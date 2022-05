Mercedes'in İspanya GP güncellemeleri ortaya çıktı

Mercedes 2022 kış testlerinin ilk hafta sonunda Barselona'da piste çıkmıştı ve o testlerde daha geleneksel sidepod tasarımı vardı. Takım, sıfır sidepod tasarımıyla topladığı verileri kış döneminde topladığı verilerle kıyaslayacak ve araç konseptinde bir değişikliğe gerek olup olmadığına bakacak.

Mercedes, bu hafta sonu gerçekleştirilecek İspanya GP öncesinde çarşamba günü Fransa'nın Paul Ricard pistinde George Russell ile film çekimi kapsamında piste çıkmış ve yeni güncellemelerini ilk kez orada denemişti.

O testlerde Mercedes'in güncellemelerine dair bir görüntü çıkmadı ancak aracın Barselona'ya gelmesinin ardından bazı yenilikler açığa çıktı.

Takım çalışanlarının aracı kargo aracından indirdiği esnada, yeni araca dair ilk fotoğraflar çekildi.

Photo by: Uncredited

Resimlere yakından bakıldığında, Mercedes'in W13'e Aston Martin'in öncülüğünü yaptığı ve ardından Ferrari, Red Bull ve Alpine takımlarının takip ettiği kar küreyici tarzı kanat eklediği görülüyor.

Şasi ve tabanın uç kısmının arasında yer alan bu parça, yukarıdaki resimde kırmızı ok ile gösteriliyor.

Aerodinamistler bu tür kanatları, aracın o bölgesindeki hava akımını daha iyi yönlendirmek için kullanıyorlar.

Bu kanadın üretmiş olduğu girdaplar, tabanın uç kısmında üretilen girdapların yönünü değiştirmeye yardımcı oluyorlar.

The Mercedes team unload a W13 in the pit lane

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images