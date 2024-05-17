Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Emilia Romagna GP

Mercedes'in Imola güncellemeleri neler?

Mercedes, W15 Formula 1 aracında yaptığı son değişikliklerin ardından Imola Grand Prix'si için revize edilmiş zemin ve fren kanallarının yanı sıra yeni bir arka ve kiriş kanadı da dahil olmak üzere bir dizi güncelleme yaptı.

Matt Somerfield Giorgi Piola
Mercedes W15 rear wing comparison

Fotoğraf: Uncredited Photo

Arka kanadın uç kısmı yeniden tasarımın bir parçası olarak tamamen elden geçirildi ve takım, 2024 için yarı müstakil bir düzene geçti.

Cuma günü Imola pit yolunda ortaya çıkanlara göre, takım bu tasarımda yeni bir yola doğru yöneldi.

Uç bölümü, küçük bir braketin alt elemandan yükseltmesi nedeniyle hâlâ kenar plakasıyla bütünleşik durumda.

Bununla birlikte, uç bölümü artık yuvarlanmış kenar plakası ve ana planya birleşiminin üzerinden çok daha aşağıya uzanıyor.

Bu değişiklikler, kanadın ucunda oluşan sürtünmeyi azaltmaya yardımcı olmak için kenar plakasının arka üst çeyreğinden çok daha büyük bir parçanın çıkarılmasıyla, arka uç plakası kesitinde yapılan değişikliklerle birlikte gerçekleştirilmiş. Bu aynı zamanda tasarımcıların uç bölümünün arka kısmını düzleştirmelerine de olanak sağlamış.

Yeni tasarım, kanadın tüm açıklığı boyunca daha fazla yere basma kuvveti oluşturmak için üst kanatçıkla daha etkili bir şekilde çalışan daha geniş bir açıklık elemanı oluşturacak. Bu, DRS etkinleştirildiğinde performansta bir artışa katkıda bulunabilir.

Mercedes F1 W15 rear detail

Mercedes F1 W15 arka detay

Fotoğraf: Giorgio Piola

W15 ayrıca bu hafta sonu yeni bir kiriş kanat düzenine sahip, çünkü takım bu kanat ile yeni arka kanadın daha uyumlu çalışmasını istiyor.

İki düzlemli bir düzenleme tercih eden ekip, daha geleneksel bir alt elemanı, elemanın orta bölümde yere basma kuvveti üretmeye devam etmesini sağlamak için açıklığı boyunca bükülmüş bir üst elemanla eşleştirdi.

Bununla birlikte, takım uç plakayla buluşmasını sağladığından, yükün nasıl boşaltılacağı konusunda da açıkça dikkatli davranılmış.

Mercedes ayrıca zeminin ön kısmında da değişiklikler yaptı ve bu değişiklikler, son olarak Miami'de kenar kanadında yapılan değişikliklerle birlikte çalışacak.

Zeminin ön kenarı, tünel girişlerinin hacmi ve zemin çitlerinin şekli ve konumu, içlerindeki akışı iyileştirmek ve değişen sürüş yüksekliklerinde zemin altı ve difüzörün daha verimli çalışmasını sağlamak için değiştirildi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Newey, "Red Bull'a katılarak kariyerimde büyük bir kumar oynamıştım"
Sonraki haber Canlı anlatım: Emilia Romagna GP 2. antrenman seansı

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Matt Somerfield
Daha fazlası
Matt Somerfield
Emilia Romagna GP: Padoktan gelen ilk teknik kareler

Emilia Romagna GP: Padoktan gelen ilk teknik kareler

Formula 1
Emilia Romagna GP
Emilia Romagna GP: Padoktan gelen ilk teknik kareler
Aston Martin'in yeni güncellemelerinde, yeni ön kanat fikri dikkat çekti

Aston Martin'in yeni güncellemelerinde, yeni ön kanat fikri dikkat çekti

Formula 1
Emilia Romagna GP
Aston Martin'in yeni güncellemelerinde, yeni ön kanat fikri dikkat çekti
18 aylık bir tasarım yenilemesi, McLaren'ı nasıl yarış galibi haline getirdi?

18 aylık bir tasarım yenilemesi, McLaren'ı nasıl yarış galibi haline getirdi?

Formula 1
Emilia Romagna GP
18 aylık bir tasarım yenilemesi, McLaren'ı nasıl yarış galibi haline getirdi?
Mercedes
Daha fazlası
Mercedes
Mercedes, "küçük yorgan" sorununu çözmeye yakın

Mercedes, "küçük yorgan" sorununu çözmeye yakın

Formula 1
Emilia Romagna GP
Mercedes, "küçük yorgan" sorununu çözmeye yakın
Aero şefi ile yollarını ayıran Mercedes, Ferrari'den iki personel daha alıyor

Aero şefi ile yollarını ayıran Mercedes, Ferrari'den iki personel daha alıyor

Formula 1
Emilia Romagna GP
Aero şefi ile yollarını ayıran Mercedes, Ferrari'den iki personel daha alıyor
"Hamilton, yaptığı büyük ayar değişiklikleriyle kendisini kurban ediyor"

"Hamilton, yaptığı büyük ayar değişiklikleriyle kendisini kurban ediyor"

Formula 1
"Hamilton, yaptığı büyük ayar değişiklikleriyle kendisini kurban ediyor"

Son Haberler

Horner: "Zor bir yarış olacak ama mümkün olan en iyi yerden başlıyoruz"

Horner: "Zor bir yarış olacak ama mümkün olan en iyi yerden başlıyoruz"

F1 Formula 1
Emilia Romagna GP
Horner: "Zor bir yarış olacak ama mümkün olan en iyi yerden başlıyoruz"
Leclerc: "Rakiplerimiz cuma günü performanslarını gizliyorlardı"

Leclerc: "Rakiplerimiz cuma günü performanslarını gizliyorlardı"

F1 Formula 1
Emilia Romagna GP
Leclerc: "Rakiplerimiz cuma günü performanslarını gizliyorlardı"
Hamilton: "Aracımız bıçak sırtında"

Hamilton: "Aracımız bıçak sırtında"

F1 Formula 1
Emilia Romagna GP
Hamilton: "Aracımız bıçak sırtında"
Resmi: Piastri üç sıra grid cezası aldı!

Resmi: Piastri üç sıra grid cezası aldı!

F1 Formula 1
Emilia Romagna GP
Resmi: Piastri üç sıra grid cezası aldı!

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye