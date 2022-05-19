Mercedes'in İspanya GP güncellemeleri ortaya çıktı

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Mercedes 2022 kış testlerinin ilk hafta sonunda Barselona'da piste çıkmıştı ve o testlerde daha geleneksel sidepod tasarımı vardı. Takım, sıfır sidepod tasarımıyla topladığı verileri kış döneminde topladığı verilerle kıyaslayacak ve araç konseptinde bir değişikliğe gerek olup olmadığına bakacak.

Mercedes, bu hafta sonu gerçekleştirilecek İspanya GP öncesinde çarşamba günü Fransa'nın Paul Ricard pistinde George Russell ile film çekimi kapsamında piste çıkmış ve yeni güncellemelerini ilk kez orada denemişti.

O testlerde Mercedes'in güncellemelerine dair bir görüntü çıkmadı ancak aracın Barselona'ya gelmesinin ardından bazı yenilikler açığa çıktı.

Takım çalışanlarının aracı kargo aracından indirdiği esnada, yeni araca dair ilk fotoğraflar çekildi.

Mercedes W13 double splitter winglet detail Photo by: Uncredited

Resimlere yakından bakıldığında, Mercedes'in W13'e Aston Martin'in öncülüğünü yaptığı ve ardından Ferrari, Red Bull ve Alpine takımlarının takip ettiği kar küreyici tarzı kanat eklediği görülüyor.

Şasi ve tabanın uç kısmının arasında yer alan bu parça, yukarıdaki resimde kırmızı ok ile gösteriliyor.

Aerodinamistler bu tür kanatları, aracın o bölgesindeki hava akımını daha iyi yönlendirmek için kullanıyorlar.

Bu kanadın üretmiş olduğu girdaplar, tabanın uç kısmında üretilen girdapların yönünü değiştirmeye yardımcı oluyorlar.

The Mercedes team unload a W13 in the pit lane Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Bu sene Mercedes W13 hakkında konuşulan en çok şey dalgalanma seviyesi ve bu dalgalanmada aracın tabanının etkisi oldu.

Mercedes, İspanya GP'ye getirdiği tabanın kenar kısmını güncellemiş ve taban boyunca uzanan ve tabana 3 metal parça ile bağlanan tırpan ucu benzeri bir kanat kullanmış.

Bu kenar kanadı ile birlikte tabanın şeklinde de revize yapılmış. Arka lastiğin önündeki çıkıntı öncesinde taban, dışarıdan bakıldığında daha belirgin bir şekilde yükseliyor.

The Mercedes team unload a W13 in the pit lane Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Mercedes tüm bunların yanında aracın ağırlığını azaltma çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Miami'de arka kanatta ve ön tekerlek deflektöründe kullanılan kaplamalar kaldırılırken, Miami öncesindeki tasarıma tam olarak dönülmesi ve bazı yerler boyasız bırakıldı.

Bu değişiklik devasa bir ağırlık tasarrufu sağlamayacak olsa da takımın minimum ağırlık kuralına yaklaşmasına az da olsa yardımcı olacaktır.

Mercedes W13 in the garage Photo by: Giorgio Piola