Mercedes'in ön kanat güncellemeleri ortaya çıktı

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Mercedes, bu sezonki son güncelleme paketini Austin'e getirdi. Austin pit yolunda şimdilik sadece ön kanattaki güncellemeleri görebildik. Ön kanattaki güncellemeler, kirli havayı dışa doğru yönlendirmeyi amaçlayan "outwash" etkisini artırmaya çalışıyor.

Bunun için ön kanada 2 tane akış yönlendirici kanatçık eklendi. Öncesinde ön kanatta 3 tane akış yönlendirici yer alıyordu, bu sayı 5'e yükseldi. Bu kanatçıklar, haberin kapak fotoğrafında sağdaki kırmızı okla gösteriliyorlar.

Ön kanadın uçlarında da değişimlere gidildi ve ön lastiklerin dışarısından geçen hava artırılmaya çalışıldı. Haberin kapak fotoğrafında solda yer alan kırmızı ok ise bu bölgeyi gösteriyor.

Mercedes'in ayrıca bu güncelleme paketi ile birlikte aracı minimum ağırlık limiti olan 798 kilograma yaklaştırmayı hedeflediği de biliniyor.

Bunlar Mercedes'in güncelleme paketinin ilk parçasıydı ve garajın dışarısında yer aldığından, fotoğraflayıp analiz edebildik. Diğer güncellemeler de göz önüne çıktığında sizlere ulaştıracağız.

Mercedes W13 ön kanat Fotoğraf: Giorgio Piola