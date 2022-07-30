Mercedes'in Macaristan'a getirdiği eski ve yeni fikirler

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Hungaroring pisti yüksek yere basma gücü gerektiren bir pist olduğu için, takım araca yeni parçalar eklemekle kalmadı, aynı zamanda eskiden işine yarayabileceğini düşündüğü parçaları yeniden aracına ekledi.

Bu, aracın ön tarafıyla başlıyor. Takım, daha önceden yere basma gücünü ve sürüklenmeyi azaltmak için ön kanadın üst planyalarını kırpmıştı. Ancak bu hafta sonu daha yüklü planyalar kullandı.

Bu, aracın daha dengeli olmasına yardımcı olurken takım ayrıca arka tarafta da yüksek yere basma gücü üreten kanada dönüş yaptı. Ancak bu kanatta bazı modifikasyonlar (aşağıdaki galeride ikinci sırada yer alan resim) vardı.

Bütçe sınırının etkileri nedeniyle Mercedes, tüm arka kanadı yeniden üretmedi ve eski yüksek yere basma gücü üreten arka kanadın bir bölümünde değişiklik yaptı. Aşağıdaki ikinci resimde, beyaz ok ile gösterilen bölümde eski ve yeni bölümü birbirine bağlamak için kullanılan perçinleri görebilirsiniz.

Arka kanadın kiriş kanat bölgesinde de değişiklik yapıldı. Bu parçaların kamber açısı, daha fazla yere basma gücü üretmek ve diğer düzenlemelerle birlikte gerekli dengeyi sağlamak için arttırıldı.

Mercedes W13 front wing detail 1 / 2 Fotoğraf: Giorgi Piola Mercedes W13 rear wing detail 2 / 2 Fotoğraf: Giorgi Piola

Mercedes Macaristan GP hafta sonunda ayrıca, daha önceden kullandığı halo üstündeki bumerang kanatçıklarını yeniden haloya ekledi.

Halo'nun 2018'de spora girmesinden bu yana birçok takımın temel unsuru haline bu kanatçıklar, güvenlik cihazı üzerindeki hava akışını kontrol etmeye yardımcı olup aracın arkasına giden hava akışını iyileştiriyor.

Mercedes, geçen sezon boyunca halodaki o kanatçığı kullansa da bu sezonun ilk yarısında onu kullanmamayı tercih etti. Mercedes, aracın orijinal aerodinamik yapısında, halo üstündeki kanatçığın aerodinamik kazanç sağlamadığını düşündüğü için şu ana kadar kullanmamış olabilir.

Mercedes W13 Halo boomerang winglets (W12 inset) Photo by: Mercedes AMG