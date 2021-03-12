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Formula 1 / Bahreyn Mart testi / Son dakika

Mercedes'in sakladığı tabanı ortaya çıktı

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Matt Somerfield
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Mercedes'in bugüne kadar sakladığı taban tasarımı, 2021 testlerinin Bahreyn'de başlamasıyla ortaya çıkmış oldu.

Mercedes'in sakladığı tabanı ortaya çıktı

Yeni aracı W12'yi bu ayın başında tanıtan Mercedes, aracın taban kısmını saklamıştı.

Bu sene aerodinamik kurallarında özellikle taban bölgesinde değişiklik yapıldı. Bu yüzden takımların çoğu testlere kadar tabanlarına dair ayrıntı vermekten kaçındılar.

Mercedes, bu bölümü tamamen kapatmıştı ve rakip takımların kendi tasarımlarını erkenden görmemeleri için mümkün olduğu kadar tabanı göstermeyeceğini açıklamıştı.

Bugün testler 10'da başladı ancak testler başlamadan önce tüm pilotlar ve araçlar, ana düzlükte fotoğraf çekimi için dizildiler. Mercedes'in yeni tabanına dair ilk görüntüler orada ortaya çıktı.

Mercedes'in tabanının ön kısmı, sidepod üzerinden inen parçayla birleşiyor ve orada dalgalı bir zemine sahip yükseklik bulunuyor.

Mercedes F1 W12 taban detay

Mercedes F1 W12 taban detay

Fotoğraf: Giorgio Piola

Tabanın arka kısmı, normalde beklenene göre daha karmaşık görünüyor. Kırpılan bölümün en gerisinde, 5 tane dikey kanatçık yer alıyor ve bunlar üstten birbirlerine bağlanmış durumda.

Daha önce diğer takımlarda da gördüğümüz gibi, tabandaki kırpılmanın başladığı yerde ufak bir çentik bulunuyor. Ancak o bölgede, havayı yönlendirecek farklı bir kanatçık bulunmuyor.

Arka tekerleğin önünde ise Mercedes'in saklamayı düşündüğüne değecek kadar karmaşık bir tasarım bulunuyor. Tabanın arka kısmının, şu ana kadarki en karmaşık ve detaylı tasarım olduğunu söyleyebiliriz. Tabanın dış kısmı kadar iç tarafında da birden fazla hava yönlendirici parça bulunuyor. Bunun dışında mavi ok ile gösterilen bölümde tabanın yukarıya doğru kıvrıldığı da dikkatlerden kaçmıyor.

Bu arada arka tarafın kola şişesi olarak adlandırılan bölümünde, yani tabanın merkez kısmında hava akımının daha geniş alandan ilerlemesi için büyük bir boşluk oluşturulmuş.

Sebastian Vettel, Aston Martin, looks at the car of Valtteri Bottas, Mercedes W12

Sebastian Vettel, Aston Martin, looks at the car of Valtteri Bottas, Mercedes W12
1/2

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

The car of Valtteri Bottas, Mercedes W12

The car of Valtteri Bottas, Mercedes W12
2/2

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Bahreyn Mart testi
Alt-etkinlik Perşembe
Takımlar Mercedes
Editör Jonathan Noble

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