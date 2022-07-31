Mercedes'in pole pozisyonunda rol oynayan alışılmadık faktörler neler?

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Sezona oldukça zor bir başlangıç yapan ve çoğunlukla Ferrari-Red Bull ikilisinin sorun yaşadığı mücadelelerde podyum görebilen Mercedes, son yarışlarda vites arttırmasının ve araca sürekli güncellemeler getirmesinin ardından Macaristan'da George Russell ile pole pozisyonuna ulaştı.

Cadde pistlerindeki kötü performansların ardından dar ve tümsekli Macaristan'da nasıl başarılı olduklarına anlam veremeyen Mercedes'te Wolff, her hafta sonu birtakım deneyler yapmalarının ve alışılmışın dışında ayarlar denemelerinin bir getirisi olup olmadığını sorguluyor.

Wolff, "Bu sezon alışılmadık birçok şey yaptık. Aerodinami konusunda çok zeki bir kadınla sohbet ettiğimi hatırlıyorum, kendisi bana 'Geçen yıl bana araca rüzgar tünelinde denemediğimiz bir taban getireceğimizi söyleseydin, bunu asla yapmayacağımızı söylerdim' demişti, ancak bunu yaptık ve herkes sonuçlardan gurur duydu.

“Her hafta sonu aynı şey oldu, burada da hem Cuma hem Cumartesi günü birkaç şey denedik." dedi.

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Bu sezon Mercedes, bir yandan da rüzgar tünelinden gelen verilerin pistteki verilerle uyuşmaması nedeniyle zorluk çekti, takım uzun süre gelişim eğrisini hangi yöne uzatacaklarına karar veremedi.

Sorunu çözmek için cesur yaklaşımlar sergilemek durumunda kaldıklarını belirten Wolff, "F1 bir veritabanı sporudur. Ancak verilere güvenemiyorsanız, tünellerden, CFD'den ve simülasyonlardan elde ettikleriniz pistte gerçek zamanlı olarak neler olup bittiğiyle uyuşmuyorsa, yapmanız gereken tek şey; bir şeyler denemek ve korelasyonları bulmak. Şu ana kadar olumlu sonuçlar aldık." dedi.

Şu anki hedeflerinin böylesine iyi bir sonuçta rol oynayan unsurları anlayabilmek olduğunu söyleyen Wolff, "Herhangi bir açıklama yapamıyorum. Sezonumuz depresyon ve coşku arasında gidip geliyor, hatta bazen günden güne değişiyor."

"Cuma günü hiç işe yaramayan şeyler denedik, hiç olmazsa bu denediklerimiz doğru yolu bulmamızı sağladı."

“Yine de dürüst olmak gerekirse, bu yıl acı verici bir test olarak geçmeye devam ediyor. Sezonun genel eğilimi, sıralama turlarında gerçekten kötü olmamız, ancak Pazar günü aracın performansını sergileyebilmemizden yana."

"Yarış performansımızı koruyabileceğimizi kanıtlayabilirsek, o zaman mücadeleyi sağlam bir pozisyonda tamamlayabiliriz." dedi.