Mercedes'in, lastik problemlerini çözmüş olması "pek mümkün değil"

70. Yıl Dönümü GP'sini Max Verstappen ve Red Bull'a kaybeden Mercedes, Barcelona'da yapılan yarışın öncesinde, Vowles'a göre yaşadıkları lastik kabarcıklanma sorununa odaklanmakta "inanılmaz bir iş" çıkardı.

Takımın sürücüleri dramadan uzak bir şekilde yarıştı, Lewis Hamilton dominant bir galibiyet alırken Valtteri Bottas ise Verstappen'in arkasında üçüncü oldu.

Takım için yapılan videoda konuşan Vowles şunları söyledi: "Silverstone'dan sonra lastik üzerine çok fazla odaklandık, bununla beraber yarış boyunca yaşadığımız aşırı ısınma sorunları ve lastik yönetimi üzerinde çalıştık, ki buna kabarcıklanma sorunu da dahil."

"Bu sorunun önüne geçmek için birkaç güne sahiptik ve net bir şekilde söyleyebiliriz ki aracı iki yarış arasında büyük bir şekilde değiştirmek mümkün değil."

"Barcelona biraz daha farklı, daha yüksek yere basma gücü var, Silverstone'a göre daha yüksek kanat ayarına sahibiz, ancak onun dışında aracın dizaynının temelini değiştiremezsiniz. Burada yapmanız gereken ayarlama ve lastik yönetimi."

"Silverstone'a geri dönecek olsaydık, orada ideal seviyede olmadığımız birkaç alana sahip olduğumuzu söylemiştik, ancak problem şu ki, aynı pistte yarışmadığınız ve aynı koşullara sahip olmadığınız sürece bu durumu tespit edemezsiniz."

"Ve Barcelona'ya gittiğimizde de ayarlarda yapmamız gereken birkaç küçük ayar ve lastikleri hafta sonu boyunca nasıl kullanacağımız konusunda birkaç küçük değişikliğimiz vardı. Şunu söyleyebilirim ki bu birkaç gün boyuna yaptığımız iş, yarışta büyük bir etkiye sahipti."

"Lastikleri yönetiyorduk, Verstappen de aynı şekilde, ancak biraz daha performansa ihtiyacımız olduğunda buna sahiptik. Ve Lewis de yarışın çok önemli noktalarında birkaç ondalık saniye kazanabiliyordu."

"Ve bu da işimize çok yaradı. Valtteri'nin durumunda ise kendisi, yarışın büyük çoğunluğunda diğer iki aracı takip etti ve bu da aşırı ısınmayı daha kötü etkileyen bir şey, buna rağmen aracı eve getirmeyi, trafikten kurtulmayı ve Verstappen'in erken pitle önüne geçme şansını yaratmayı bile başardı."

"Yedi gün önce olduğumuz yere göre inanılmaz bir değişiklik yaptık."

Ancak Vowles, İspanya'daki koşulların Silverstone'a göre daha farklı olduğunu ve bu sebeple takımın diğer yarışlarda da problem yaşayabileceğini söyledi.

"Şu anda gerçek şu, problemler düzeltildi mi? Bunun olması pek mümkün değil. Silverstone'da olan durum Barcelona'daki durumdan çok daha farklı."

"Öğrenmeye devam etmeliyiz, gelişmeye devam etmeliyiz. Ancak Barcelona'daki koşulların bu sene gördüğümüz en zor koşullardan biri olduğunu söyleyebilirim."

"Pist çok sıcak olduğu kadar terleticiydi de ve bunun arkasındaki gerçek şu ki, bu koşullarda gayet iyi bir performans gösterdik ve gelişip ilerlemeye devam etmeliyiz."