet ve 11 pole pozisyonu kazandı (F1 tarihinde tek bir şasi ile kazanılan en çok pole pozisyonu rekoru)"

Sıralamalarla birlikte bu tartışmalar sonlandırılmış oldu. Hem Hamilton, hem de Bottas seans boyunca hızlıydı ve sürekli olarak önlerde yer aldılar. 3. seansta pole pozisyonunu alan isim Red Bull'dan Max Verstappen olurken, Hamilton hafta sonu ilk defa takım arkadaşını geride bırakarak 2. oldu.

Hamilton, sıralamaların ardından Paul di Resta ile röportaja katıldı ve ortada "Bu hafta sonu genel olarak araçta mutlu değildim. Bununla alakalı bazı efsanelerin söylendiğini duydum, bu yüzden onları hatalı çıkardığım için mutluyum. Mühendislerimizin çalışmalarının kalitesini biliyorsunuz. Tüm araçlarımız aynı." dedi.

Basın toplantısında daha önceki sözlerine açıklık getiren Hamilton, "Dün Paul'un şasi hakkında bir şeyler söylediğini duydum. Sanırım bir basın bülteni olduğunu söyledi... Bilmiyorum." (Mercedes cuma günkü basın bülteninde şasi numaralarını açıklamıştı)

"Ardından şasilerimizin aynı olup olmadığı sorusu gündeme geldi. Gördüğünüz üzere, bugün aynı araçla harika bir iş çıkarmayı başardım. Yani bir fark yok." dedi.

Sıralamaların ardından Wolff da Sky ile röportaja katıldı ve şasiler arasında fark olmadığını, bunu sağlamak için çok sağlam testler yaptıklarını söyledi.

Wolff, "Pilotlarımız hafta ortasında ya da yarış hafta sonuna doğru, şasi değişikliği olabileceği konusunda bilgilendirildi ve bu konu hakkında bir yorum yapılmadı. Bu değişiklikler pilotların aklında yer tutar ve bir anda bir şeyler doğru hissettirmeyebilir. Gece şasiyi değiştirme teklifinde dahi bulunduk. Ancak hayır, sonunda o şekilde devam ettik." dedi. Bir sorun olsaydı, Mercedes Hamilton'ın şasisini değiştirebilirdi ancak Hamilton bunun olmasına gerek olmadığını belirtti.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Wolff, günün son basın toplantısını gerçekleştirirken tüm tartışmalar artık sona ermişti. Ancak öncesinde Mercedes takımı espriyle karışık "seansta şasi takasından bahseden gazetecilerin bir ceza puanı alacağını" söyledi. Bu takımın konu hakkında söylenenlerden sıkıldığını işaret ediyordu. Ancak tahmin edileceği üzere ilk soru şasi takası üzerine oldu.

Bunun üzerine Wolff, "Sen hangi taraftasın? Lewis'in dezavantajlı olduğunu düşünenlerden mi yoksa Valtteri'nin dezavantajlı olduğunu düşünenlerden mi?" diye sordu.

Bunun üzerine muhabir, sadece neler olduğunu anlamaya çalıştığını söyledi. Şu anda takımın kullanımda 4 adet şasisi var. 4 numaralı şasiyi Hamilton Fransa'da kullanıyor. 5 numaralı şasi, Imola'daki kazanın ardından toparlanıyor. 6 numaralı şasiyi Bottas kullanıyor. 3 numaralı şasi ise yedekte tutuluyor.

Wolff, "Dört şasimiz, dört aktarmalı şasimiz var ve muhtemelen diğer büyük takımlar, Ferrari ve Red Bull'u araştırırsanız, onlar da yenisini üretmek yerine aktarmalı şasiye sahip olmalı çünkü yenisini üretmek çok pahalı olacaktır."

"Bu yüzden biz şasileri dönüşümlü kullanıyoruz. Onlardan birisi Imola'da biraz sıkıntı yaşadı. Bu şasilerin hepsi son senelerde yarışlar kazandılar ve bu şasileri iki pilotumuz da kullandı."

"Sezon başında, hangi şasinin nereye gideceğine dair bir plan yaparız. Birisi zarar görürse, hangisini kullanacağımızı planlarız. Hangisinin yedek olacağına karar veririz. Yani bunun arkasında başka bir şey yok."

"Modern dönemde bu şasiler fabrikaya döndüğünde, lazer ile taranıyorlar. En ufak bir sapma varsa, şasi artık değerlendirilmiyor." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W12 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Bu efsane böylece patlamış oldu. Ancak son bir soru var: Eğer iki sürücü şasilerinden kesinlikle memnunsa, takım neden onları mümkün olduğunca uzun süre aynı şaside tutmak yerine takas yaptırıyor?

Mercedes F1 takımının kompozit tasarımcısının dün attığı bir tweet, bunun açıklaması olabilir: "Bunun ticari bir karar olduğunu düşünüyorum. Lewis'in yarış kazandığı şasiler daha değerli oluyor!"

Bu mantıklı olabilir. Bir şasinin başarısını iki sürücü arasında vurgulayabilmek, onu şüphesiz daha değerli kılacaktır. Mercedes'in W06 ile ilgili 2018'deki tweet'i yani tek bir şasi tarafından alınan en çok pole pozisyonu rekoru, tam olarak bunu kanıtlıyor.

Ancak bugünkü yarışta Hamilton, Bottas'a yenilirse o zaman şasi değişikliğinin buna etki ettiği düşünceleri tekrar gündeme gelebilir.

Yine de bu gerçekten bir sorun olsaydı, şampiyonluk mücadelesinde olan Hamilton çoktan buna dikkat çekerdi ve Mercedes bunun sonucunda değişiklik yapmak zorunda kalırdı. Çünkü her iki taraf, şampiyonluk mücadelesinde performans kaybını kaldıracak durumda değil.

Artık tüm bu yaşananları geride bırakıp, temelsiz bu hikayenin bir daha gündeme gelmemesini umacağız.