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Formula 1 / Emilia Romagna GP Haberler

Mercedes'in Imola güncellemeleri açığa çıktı, Ferrari güncelleme getirmedi

Mercedes, hem aracın soğutmasına, hem de araca epey zarar veren hava akışı ayrımına yardımcı olmak amacıyla Imola'ya küçük güncellemeler getirdi.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Mercedes'in Imola güncellemeleri açığa çıktı, Ferrari güncelleme getirmedi
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Alman üretici, W13'ün içindeki potansiyeli açığa çıkarmalarına izin vermeyen "gremlinlerin", yani açıklayamadıkları problemlerin üstesinden gelmek için sıkı bir mücadele veriyor.

Takım problemlerin sebebini tam olarak anlayana kadar araçta yapılacak tüm büyük güncellemeleri beklemeye aldı, ancak bu, bu hafta sonu yapılacak Emilia Romagna GP'si için araçta bazı küçük değişiklikler yapmalarını engellemedi.

Aşırı derecede dalgalanma sorunu yaşayan Mercedes, sorunu tetikleyen faktörlere ve araç yere yaklaştıkça sorunu başlattığı düşünülen hava akışı ayrımlarına odaklanmaya çalışıyor.

Imola'da tanıtılan küçük değişikliklerin birçoğu, bu hava akışı ayrımlarına odaklanıyor.

Mercedes W13 detail

Mercedes W13 detail

Photo by: Uncredited

Yukarıda görüldüğü gibi takım, yan çarpma direklerinin üst örtüsünü ve ayna muhafazalarını yeniden profillendirdi.

Mercedes, "Bu geometri değişikliklerini tanıtmamızın amacı, hava akışı ayrımlarının küçük alanlarını ortadan kaldırmak ve böylece aracın arkasındaki hava akışını iyileştirmek." dedi.

Mercedes ayrıca "arkadaki yükün artmasına neden olan, küçük bir hava akışı ayrımı alanını ortadan kaldırmaya" yardımcı olmak için arka lastiğin önündeki zemin kıvrılmasını da azalttı.

Ayrıca, alt deflektör plakasının ucunda da "genel difüzör yükünü arttırması için arka tekerleklerin içindeki alt deflektörde artan yerel yük oluşturmaya" yardımcı olacak bir revizyon gerçekleştirildi.

Özellikle Avustralya Grand Prix'sinde Lewis Hamilton'ı etkileyen bazı soğutma tavizlerinin ardından Mercedes, sidepod girişinin önüne de üçüncü bir döner kanat ekledi (aşağıda görülüyor).

Mercedes, "Bu kanatlar, sidepod radyatör kanalına hava akışının kalitesini iyileştiriyor ve bu nedenle aracın genel soğutması da iyileşiyor." dedi.

Mercedes W13 side detail

Mercedes W13 side detail

Photo by: Giorgio Piola

Red Bull da küçük değişikliklerle yetindi

Aracın performansını artırmak için birtakım küçük değişiklikler yapan bir diğer takım da Red Bull.

Takım, yere basma kuvveti oluşumunu iyileştirmeye yardımcı olmak için, zemin omurgasına diğer takımların da kullandıklarına benzeyen dar açıklıklı bir ikincil kanat ekledi.

Takım ayrıca, aşırı ısınma ile ilgili bazı problemler yaşamalarından ötürü, bir arka fren soğutma sistemi de tanıttı.

Giriş ve çıkış kanallarındaki değişiklikler, fren malzemelerinin ve fren kaliperlerinin daha iyi soğutulması için daha büyük bir hava akışı sağlayacak.

Ferrari'de güncelleme yok

Her iki şampiyonada da lider konumunda bulunan Ferrari ise, rakiplerinin aksine herhangi bir değişiklik yapmamayı seçti.

Takım patronu Mattia Binotto, sprint yarışı nedeniyle Imola'daki hızlandırılmış formatın, güncellemeleri değerlendirmek ve etkinliğe hazırlanmak için yeterli zamanın olmadığı anlamına geldiğini açıklamıştı.

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