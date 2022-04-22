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Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
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Mercedes'in Imola güncellemesi

Mercedes, Imola'ya da güncelleme getirdi. Brackley merkezli ekibin aero mühendisleri, sidepod'un hava girişinin hemen önüne 3 kanatçık yerleştirerek hava akışını tabana yönlendirmeyi hedefliyorlar. Ayrıca, ön kanatta yer alan flap kanatların açıları artırılmış ve daha yüksek yere basma gücü üretecek ayarlar tercih edilmiş.

Franco Nugnes
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Giorgi Piola
Çeviren:
Can Çarpıcı
Mercedes'in Imola güncellemesi
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Sezona istediği gibi başlayamayan Mercedes'in, Avrupa sezonunun ilk yarışı olan Imola'ya getireceği güncellemeler merak ediliyordu. Ancak dün Imola'da hava yağmurluydu ve W13 FIA garajına götürülmedi, sadece Mercedes garajında kaldı. Bundan ötürü, sadece aracın önünde yer alan kanatçık güncellemesi görülebildi.

Sidepod'un hava girişinin önüne 3 adet hava akışı yönlendiricisi yerleştirildi. Bu 3 kanatçık, havayı aracın tabanına yönlendirmeleri için tasarlandılar. Hava akışını tabana yönlendirerek, fazlasıyla dalgalanma yaşayan W13'ün karakteristikleri geliştirmek isteniyor. 

Söylentilere göre, W13'ün arka süspansiyonu üzerinde de çalışılıyor. Bu alanda bu hafta sonu bir güncelleme var mı bilmiyoruz çünkü bahsettiğimiz gibi W13 dün garajından çıkmadı. Yani arka süspansiyondaki herhangi bir güncellemeyi görmek mümkün değildi. 

Ayrıca okuyun:
Mercedes W13: Daha yüksek yere basma gücü üreten bir ön kanat tercih edilmiş

Mercedes W13: Daha yüksek yere basma gücü üreten bir ön kanat tercih edilmiş

Fotoğraf: Giorgio Piola

Son olarak, ön kanattaki değişim gözden kaçmadı. Ön kanatta bir güncelleme yok, sadece ayar farkı var: Kanatların açıları artırılmış. Autodromo Enzo e Dino Ferrari Pisti, orta-yüksek yere basma gücü gerektiren bir pist olduğundan, ön kanatta daha çok yere basma gücü üretecek ayarlar kullanılıyor. 

W13, bugün piste çıktığında araçta başka güncellemeler olup olmadığını görebileceğiz. Arka süspansiyonda herhangi bir farklılık olup olmadığı da görülebilecek. 

Ancak bu hafta sonu sprint yarış hafta sonu olduğundan, sadece 2 tane antrenman seansı bulunuyor. İlk antrenman seansında yüksek ihtimalle yağmur yağacağını düşündüğümüzde, W13'te bu hafta sonu için büyük güncellemeler yer almayabilir. 

Mercedes W13

Mercedes W13

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