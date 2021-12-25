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Formula 1 Haberler

Mercedes'in Russell için direksiyonda planladığı değişiklikler

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Giorgi Piola
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

George Williams her zaman, 2020 Sakhir GP'de Mercedes ile yarışmasının, Williams'a dönüşünde kendisine faydalı olacağını söylemişti.

Mercedes'in Russell için direksiyonda planladığı değişiklikler

O hafta sonu Mercedes'in Russell için W11'de değişiklik yapması için pek zaman yoktu. Bu sayede Russell, Lewis Hamilton'ın yaklaşımına paralel çalıştı ve o hafta sonu elde ettiği veri kendisi için paha biçilmezdi.

Bu kapsamda Russell, Hamilton'ın tek debriyaj pedallı direksiyon tasarımını kullanmak zorunda kaldı.

Russell, Mercedes'teki deneyiminin ardından Williams'a döndüğünde bu bilgiyi takıma verdi ve Mercedes'tekine benzer bir tasarım istediğini belirterek aynısını talep etti.

 

Williams 2020'de çift kollu debriyaj sistemini kullanıyordu. Williams direksiyonunun arkasında iki parmağın yerleştirilebildiği iki kollu debriyaj vardı.

2021 öncesinde Russell'ın talebini dikkate alan takım, tek ve uzun kollu, sağ elle kontrol edilen bir debriyaj tasarımına geçiş yaptı. Bu tasarımda da kavrama noktasının daha iyi hissedilmesi için parmakların sokulduğu bir çözüm vardı.

2022'de Mercedes adına yarışacak olan Russell, Abu Dhabi'deki testlerde Mercedes kokpitine döndü ve melez W10 aracı ile yeni 18 inç lastikleri test etti.

Mercedes hazırlıklar konusunda zaman kaybetmedi ve Hamilton'ın direksiyon tasarımından ilham alarak, ancak Russell'ın geri bildirimlerine göre düzenlenmiş bir direksiyon hazırladı.

Debriyaj kolunun uzunluğu kıyaslanabilir seviyede. Ancak pedalın soketli bölümü, direksiyonun merkez çizgisine daha yakın ve menteşeli montaj bölümü, Hamilton'ın aracına göre sol tarafa daha yakın.

Bu muhtemelen iki pilotun yarış startında direksiyonu tutma şekillerine göre sonuçlanmış bir tasarım. Hamilton, pek alışılmadık bir şekilde startlarda direksiyonu sol üst köşeden tutmasıyla tanınıyor.

Steering wheel of Lewis Hamilton, Mercedes W12

Steering wheel of Lewis Hamilton, Mercedes W12

Photo by: Giorgio Piola

Yeni sezon başlamadan önce Russell'ın direksiyonunda başka değişiklik olup olmadığını görmek ilginç olacak. Direksiyon yerleşimi genelde pilotlara küçük de olsa performans avantajı sağlayabiliyor.

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