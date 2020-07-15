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Formula 1 / Son dakika

Mercedes'in motor gücü Marko'yu şaşırttı

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Mercedes'in motor gücü Marko'yu şaşırttı
Ekleyen:
, Editör
15 Tem 2020 07:58

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, Mercedes'in motor gücünün şaşırtıcı derecede iyi olduğunu söyledi.

Red Bull, Red Bull Ring'de gerçekleştirilen iki yarışta beklentilerin çok altında bir performans sergiledi.

Max Verstappen, sıralama turlarında ikinci olsa da, yarışın özellikle ikinci kısmında Alman ekiple aynı tempoyu tutturamadı.

Helmut Marko, Mercedes'in motor gücüne dikkat çekti ve daha soğuk havanın kendilerine yardım etmediğini belirtti.

Kleine Zeitung gazetesine konuşan Marko, “Mercedes'in motor gücü bizi çok etkiledi. Bu yarışta fark yaratan şey Mercedes'in güç ünitesiydi. Düzlüklerde çok fazla vakit kaybediyorduk."

"Avusturya'daki ilk yarışta liderlere ayak uydurabildik, ancak bunun nedeni havanın 10 derece daha sıcak olmasıydı. İkinci yarışta şansımız olmadı." 

“Motor gücündeki farka dikkatlice bakmak zorundayız. Yüksek rakımda sahip olduğumuz avantaj da kayboldu."

“Bu, Honda'nın yeni bir turbo kullanmasıyla ilgili olabilir. Ancak sadece Budapeşte'de daha fazlasını öğreneceğiz. "

"Macaristan'da sadece bir uzun düzlük var ve pistin geri kalanı virajlardan oluşuyor. Bu, hiç şüphesiz bizim için daha iyi bir pist olacak. Ayrıca Hungaroring'deki yüksek sıcaklıkların da bizim lehimize olacağını düşünüyorum."

"Ama evet, sezonun başlangıcı bizi gerçekten sarstı. ”

"Yine de iyi olduğumuza dair bazı belirtiler var. İlk yarışta Albon, Lewis Hamilton ile temas yaşayana kadar çok daha hızlıydı ve kazanacaktı." dedi.

Marko, Max Verstappen'in son iki turda yeni lastiklere geçmesine rağmen neden en hızlı turu atamadığı sorusuna, "Maalesef trafik vardı ve maalesef en hızlı turu atması için gerçek bir şansı yoktu." yanıtını verdi.

 

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Editör Kemal Şengül

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