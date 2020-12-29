Mercedes: "Abu Dhabi GP'yi kaybetmemize neden olan şey MGU-K sorunları değildi"

Abu Dhabi’deki Yas Marina pistinde 2020 sezonunun son yarışını genç yetenekleri Max Verstappen baştan sona domine ederek kazandığında, son gülen Red Bull oldu.

Mercedes takım patronu Toto Wolff de sıralamadan sonra müşteri takımları Racing Point ve Williams’ta sorunlara yol açan MGU-K sebebiyle motorlarının gücünü kıstıklarını belirtmişti.

Her 2 Mercedes sürücüsü de yarıştan sonra güç düşüklüğünden haberleri olmadığını ifade ederken Mercedes baş stratejisti James Vowles, güç kısılsa da yarışı kazanamamalarının sebebinin bu olmadığını söyledi.

Mercedes’in Abu Dhabi değerlendirmesinde konuşan Vowles: “Bahreyn’de Perez’in durmasına yol açan bazı sorunlar vardı.”

“Abu Dhabi’deki hafta sonu sırasında da George’un yaşadığı bazı sorunlardan haberdardık ve önlem olarak – sadece önlem olarak- bu hafta sonunda bazı anlara özel olarak MGU-K'de güç seçeneklerinde azalmaya gittik."

“Daha da açıklamak adına: sıralama turlarındaki en hızlı turlarımızı etkilemedi. Orada sonuna kadar zorluyorduk.”

”Sadece lastikler üstünde yeterince hızlı değildik. Yarışın kendisi açısından ise bazı sistemler veya biraz daha tasarruflu şekilde MGU-K'yi kullanmak için kullandığımız metotlar sebep oldu.”

“Performans dramatik değildi, tur başına yaklaşık 0.1 saniye kaybettik ve sistemi kullanmayı bırakmadık, sadece normalde kullandığımızdan az kullandık.”

“Kesinlikle yarışı sıralama turlarında ya da Pazar günü kaybetmemize sebep olmadı. Red Bull’un normalde istediğimizden daha çok fark açabilmesine yol açan sebeplerden biriydi.”

Mercedes kaybetmelerinin tüm sebeplerini açıklamadı ama Vowles, Red Bull’un sezonun son yarışından önce de güncellemeler getirdiğini açıkladı.

Vowles cevapladı: “İnanın bana hepimiz şimdi kendimize soruyoruz ve gerçekten ne olduğunu anlayana kadar sormaya da devam edeceğiz.”

“Öncelikle sezon boyunca Red Bull hep o civarlardaydı, aracı geliştiriyorlardı ve bu hafta sonu da araçlarına yeni bir arka kanat takmak da dahil olmak üzere güncellemeler getirmişlerdi, ki aracınızı hızlandırmadığı sürece yeni bir şeyler eklemezsiniz.”

“Yani açık olan Red Bull gibi rekabetçi bir takım bir noktada bizi yakalayacaktı, bu belliydi. Ama bu her şeyi açıklamıyor.”

“Kesinlikle bu alanda bir adım geriledik. Peki ne kötü gitti? Sıralamanın kendisinde daha önce dediğim gibi lastiklerin üstünde yeterince hızlı olamadığımızı gösteren kanıtlar mevcut.”

“Ama bu yarışı açıklamıyor, yarış orta ve sert hamurların üstündeydi ve onların üstünde iyi bir menzil yakaladığımızı düşünüyorduk.”

“Aracın dengesine baktığımızda çok fazla önden kayma yaşadığımızı gördük ve bu pist sizi cezalandırıyor, özellikle sağ ön lastiğinize dikkat etmelisiniz.”

“Birçok pist arka ağırlıklı, Abu Dhabi ise virajları sebebiyle daha çok ön sağda sorun yaratıyor, bu da bizi geriye çekti.”

“Bu kesinlikle yarışta en yüksek seviyemizde performans gösteremediğimiz manasına geliyor ve bu şekilde bir dengeye sahip olmayı amaçlamıyorduk. Bu her şeyi açıklar mı? Emin değilim ama kesinlikle hafta sonu olanlar buydu.”