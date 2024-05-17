Mercedes'in Imola güncellemeleri neler?

Arka kanadın uç kısmı yeniden tasarımın bir parçası olarak tamamen elden geçirildi ve takım, 2024 için yarı müstakil bir düzene geçti.

Cuma günü Imola pit yolunda ortaya çıkanlara göre, takım bu tasarımda yeni bir yola doğru yöneldi.

Uç bölümü, küçük bir braketin alt elemandan yükseltmesi nedeniyle hâlâ kenar plakasıyla bütünleşik durumda.

Bununla birlikte, uç bölümü artık yuvarlanmış kenar plakası ve ana planya birleşiminin üzerinden çok daha aşağıya uzanıyor.

Bu değişiklikler, kanadın ucunda oluşan sürtünmeyi azaltmaya yardımcı olmak için kenar plakasının arka üst çeyreğinden çok daha büyük bir parçanın çıkarılmasıyla, arka uç plakası kesitinde yapılan değişikliklerle birlikte gerçekleştirilmiş. Bu aynı zamanda tasarımcıların uç bölümünün arka kısmını düzleştirmelerine de olanak sağlamış.

Yeni tasarım, kanadın tüm açıklığı boyunca daha fazla yere basma kuvveti oluşturmak için üst kanatçıkla daha etkili bir şekilde çalışan daha geniş bir açıklık elemanı oluşturacak. Bu, DRS etkinleştirildiğinde performansta bir artışa katkıda bulunabilir.

Mercedes F1 W15 arka detay Fotoğraf: Giorgio Piola

W15 ayrıca bu hafta sonu yeni bir kiriş kanat düzenine sahip, çünkü takım bu kanat ile yeni arka kanadın daha uyumlu çalışmasını istiyor.

İki düzlemli bir düzenleme tercih eden ekip, daha geleneksel bir alt elemanı, elemanın orta bölümde yere basma kuvveti üretmeye devam etmesini sağlamak için açıklığı boyunca bükülmüş bir üst elemanla eşleştirdi.

Bununla birlikte, takım uç plakayla buluşmasını sağladığından, yükün nasıl boşaltılacağı konusunda da açıkça dikkatli davranılmış.

Mercedes ayrıca zeminin ön kısmında da değişiklikler yaptı ve bu değişiklikler, son olarak Miami'de kenar kanadında yapılan değişikliklerle birlikte çalışacak.

Zeminin ön kenarı, tünel girişlerinin hacmi ve zemin çitlerinin şekli ve konumu, içlerindeki akışı iyileştirmek ve değişen sürüş yüksekliklerinde zemin altı ve difüzörün daha verimli çalışmasını sağlamak için değiştirildi.